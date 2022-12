Marvel's Spider-Man 2: kaikki tiedot supersankarin PS5-yksinoikeuspelistä

Marvel’s Spider-Man 2 on varmasti monen pelaajan tulevan vuoden odotetuimpien pelien listalla. Vain PS5:lle julkaistava nimike jatkaa Peter Parkerin ja Miles Moralesin tarinaa heidän kohdatessa uusia vihollisia.

Vaikka Marvel’s Spider-Man- ja Marvel’s Spider-Man: Miles Morales -pelien seuraajasta suurin osa on vielä hämärän peitossa, jotakin silti jo osaamme kertoa. Julkaisun tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta peli on tulossa nykytiedon mukaan vuoden 2023 aikana. Uudessa trailerissa nähdään varjoissa piilevä Venom suuntaamassa kohti Peteriä ja Milesiä. Huhujen mukaan myös Kraven Saalistaja on yksi pelin vihollisista.

Vielä on paljon avoimia kysymyksiä Sonylle ja Insomniacille tulevasta Hämähäkkimies-pelistä. Lähestyessämme julkaisupäivää tiedämme varmasti enemmän mitä odottaa tulevalta julkaisulta. Tähän artikkeliin olemme koonneet kaikki uutiset, päivitykset ja huhut tähän mennessä.

Mikä on Marvel's Spider-Man 2?

Marvel's Spider-Man 2: Julkaisupäivä ja alustat

Ensimmäinen traileri julkaistiin syyskuussa 2021. (Image credit: Sony)

Marvel’s Spider-Man 2 julkaistaan vuoden 2023 aikana yksinoikeudella PS5-konsolille. Tällä hetkellä meillä ei ole tarkempaa tietoa julkaisupäivästä, mutta odotamme kehittäjästudion Insomniac Gamesin tarkentavansa aikaikkunaa tulevan vuoden aikana. Samalla on hyvä huomata, että PS4-versiota ei ole tulossa.

Hyvä uutinen on se, että Insomniacin mukaan Marvel’s Spider-Man 2 on aikataulussa vuoden 2023 julkaisun suhteen. Peliyhtiö vastasi (Avaa uuteen ikkunaan) huolestuneen fanin kysymykseen mahdollisesta viivästymisestä Twitterissä: ”Edistymme hyvin, ja se [julkaisu] on yhä suunniteltu vuodelle 2023”.

Vaikka tietoa ei ole vielä vahvistettu, Marvel’s Spider-Man 2:n PC-julkaisu on mahdollista. Olemme nähneet Sonyn julkaisevan yhä enemmän sen ensimmäisen osapuolen pelejä PC:lle viime aikoina, ja sekä Marvel’s Spider-Man että Marvel’s Spider-Man: Miles Morales saivat oman PC-versionsa. Marvel’s Spider-Man 2 on tuskin saatavilla Steamista heti sen julkaisun yhteydessä, vaan todennäköisesti PC-julkaisu seuraa myöhemmin.

Marvel’s Spider-Man 2: Trailerit

Julkistustraileri

Alun perin Marvel’s Spider-Man 2 julkistettiin syyskuun 2021 PlayStation Showcase -tapahtumassa pelin puolentoista minuutin trailerin kera. Maistiaisessa näemme sekä Peter Parkerin että Miles Moralesin taistelevan korstoja vastaan. Saatamme siis päästä pelaamaan kummallakin Hämähäkkimiehellä tulevassa julkaisussa.

Aivan trailerin lopussa näemme tummanpuhuvan Hämähäkkimies-pahiksen Venomin – ulkomaailman symbioottihirviön, jolla on intohimo väkivaltaan –, joten uskomme hänen olevan yksi jatko-osan pääkonnista. Valitettavasti trailerissa ei ollut pelikuvaa analysoitavaksi. Näemme kuitenkin lyhyen kohtauksen Peteristä Iron Spider -käsivarsien kanssa, mikä viittaa pukuvoimien mahdolliseen paluuseen.

Trailerissa kuulemme myös pahaenteisen äänen, jonka perusteella uskomme Peterin ja Milesin kohtaavan jälleen yhden sarjakuvien maailmasta tunnetun pahiksen. Oletamme kyseessä olevan klassinen Hämähäkkimies-pahis Kraven Saalistaja, sillä ääni puhuu haikailevansa haastetta ja varteenotettavaa vastustajaa.

Marvel’s Spider-Man 2: Uutiset ja huhut

Peter Parker ja Miles Morales joutuvat yhdistämään voimansa uusien uhkien kukistamiseksi. (Image credit: Sony)

PS Storen listaus viittaa pikaisiin lisätietoihin

PlayStation Store -kauppapaikan sivu julkaistiin joulukuun 12. päivä 2022, joten Insomniac Games saattaa hyvinkin esitellä seittisankarin seikkailua pikapuolin lisää.

