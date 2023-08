Sony julkisti kahdet uudet PlayStation-pelikuulokkeet

Sony on julkistanut langattomat Pulse Explore -nappikuulokkeet sekä perinteiset langattomat Pulse Elite -pelikuulokkeet. Molemmat on suunnattu PS5-konsolin oheen.

Pulse Explore on valmistajan ensimmäiset konsolille suunnatut nappikuulokkeet, ja niiden hinta on maailmanlaajuisesti 199 dollaria. Suomen hintaa ei vielä tiedetä, mutta hintalappu asettunee roimaan 200 euroon. Julkaisupäivä on Suomen hinnan tavoin vielä mysteeri.

Sony-pomo Hideaki Nishino paljasti asian yksityiskohtineen PlayStation Blog -kirjoituksessa. Viestissä Tieto sinänsä ei tullut täysin yllätyksenä, sillä kuulokkeista huhuiltiin jo helmikuussa. Nyt asia on kuitenkin virallista.

Japanilaisvalmistajan napit ovat mielenkiintoinen haastaja parhaiden kuulokkeiden ja parhaiden nappikuulokkeiden markkinoille. Samalla yhtiö kilpailee osittain itseään vastaan, sillä tämän hetken ykkösvaihtoehtoihin lukeutuu tällä hetkellä Sony WF-1000XM4.

Nishino kuvailee mallia langattomiksi nappikuulokkeiksi, jotka tarjoavat liikuteltavuutta, kaksi mikrofonia sekä tekoälyä hyödyntävän vastamelutoiminnon. Myös häviötön ääni sekä latauskotelo nostetaan viestissä esiin.

Samalla Sony esitteli uudet langattomat Pulse Elite -kuulokkeet, joiden hintalapuksi mainitaan 149 dollaria. Kyseessä on PS5:n julkaisussa ilmestyneen Pulse 3D -mallin seuraaja, jonka hintalappu on 50 dollaria korkeampi. Tältä osin odotamme Suomen hinnan olevan suunnilleen 149 euron nurkilla.

Pulse Elite -kuulokkeet lupaavat pro-tason häviöttömän äänen, irrotettavan puomimikrofonin sekä taustamelua vaimentava AI-pohjaisen vastamelutoiminnon. Näiltä osin vaikuttaakin todennäköiseltä, että malli haastaa tosissaan tämän hetken parhaat PS5-pelikuulokkeet.

Nappikuulokkeista ja perinteisemmästä pelikuulokemallista tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Tässä vaiheessa tiedot pohjautuvat PlayStation Blog -viestiin, kuulokkeiden ulkonäköön sekä lyhyeen videoon, joka esittelee mallien sijoittumista PlayStation-ekosysteemissä.

Sen sijaan käytössä olevan PlayStation Link -teknologian luvataan vähentävän latenssia, mahdollistavan häviöttömän äänen ja helpottavan laitteesta toiseen vaihtamista.