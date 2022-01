Ensiarviossa HTC Vive Flow

HTC on tehnyt vakuuttavia edistysaskelia Vive Flow -laitteen kannettavuuden osalta, mutta siitä joutuu maksamaan suorituskyvyn ja tehojen osalta. Immersiivinen VR-elämys on silti innovatiivinen, joskin turhan kallis kokemus.

HTC on tehnyt vakuuttavia edistysaskelia Vive Flow -laitteen kannettavuuden osalta, mutta siitä joutuu maksamaan suorituskyvyn ja tehojen osalta. Immersiivinen VR-elämys on silti innovatiivinen, joskin turhan kallis kokemus.

HTC julkisti loppuvuodesta 2021 uuden Vive Flown, joka on yhtiön näkemys kevyestä ja kannettavasta VR-laitteesta. Mutta toisin kuin niin ikään viime vuonna julkaistu Oculus Quest 2, sitä ei ole suoranaisesti suunniteltu pelaamiseen. Sen sijaan Vive Flow antaa käyttäjilleen henkilökohtaisen viihdekeskuksen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi.

Verrattuna yhtiön tehokkaisiin VR-sisaruksiin, Vive Focus 3:een ja HTC Vive Pro 2:een, uudessa Vive Flowssa on huomattavasti heikommat sisuskalut. Vastapainoksi suorituskyvyn puutteelle laite on äärimmäisen kevyt, vain 189 grammaa, joten se painaa vähemmän kuin nykyiset älypuhelimet. Valitettavasti heikompi teho ei näy kuitenkaan hinnassa, vaan tasoisekseen laitteeksi Vive Flow on jopa yllättävän kallis.

Vive Flow onkin hieman yllättävä julkistus. Se on taatusti innovatiivinen ja lupaa hyvää VR-laitteiden tulevaisuudelle, mutta samalla sen hintalapulle on hyvin vaikea löytää perusteita. Laitteessa on 3,2K-resoluutiota ja 75 Hz virkistystaajuutta tukevat LCD-näytöt, joiden kautta Netflixistä tai YouTubesta katsotut sisällöt näyttävät hyviltä. VR-lasien luonteen vuoksi silmien lähellä olevat näytöt tuntuvat kuin videoita katsoisi yksityisessä elokuvateatterissa.

Prosessori ei myöskään ole riittävän tehokas pyörittääkseen kuin kaikkein vaatimattomampia pelejä. Vähänkään raskaammissa tuotoksissa ruudunpäivitys alkaa jo selkeästi nykiä.

Videoiden katselun lisäksi Vive Flow onkin tarkoitettu hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Viveportissa olevat meditaatioharjoitukset ja virtuaaliympäristöt tuovat maisemanvaihdoksen näppärästi käyttäjän silmien eteen, jolloin harjoitteita voisi suorittaa julkisilla ajellessa. Virtuaaliympäristö tuntuu tosin viimeiseltä paikalta löytää sisäinen zen, minkä lisäksi lasit ovat kompaktista koostaan huolimatta melko huomiota herättävät.

Vive Flow tuntuukin hyvin, hyvin rajoittuneelle kohderyhmälle suunnitellulta tuotteelta. Se on mielenkiintoinen kurkistus VR-teknologian tulevaisuuteen ja tarjoaa kohdennetuille käyttäjilleen tavan irrottautua arjesta, mutta matkalippua virtuaalimaailmaan on silti perin tyyris.

Tärkeimmät tiedot

Mikä se on? Immersiivinen ja kannettava VR-laite hyvinvoinnin edistämiseksi

Immersiivinen ja kannettava VR-laite hyvinvoinnin edistämiseksi Julkaisupäivä? Marraskuu 2021

Marraskuu 2021 Hinta? 569 €

Hinta

Vive Flow julkaistiin Pohjoismaissa ainoastaan Suomessa marraskuussa 2021. Julkaisussa laite maksoi huikeat 599 €, mutta hinta on sittemmin tiputettu 569 €.