Twitter-käyttäjä Wario64 (Avaa uuteen ikkunaan) kertoi sivun käynee Iso-Britannian kauppapaikalla nopeasti esillä, jonka aikana pelaajat saattoivat lisätä teoksen suosikkeihinsa. Tämän jälkeen sivu poistettiin näkyviltä, mutta se on yhä esillä Googlen arkistossa (Avaa uuteen ikkunaan). Oliko julkaisu tarkoituksellista vai vahinko, sitä emme tiedä.

Pian tämän jälkeen Insomniac Gamesin yhteisövastaava James Stevenson twiittasi (Avaa uuteen ikkunaan) gif-videon pelin virallisesta trailerista (Avaa uuteen ikkunaan), jossa Peter Parker ja Miles Morales seisovat vierekkäin. Uskommekin kuulevamme teoksesta lisää pikapuoliin.

Marvel's Spider-Man 2 available to wishlist on UK PSN https://t.co/n0uiZ71SVlA trailer for the film Spider-Man: Across the Spider-Verse is scheduled for December 13th pic.twitter.com/qfZy6ImnBgDecember 12, 2022 See more

Moninpelin mahdollisuus?

Huhujen mukaan Marvel’s Spider-Man 2:ssa saattaa olla mukana jonkinlainen moninpelillinen elementti.

Marvel’s Spider-Manin PC-julkaisun jälkeen datalouhijat ovat löytäneet pelitiedostoja, jotka vaikuttavat sisältävän materiaalia hylätystä moninpelimoodista (Avaa uuteen ikkunaan). Twitter-käyttäjä DniweTamp (Avaa uuteen ikkunaan) löysi tiedostoja, jossa vaikuttaa olevan moninpeliin liittyviä ilmoituksia sekä jonkinlaisen PvP-tilan, missä Miles Morales ja Peter Parker käyvät toistensa kimppuun jonkinlaisessa kilpailussa.

Hylätty moninpelimahdollisuus kuulostaa kiehtovalta, mutta Insomniac ei ole koskaan ilmoittanut moninpelitilaa suunnitelmissaan. Nyt fanit luonnollisesti ihmettelevät, voisimmeko nähdä ominaisuuden ilmestyvän jollain tavalla Marvel’s Spider-Man 2:ssa.

PlayStationin blogikirjoituksessa (Avaa uuteen ikkunaan) kuvattiin jatko-osaa eksplisiittisesti yksinpeliksi, mutta trailerissa näemme taas Peterin taistelevan Milesin rinnalla, mikä voi viitata mahdolliseen moninpeliin. Vaikka Marvel’s Spider-Man 2 on todennäköisesti yksinpeli, ajatus mahdollisista myöhemmin lisättävistä moninpelielementeistä ei tunnu mahdottomalta. Emme voi kuitenkaan olla varmoja Insomniacin suunnitelmista ennen kuin he virallisesti vahvistavat ne.

Miles Morales -kirjailija osaksi Insomniac Games -projektitiimiä

Miles Morales -esiosaromaanin Wings of Fury kirjoittaja Brittney M. Morris on liittynyt Insomniac Games -kehittäjäyhtiöön kirjailijana. Morris ilmoitti uutisesta Twitterissä ja paljastaa, että hänen ensimmäinen työprojektinsa Insomniac Gamesilla on Marvel’s Spider-Man 2.

Morrisin liittyminen osaksi projektia on varmasti tervetullut uutinen. Hänen romaaninsa sai hyvän vastaanoton, ja hänen tietämyksensä Miles Moralesin hahmosta on varmasti lahja jatko-osan kirjoittamiselle.

Well, I promised big announcements in the new year, so here we go! I've joined @insomniacgames! First project: #SpiderManPS5 🎮😄 pic.twitter.com/dBPJyMGiCXJanuary 6, 2022 See more

Tiedossa on synkempi jatko-osa

Vaikuttaa siltä, että saamme kaivatun teemaltaan synkemmän Hämähäkkimies-pelin (Avaa uuteen ikkunaan). Marvelin luova johtaja Bill Roseman kertoi esiintyessään This Week in Marvel Podcast (Avaa uuteen ikkunaan) -ohjelmassa, että ”jos ensimmäinen Spider-Man -peli oli Tähtien sota (Uusi toivo), Spider-Man 2 on kuin meidän Imperiumin vastaisku. Se on hieman synkempi.”

Tämä tieto tekee meidät TechRadarilla iloiseksi, koska se toivottavasti merkitsee Insomniacin Spider-Manin säilyvän omana itsenäisenä teoksena ennemmin kuin että se jäljittelisi MCU:n perheystävällisempiä versioita.

Venomiksi kauhuelokuvista tuttu tähti

PlayStation Showcase 2021 -tapahtuman jälkeen Insomniac Games paljasti virallisella PlayStation Blog (Avaa uuteen ikkunaan) -sivustolla, että kauhuelokuvista tuttu tähti Tony Todd (joka esittää hahmoa Candyman samannimisessä elokuvasarjassa) ääninäyttelee Venomia.

