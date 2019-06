Seuraava God of War näyttäisi olevan kehitteillä PlayStation 5:lle

Hyviä uutisia God of Warin ystäville, sillä kehittäjät tuntuisivat työstävän jo jatko-osaa suositulle arvostelumenestykselle.

GamesRadar havaitsi Santa Monica -studion etsivän työntekijöitä useisiin eri rooleihin, joista yhdessä mainittiin selkeästi God of Warin uusioversio. Senior Combat Designerin tehtävää varten tekijältä "vaaditaan tietämystä God of War (2018) -pelistä ja kokemusta syvällisistä taistelumekaniikoista ja vihollisista".

Työhakemus Facial Blend Shape Character Artistiksi mainitsee myös erikseen "seuraavan sukupolven konsolialustakokemuksen" vaatimuksekseen, mikä jo itsessään rajaa luultavasti hakijoita, sillä seuraavaa konsolisukupolvea ei ole vielä edes julkaistu.

Peli saattaa saapua tosin myös nykyiselle PlayStation 4:lle, sillä Senior Gameplay Animator -paikassa kaivataan puolestaan henkilöä, joka "auttaa meitä viemään toiminnan ja taisteluliikehdinnän seuraavalle tasolle PS4:llä".

Ottaen huomioon God of Warin kokoluokan pelin vaadittavaan kehitysaikaan, emme usko näkevämme seuraavaa peliä kuin aikaisintaan loppuvuoden 2020 jälkeen julkaistun PS5:n yhteydessä. Yllä olevasta päätellen saatamme nähdä pelin tosin sekä nykyisellä että seuraavan sukupolven PlayStation-konsoleilla.

Laajennuksista koko peliksi?

Jatko-osa God of Warille ei tule sinänsä yllätyksenä, sillä huolimatta uusimman osan muuttuneesta ilmeestä, God of Warin uusioversio nousi välittömästi menestykseksi, jota suitsutettiin niin mediassa kuin pelaajien osalta.

God of Warin ohjaaja Corey Barlog kertoi myös alkujaan, että pelille oli suunnitelmissa maksullisia laajennuksia, mutta ne jouduttiin peruuttamaan, koska ne kasvoivat "liian kunnianhimoisiksi".

Kuulimme vastaavaa E3:ssa julkistetun Breath of the Wild 2:n suhteen. Nintendo ryhtyi työstämään kokonaan uutta jatko-osaa, koska heillä oli liian monta ideaa maksullisia laajennuksia varten, että ne oli parempi muokata kokonaan omaksi peliksi.

God of Warin jatko-osan suhteen PlayStation 5:n paremmat tehot siirtyvät todennäköisesti entistä suurempiin ja kauniimpiin maailmoihin, joita nykyisillä laitteilla ei voida saavuttaa. Mutta jos tarkastelemme God of Warin, Red Dead Redemption 2:n tai The Legend of Zelda: Breath of the Wildin tarjoamia maailmoja, ne ovat jo nykyään valtavia. Jäämme siis odottamaan mielenkiinnolla, mihin suuntaan Sony Santa Monica aikoo viedä suositun pelisarjan jatkossa.