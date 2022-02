PSVR 2 paljastettiin kokonaisuudessaan – tältä näyttää Sonyn uuden sukupolven VR-kypärä

Sony on viimein paljastanut virallisesti PSVR 2:n ulkonäön yli vuoden odotuksen jälkeen, eikä se poikkea hirveästi aiemmasta. Laitteessa on kuitenkin yksi odottamaton poikkeus: tuuletusaukko.

Uusi PSVR 2 vie alkuperäisen PlayStation VR:n muotoilua kevyemmäksi ja aavistuksen pienemmäksi, minkä lisäksi siinä on integroitu ilmanvaihtojärjestelmä. Jälkimmäisen pitäisi estää liiallista hikoilua kiihkeiden Beat Saber -sessioiden aikana.

Ilmanvaihtojärjestelmän pitäisi myös vähentää linssien huuruuntumista, mikä toivottavasti tekee PSVR 2:sta entistä käyttökelpoisemman pitkiin pelisessioihin.

PlayStation Blogissa julkaistussa merkinnässä Sony Interactive Entertainmentin vanhempi art director Yujin Mariosawa kertoi tarkemmin, miksi ilmanvaihtojärjestelmä oli tärkeä tiimin haluama lisäys laitteeseen.

"Kun aloitin työskentelemään PlayStation VR2:n muotoilun kanssa, yksi kohde johon halusin keskittyä oli ilmanvaihtojärjestelmän lisääminen, jotta ilma saataisiin ulos. Tämä on samankaltainen tuuletusaukko kuin PS5-konsolissa, joka mahdollistaa ilmavirtauksen", Marisawa kirjoittaa. "Insinöörimme onnistui ideoimaan tästä hyvän tavan mahdollistaa ilmavirtaus ja vähentämään linssien huuruuntumista, jolloin pelaajat voivat olla entistä immersiivisemmin VR-pelien parissa."

"Olen työskennellyt tämän kohdalla useiden eri konseptien parissa, ja lopullisessa muotoilussa voimme nähdä pienen aukon VR-laitteen etupaneelin ja yläpään välissä, joka sisältää integroidun ilmanvaihtojärjestelmän. Olen todella ylpeä siitä, miten tämä onnistui ja sen saamasta positiivisesta palautteesta. Toivon PlayStation-faniemme olevan samaa mieltä, enkä malta odottaa heidän pääsevän testaamaan sitä."

Sony ilmoitti samassa yhteydessä, että PSVR 2:n muotoilu muistuttaa likeisesti yhtiön alkuperäistä VR-kypärää, koska he saivat paljon "positiivista palautetta sen ergonomiasta". PSVR 2:ssa pääpanta on edelleen säädettävissä, minkä lisäksi myös varsinaista linssit sisältävää kypäräosaa voi tällä kertaa säätää lähemmäksi tai kauemmaksi kasvoja. Laitteessa on lisäksi linssinsäädin, jolla voi säätää linssien etäisyyttä silmistä joko kauemmaksi tai lähemmäksi.

Kypärä itsessään toisintaa PS5:n valkomustaa estetiikkaa ja on muotoilultaan pyöreäkulmainen konsolin DualSense-ohjainten ja Pulse 3D -kuulokkeiden lailla. Siten sen pitäisi sopia nätisti yhteen nykyisen PlayStation-raudan kanssa.

Näemmekö PSVR 2:n jo tänä vuonna?

Kuva 1/2 (Image credit: Sony) Kuva 2/2 (Image credit: Sony)

Olemme viimein nähneet viimeisen palasen Sonyn PSVR 2:sta, eli tulevan VR-laitteen ulkonäön. Sony aloitti uuden VR-laitteensa esittelyn sen Sense-ohjaimilla, jotka ovat muuttuneet dramaattisesti alkuperäisistä PlayStation Move -ohjaimista. Myöhemmin yhtiö julkisti laitteen vakuuttavat tekniset tiedot CES 2022:ssa.

Sony näyttäisi tähtäävän PSVR 2:n julkaisun loppuvuodelle 2022, mutta tämä riippuu täysin siitä, onnistuuko yhtiö saamaan riittävästi tarvittavia komponentteja parhaillaan meneillään olevan puolijohdepulan vuoksi. Kun PS5-konsoleita on edelleen vaikeasti saatavilla, ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää alkaa myymään VR-laitetta, jota miljoonat käyttäjät eivät pysty yhtä lailla ostamaan. Yhtiö tuntuu kuitenkin luottavan VR-markkinoihin ja haluavan uuden laitteensa markkinoille mahdollisimman pian.

Tämän taustalla olevat syyt on sikäli helppo ymmärtää, sillä VR on noussut entistä laajempaan tietoisuuteen metaverse-konseptin myötä. VR-kilpailijat kuten Oculus Quest 2, tai nykyään Meta Quest 2, ovat nousseet viime vuosina entistä suositummiksi, joten Sony haluaa tehdä omasta laitteestaan vähintään yhtä suositun.

Ensimmäinen PSVR 2 -peli on niin ikään jo julkistettu, ja kyseessä on Horizon Forbidden Westin maailmaan perustuva Horizon Call of the Mountain.

Emme tiedä tässä vaiheessa myöskään, kuinka paljon Sonyn uusi VR-laite maksaa Suomessa.