Todd on täydellinen valinta Venomiksi, sillä hänen pahaenteinen, käheä ääni saa meidät piiloutumaan sohvan taakse tummanpuhuvan pahiksen ilmestyessä ruudulle. Olemme erityisen iloisia kuullessamme hänen osallistumisestaan, sillä Toddin roolitus tukee myös toivettamme siitä, että Marvel’s Spider-Man 2 saa kauhuteemaisemman sävyn.

Mitä muihin ääninäyttelijöihin tulee, Yuri Lowenthal ja Nadji Jeter palaavat rooleihinsa Peter Parkerina ja Miles Moralesina.

Marvel’s Spider-Man 2: Mitä haluamme nähdä?

(Image credit: Sony)

Marvelin Hämähäkkimiehet

Trailerin perusteella vaikuttaa siltä, että pääsemme pelaamaan sekä Milesina että Peterinä. Vaikka asiaa ei ole vielä vahvistettu, myös Milesin soolopelin päätös tukee tätä oletusta. Toivomme todellakin pääsevämme ohjaamaan molempia Hämähäkkimiehiä, sillä se mahdollistaisi Marvel’s Spider-Man 2:lle huomattavasti enemmän tarinallisia sekä pelillisiä vaihtoehtoja (sekä myös kaksinkertaisesti seitinsingontaa).

Hämähäkkimies-kaksikon nähdään tekemässä comboliikkeitä PlayStation Showcase 2021 -teaserissa. Tämän perusteella on mahdollista, että saatamme pystyä pelaamaan molempina hahmoina pelin eri kohdissa. Mutta emme voi edelleenkään tietää asiaa varmaksi, koska tarjolla ei ollut muuta kuin elokuvallisia kohtauksia.

Hämähäkkimiehen synkempi puoli

Koska Marvel’s Spider-Man 2:ssa nähdään sekä Venom että (mahdollisesti) Kraven Saalistaja, Insomniac näyttää suuntaavan tarinansa Hämähäkkimies-universumin pelottavampiin syövereihin.

Toivomme Insomniacin hyppäävän synkkyyteen täysillä ja pelin sisältävän useita muita pelottavia hahmoja, joista voidaan nostaa esimerkeiksi Lisko, Morbius (tai muita Marvel-universumin vampyyreja kuten Morlun) tai jopa Jackal. Emme olisi yllättyneitä, mikäli Vihreä Menninkäinen tai Mörkö ilmestyisivät ruudulle.

Curt Conners (tiedemies joka muuttuu Liskoksi) esiintyi jo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales -teoksessa, ja tämän perusteella hänen ilmaantuminen jatko-osassa on hyvinkin mahdollista. Sama pätee myös Norman Osborniin, joka oli yksi avainhahmoista ensimmäisessä Marvel’s Spider-Man -pelissä, jolloin hänen muuntautumisensa Vihreäksi Menninkäiseksi ei ole kovin kaukana tulevaisuudessa.

Marvel’s Spider-Man -pelin tarinallisen lisäsisällön lopun perusteella vaikuttaa siltä, että tässä sarjassa Venom voi olla Harry Osborn (Norman poika). Jos Harry kohtaa jonkin kauhean kohtalon – näennäisesti Hämähäkkimiehen takia –, tämä saattaa ajaa Norman Osbornin kohti pahuutta.

Myönnämme, ettei Jackalin ja Morlunin osallisuus ole yhtä perusteltuja, sillä ne liittyvät paljon pidempiin tarinoihin, kuten Spider-Man’s Clone Saga ja Spider-Verse. Molemmat näistä tarinoista ansaitsisivat omat pelinsä.

New Yorkia laajempi maailma

Vaikka Hämähäkkimies tunnetaan New Yorkin sankarina, haluaisimme nähdä seinäkiipeilijän seikkailevan myös uusissa paikoissa Marvel’s Spider-Man 2:ssa. Trailerin perusteella peli vaikuttaisi olevan hyvin New York -henkisessä kaupungissa, mutta PS5:n SSD-tallennustilan ja tehon ansiosta Insomniac voisi laajentaa myös muita suuria alueita tutkittavaksi.

Yksi vaihtoehto – varsinkin jos pelintekijät valitsevat kauhuteeman – voisi olla Doctor Strangen kaltainen hahmo, joka voisi kuljettaa pelaajat pelottaviin maailmoihin. Voisimme nähdä myös sankareiden pakenevat turvallisempiin maailmoihin, jos he pitävät Kraven Saalistajaa liian vaarallisena uhkana.

Voisimme jopa mennä Silver Sablen kotiin Symkariaan, jossa Peter vieraili Spider-Man: Miles Moralesissa.

New York toimii varmasti loistavasti Hämähäkkimies-pelien ympäristönä massiivisten pilvenpiirtäjiensä ansiosta, jotka sopivat täydellisesti seiteillä keinumiseen. Mutta koska se on jo esiintynyt Insomniacin molemmissa aikaisemmissa peleissä, olemme huolissamme siitä, että Iso Omena alkaa hiljalleen käydä tylsäksi.