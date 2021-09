Saako Squid Game jatkoa? Tämän kaiken tiedämme Netflixin jättihitistä

Julkaistaanko Squid Game -Netflix-sarjasta toinen tuotantokausi? Netflixin syksyn hittisarja on noussut suoratoistopalvelun ykköspuheenaiheeksi, minkä ansiosta debyyttikausi on jättänyt katsojaluvuissa taakseen jopa suosikkinimikkeet Bridgerton ja The Witcher.

Vaikka ensimmäinen tuotantokausi räjäytti pankin, korealaislähtöisen sarjan kakkoskautta ei ole vielä vahvistettu. Sarjan luonut Hwang Dong-hyuk kertoo kokevansa sarjan luomisen erittäin vaikeaksi.

Squid Game on draamasarja 456 epätoivoisesta ihmisestä, jotka kilpailevat tappavien haasteiden parissa voittaakseen 45,6 miljoonaa wonia eli noin 33 miljoonaa euroa. Sinänsä simppeleitä mutta sitäkin kohtalokkaampia tehtäviä seuraavat mysteeriset katsojat.

Tämän enempää emme halua kuvailla tarinaa jännityksen säilyttämiseksi. Sarjan avauskausi on vain yhdeksän jakson mittainen, joten sen katsomista kelpaa suositella ihan jokaiselle.

Vaan miten on Squid Gamen 2. tuotantokauden laita? Tutkitaanpa asiaa.

Näin Squid Gamen kakkoskautta on kommentoitu

Squid Gamen jatkoa ei ole vielä vahvistettu, mutta toinen tuotantokausi vaikuttaa numeroiden valossa selvältä. Ensimmäinen sesonki näyttäisi nousevan Netflixin kaikkien aikojen suosituimmaksi sarjaksi. Vastaaviin lukuihin eivät ole päässeet edes Bridgerton (82 miljoonaa) tai 76 miljoonaa katsojaa keränneet The Witcher ja Lupin.

Netflix on tilannut kaikkien mainittujen sarjojen jatkot, joten Squid Gamen jatko vaikuttaa tältä osin todennäköiseltä. Ideoinnista vastaavan luojan haasteet saattavat kuitenkin pitkittää odotusta.

Hwang Dong-hyuk kommentoi tilannetta Varietyn haastattelussa. Ensimmäisen kahden jakson käsikirjoittaminen kesti jopa puoli vuotta. Lisäksi suunnitelmissa on elokuva, jonka on määrä saapua valkokankaille ennen kakkoskautta. Leffapuoli on Dong-hyukille tutumpaa puuhaa, sillä edelliset rainat Silenced (2011) ja The Fortress (2017) ovat jo nähneet päivänvalon.

Vaikka Hwang ei vaikuta pitävän kakkoskautta järin keskeisenä suunnitelma, on se silti pyörinyt mielessä. Fanien toiveet saivat lisäpontta samaisessa Varietyn haastattelussa.

"Minulla ei ole pitkälle edenneitä suunnitelmia Squid Game 2:n suhteen. Jo pelkästään sen ajatteleminen on melkoisen uuvuttavaa. Mutta jos teen sen, en aio tehdä sitä yksin. Ainakin harkitsisin käyttäväni myös muita käsikirjoittajia sekä useita kokeneita ohjaajia."

Lisäkädet saattavat nopeuttaa Squid Gamen kakkoskauden saapumista, mutta tällä hetkellä odotus vaikuttaa varsin pitkältä. Tosin komeat katsojaluvut saattavat muuttaa tilanteen päälaelleen varsin nopeastikin.