Hintaon silti melko kallis pyyntö näinkin simppelistä laitteesta, sillä esimerkiksi paljon tehokkaampi Oculus Quest 2 lähtee edullisimmillaan melkein puolta halvemmalla, 349 €.

Muotoilu ja ominaisuudet

(Image credit: Future)

HTC Vive ei markkinoi Vive Flowta itse asiassa VR-laitteena, vaan "immersiivisinä silmälaseina". Se on jonkinlainen hybridi perinteisen VR-laitteen ja älylasien väliltä ja muistuttaa itse asiassa hieman laskettelulaseja. Silmät peittävässä linssikotelossa on kaksi 1 600 x 1 600 -resoluutioista LCD-näyttöä kummallekin silmälle, jotka yltävät yhteenlaskettuna 3,2K-resoluutioon ja 100-asteiseen katselukulmaan. Kotelosta lähtee puolestaan sangat, jotka pitävät lasit tukevasti päässä yhdessä nenänvarren kanssa.

Hybridiasetelmansa vuoksi Vive Flowta onkin hieman vaikea verrata muihin markkinoilla oleviin VR-laitteisiin. Kyseessä on ennemmin kannettavaksi tarkoitetut VR-lasit, joiden avulla käyttäjät voivat paeta omaan virtuaaliseen ympäristöön katsomaan videoita tai tekemään erilaisia hyvinvointia edistäviä harjoitteita. Laseissa on myös kaksi sisältä ulospäin suunnattua kameraa, joten se tukee 6DoF-seurantaa.

Qualcommin Snapdragon XR1 -järjestelmäpiiri ei tarjoa kunnolla potkua pelikäyttöön, vaikkakin laitteella voi pelata myös sitä tukevia pelejä. Silti kannattaa varautua siihen, etteivät pelit pyöri näyttöjen tukemalla 75 Hz taajuudella. Yksinkertaiset pelit pyörivät ruudulla ongelmitta, mutta näkymän vaihtuessa kolmiulotteiseksi alkavat myös takkuilut.

Lisäksi pelit vaativat tuen Android-puhelimella ohjaukseen, mikä rajaa jossain määrin valikoimaa. Vive Flow ei tue lainkaan yhtiön omia VR-ohjaimia.

Huomattavasti vakuuttavampi käyttö laitteelle saadaan Miracastin avulla, jolla oman kännykän ruudun voi peilata Vive Flown ruuduille. Yhdistyminen tapahtuu vaivattomasti ja nopeasti, minkä lisäksi myös terävyys pysyy kauttaaltaan hyvänä. Ensisijainen käyttö peilaukselle ovat tietenkin YouTube, Netflix ja muut suoratoistopalvelut, joiden sisällöstä pääsee nauttimaan omassa henkilökohtaisessa teatterissa.

Kaksi 2,1 tuuman näyttöä ei paperilla kuulosta suurilta, mutta sijoitettuna aivan silmien läheisyyteen ne tuntuvat kuin elokuvateatterin valtavalta kankaalta. 3,2K-resoluutio takaa myös melkein 4K-tasoisen laadun, joten omia lempiohjelmiaan ei tarvitse enää tihrustella pieneltä puhelimen ruudulta.

Joten vaikka Vive Flow jää jälkeen muiden VR-laitteiden suorituskyvystä, sillä on enemmän annettavaa kuin markkinoilla olevilla älylaseilla.

Tuetut puhelimet olivat vielä julkaisussa erityisen rajalliset, mutta tätä on onneksi parannettu viimeaikaisille firmware-päivityksillä. iOS-laitteiden omistajat jäävät silti ilman, mutta sentään Exynos-järjestelmäpiireillä pyörivät Samsung-puhelimet ovat nykyään kaikki tuen piirissä. Tuettujen puhelinten listan voi tarkastaa HTC:n kotisivuilta, ja oman laitteen yhteensopivuus kannattaakin tarkistaa ennen kuin harkitsee laitteen ostoa.

