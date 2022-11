Black Friday -huipputarjouksessa PS5:n DualSense-ohjain

PS5 on Suomessa yhä kiven alla, mutta konsolin saatavuus on parantunut syksyn mittaan. Täten Sonyn konsoli ei tänäkään vuonna saa Black Friday -tarjouksia, sillä tyhjästä on paha nyhjäistä.

Konsolin onnekkaat omistajat sen sijaan voivat hankkia itselleen DualSense-ohjaimen todella houkuttelevaan tarjoushintaan. Jälleenmyyjät ovat pudottaneet hintalapun alle 50 euron useista eri värivaihtoehdoista. Mikäli haluat itsellesi valkoisen perusohjaimen oheen esimerkiksi maastokuvioidun tai punaisen DualSensen, nyt ohjaimen saa pilkkahintaan.

Kyseessä on myös erinomainen joululahja pelaajan pukinkonttiin.