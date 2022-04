La temporada 3 de The Mandalorian podría estrenarse antes de lo que pensábamos

Spoilers a continuación sobre la serie El Libro de Boba Fett.

Una de las estrellas de The Mandalorian (opens in new tab), Giancarlo Esposito, ha sugerido que la tercera temporada de la serie podría estrenarse en los próximos meses.

Hablando en el programa de radio de Rick Eisen (opens in new tab) (y compartido por Reddit (opens in new tab)), Esposito, que interpreta a Moff Gideon en The Mandalorian, parece haber confirmado que su vuelta será "en algún momento de este verano".

Lo cierto es que el actor Carl Weathers, que da vida a Greef Karga en este spin-off de Star Wars (opens in new tab), dijo recientemente que la grabación de la temporada 3 de The Mandalorian acababa de terminar a finales de marzo. Por lo que un estreno tan cercano parece muy pronto, pero sea como sea, Esposito ha dicho que los próximos capítulos "llegarán pronto", y que incluso podríamos verlos en los próximos meses.

Concretamente, Giancarlo Esposito contesto a la pregunta sobre cuándo se estrenaría la temporada diciendo: "la tendréis pronto", y añadió: "tengo algunas cositas que hacer, con respecto a eso, para dar los toques finales a lo que hago. Pero creo que será en algún momento de este verano. Sin fecha fijada, pero próximamente."

La segunda temporada de The Mandalorian se estrenó en diciembre de 2020, por lo que ya han pasado casi 18 meses desde entonces. Sin embargo, no hay que olvidar que vimos a Mando y a Grogu reunidos en la serie El Libro de Boba Fett (opens in new tab), donde salieron en algunos capítulos.

Después de que la pareja ayudara a Boba, Fennec Shand y compañía a derrotar al Sindicato Pike, se ve a Mando y a Grogu volando hacia lo más profundo de la galaxia en su nueva nave, que es un caza estelar Naboo N-1 renovado. No sabemos a dónde se dirigen, pero podéis dar por seguro que enemigos como Moff Gideon (a pesar de su encarcelamiento en el final de la temporada 2 de The Mandalorian), entre otros, no andarán muy lejos de ellos.

¿Se estrenará la temporada 3 de The Mandalorian este verano?

'Mando' podría volver antes de lo esperado, aunque no lo vemos muy claro. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Por mucho que nos gustaría que la temporada 3 de The Mandalorian se estrenara este verano, lo cierto es que no lo tenemos muy claro.

¿Por qué? Pues porque si nos fijamos en las dos temporadas anteriores, estas terminaron de grabarse a principios de 2019 y 2020, respectivamente, pero no se estrenaron en Disney+ hasta noviembre del 2019 y diciembre del 2020.

Concretamente, la primera temporada terminó de grabarse en febrero, por lo tanto, necesitó nueve meses para estar lista para estrenarse. En el caso de la temporada 2, finalizaron el rodaje en marzo de 2020, e igualmente, se estrenó 9 meses después.

Basándonos en esto, parece que The Mandalorian requiere una fase de post-producción bastante larga, y si terminaron de grabar la temporada 3 a finales de marzo de 2022, parece improbable que los capítulos estén listos para estrenarse este verano.

Por otro lado, no hay que olvidar que la próxima serie de Star Wars que se va a estrenar en Disney+ es Obi-Wan Kenobi (opens in new tab), que se estrena el 27 de mayo con dos capítulos y cuenta con 6 episodios en total, por lo que finalizará el 24 de junio. Y luego está Ms Marvel (opens in new tab), que debutará en la plataforma el 8 de junio, y terminará el 13 de julio. ¿Por qué decimos esto? Porque nos extrañaría que Disney+ lanzaran también la temporada 3 de The Mandalorian en las mismas fechas.

Sea como sea, esperamos que no tengamos que esperar mucho hasta que la plataforma anuncie de forma oficial la fecha de estreno de la tercera temporada de The Mandalorian. El productor ejecutivo y guionista de la serie Jon Favreau, junto con Dave Filoni, el otro productor, hablarán sobre The Mandalorian en la convención "Star Wars Celebration" del 28 de mayo, y es muy posible que ese día nos enteremos de algo más. ¡Crucemos los dedos!