(Image credit: Future)

Vive Flow painaa ainoastaan 189 grammaa, joten se on kevyempi kuin valtaosa markkinoilla olevista älypuhelimista. Tämän myös tuntee päässä, sillä lasit ovat aidosti kevyet. Sisäänrakennettu tuuletus pitää lisäksi huolen siitä, että kasvot pysyvät viileinä pidempien sessioiden aikana.

Keveydestään huolimatta lasien käyttö voi silti aiheuttaa pientä epämukavuutta, sillä sangat saattavat puristaa tavallista isompaa päätä ohimoilta. Näin kävi ainakin allekirjoittaneelle, ja mukavan asennon löytämiseksi sankoja joutui vähän väliä nostaa ilmaan. Näiden päissä on kyllä pehmusteet, mutta ne ovat melko kovaa muovia.

Silti alle kahdensadan gramman paino tekee Vive Flowsta äärimmäisen kannettavan laitteen reissun päälle, eikä se vie juuri tilaa repustakaan. Sangat myös taittuvat laitteen sisään tehden siitä entistä kompaktimman. Ulkoisesti lasit eivät ole kuitenkaan erityisen huomaamattomat esimerkiksi julkisissa käyttäessä, mutta ne ovat silti verrattain tavanomaiset.

Linssikoteloon saa liitettyä näppärästi myös kankaisen suojan, joka peittää paitsi ulkoa tulevan valon, myös pehmentää lasien painetta otsaan. Linsseissä on myös säädettävä dioptria, joten ainakin teoriassa niitä pitäisi pystyä käyttämään ilman silmälaseja.

Sangoissa on lisäksi vielä sisäänrakennetut kaiuttimet, jotka ajavat yllättävän hyvin asiansa. Ne ovat kuitenkin avoimet, joten julkisissa käyttäessä suosittelemme turvautumaan omiin Bluetooth-kuulokkeisiin kanssamatkustajien hermojen säästämiseksi. Todennäköisesti omat kuulokkeet kuulostavat myös paremmilta.

Laitteessa itsessään ei ole myöskään akkua, vaan se vaatii virran ulkopuolisesta lähteestä. Myyntipakkauksen mukana tulee 50-grammainen 1,2 metrin USB-C-kaapeli, jolla Vive Flown voi liittää joko matka-akkuun tai sitten suoraan älypuhelimeen.

Akkukesto riippuukin siten pitkälti käytössä olevasta laitteesta, mutta HTC itse lupaa oman 9 750 mAh matka-akun tarjoavan virtaa noin viideksi tunniksi.

Yhteenveto

(Image credit: HTC Vive)

Vive Flow on mielenkiintoinen ja eittämättä innovatiivinen uusi VR-laite, jonka kohderyhmä on kuitenkin hyvin rajattu. Toisin kuin muut kilpailijansa, se on tavallaan suunnattu varta vasten tavallisille käyttäjille, jotka haluavat oman henkilökohtaisen virtuaaliteatterin ja pakokeinon virtuaalimaailmaan milloin ja missä tahansa.

Mutta samaan aikaan Vive Flow on juuri massatuotteen vastakohta, kun tarkastellaan sen hintaa. Pelkästään jo suorituskyvyn osalta se jää lähes puolet halvempien kilpailijoidensa jalkoihin, mutta tarkastellessa sen käyttötarkoitusta käytännössä henkilökohtaisena virtuaaliteatterina hintalapulle on vielä vaikeampi löytää järkiperusteita.

Yhtiön omien HTC-laitteiden rinnalla Vive Flow on toki edullinen, mutta hinta-laatusuhde jää silti kauaksi optimaalisesta. Laitteelle on silti varmasti oma kohderyhmänsä, mutta tällaisenaan se jää lähinnä siistiksi kuriositeetiksi.