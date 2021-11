Oculus Quest 3: uutiset, huhut, ominaisuudet ja julkaisupäivä

Jump to:

Facebookin ja Oculuksen suhteen moni asia on muuttunut viimeisten kuukausien aikana. Ensinnäkin Facebook tunnetaan nykyisin nimellä Meta. Sen lisäksi yhtiön tuleva VR-laite, joka tunnetaan nimellä Project Cambria, ei ole edes Quest-perheen tuote.

Sen sijaan Project Cambria on täysin uusi VR-laite, jonka tarkoituksena on tutustuttaa käyttäjät yhtiön uuteen Metaverseen. Joten näemmekö lainkaan Oculus Quest 3:a?

Meta on vahvistanut yhtiön seuraavan sukupolven budjettiystävällisten VR-laitteiden olevan edelleen kehitteillä, mikä kuulostaa hyvältä kaikille Quest 3:a odottaville.

Sijoittajilleen alkuvuodesta pitämässään palaverissa yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi Meta on kehittänyt jonkin aikaa "uutta laitetta, joka käyttää samaa alustaa [kuin Quest 2]". Emme kuitenkaan tiedä, koskivatko kommentit juuri Oculus Quest 3:a, Oculus Quest 2:n uutta versiota vai kenties juuri julkistettua Project Cambriaa, mutta uskomme kuulevamme asiasta lisää pian.

Uusi ja uljas Quest 2 julkaistiinkin lokakuussa. Kyseessä on edeltäjänsä kanssa samanhintainen laite, jossa on kuitenkin 128 Gt tallennustilaa. Siten se on hinta-laatusuhteeltaan entistä parempi vaihtoehto hypätä VR-maailmaan.

Olemme silti kiinnostuneita näkemään, millaisia uusia Quest-tuotteita Meta piilottelee hihassaan tulevan – ja kalliimman – Project Cambrian lisäksi.

Joten mitä tiedämme tällä hetkellä huhutusta Oculus Quest 3:sta? Olemme koonneet alapuolelle kaikki viimeisimmät uutiset, huhut ja ennustukset seuraavasta odotetusta VR-laitteesta.

Oculus Quest 3:n julkaisupäivä

Jos Project Cambria aiotaan julkaista jo vuonna 2022, Metan seuraava Quest-malli on saattanut siirtyä vuoteen 2023.

Toisaalta Meta tuntuu mieltyneen omaan asemaansa VR-pelaamisen ykkösnimenä, joten emme olisi täysin yllättyneitä, jos julkaisu tapahtuisikin jo aiemmin. Silti emme voi hylätä mahdollisuutta, että yhtiön laitteet kilpailisivat keskenään samoista asiakkaista, joten julkaisuikkunoiden pitäminen erillään saattaa olla järkevä ratkaisu.

Oculus Quest 2 julkaistiin kuitenkin lokakuussa 2020, puolitoista vuotta alkuperäisen jälkeen, joten Quest 3 saattaa noudattaa samankaltaista julkaisutaktiikkaa.

(Image credit: Future)

The Informationille antamassaan haastattelussa Zuckerberg ei ainoastaan vahvistanut Quest 3:n olevan kehitteillä, vaan paljasti yhtiön myös aloittaneen varhaisen suunnitteluvaiheen myös Oculus Quest 4:lle.

"Johtuen siitä, miten laitteita yleisesti ottaen kehitetään, meidän täytyy tietää samanaikaisesti kolme seuraavaa laitettamme", Zuckerberg sanoo.

"Ne eivät ole kuten ohjelmistot, jotka muuttuvat kahden viikon välein. Olemme laittaneet jo tuotetiimit työskentelemään virtuaalitodellisuuden seuraavien sukupolvien kanssa ja esittelemään meille, miltä Quest 3 ja Quest 4 näyttävät."

Vaikka laitteiden ulkonäön suunnittelun ja varsinaisten laitteiden kehityksen välillä on merkittävä ero, Zuckerbergin kommentit ovat hyviä uutisia kaikille Quest-laitteiden faneille.

Valitettavasti uutiset eivät ole pelkästään positiivisia. Huhtikuussa 2021 verkkoon vuoti keskustelu, jossa kaksi Oculus-johtajaa ehdottivat, että seuraava laite olisi lähinnä maltillinen Oculus Quest 2 Pro -päivitys kokonaan uuden Oculus Quest 3:n sijaan. Keskustelu saattoi tosin viitata sittemmin julkaistuun päivitettyyn Quest 2 -malliin.

Taannoisessa Twitterissä järjestetyssä UKK-tilaisuudessa Meta Reality Labsin varapuheenjohtaja Andrew Bosworth kertoi Quest 3:n olevan "vielä jonkin ajan päästä". Hyvällä tuurilla tämä voisi koskea loppuvuotta 2022.

Oculus Quest 3:n ominaisuudet

Kun vertaamme Quest 2:een tehtyjä parannuksia edeltäjästä, odotamme Quest 3:n olevan niin ikään itsenään toimiva VR-laite, johon on tehty parannuksia akunkestoon, suorituskykyyn ja resoluutioon. Quest 2:ssa on 50 % terävämpi kuva kuin alkuperäisessä laitteessa, joten samaa noususuhdetta jatkaessa Quest 3 voi olla varsin vakuuttava ilmestys.

Quest 2 nosti lisäksi virkistystaajuuden 90 Hz:iin alkuperäisen 72 Hz:stä. Aiemmin vuonna 2021 yhtiö vahvisti lisäävänsä laitteeseen tuen 120 Hz:lle.

Näiden perusteella Quest 3:ssa nähdään todennäköisesti 120 Hz virkistystaajuus. Toistaiseksi emme kuitenkaan tiedä, milloin näemme ensimmäiset VR-pelit, jotka pystyisivät ylipäätään tukemaan tätä lukemaa.

Mielenkiintoisena lisämainintana sveitsiläinen VR-teknologiavalmistaja CREAL esitteli hiljattain läpimurtoaan valokenttänäyttöteknologian (light-field display) saralla. Yhtiö paljastikin VR-laitteen, joka pystyi tarkentumaan kaukaisiin kohteisiin ja renderöimään korkearesoluutioisia kuvia läheltä. Kyseinen teknologia pystyisikin mallintamaan kuvia, jotka kuvaisivat tarkasti oikean valon liikehdintää maailmassa.

Teknologia ei ole kuitenkaan vielä valmis massatuotantoon, mutta se saattaisi olla valmis Quest 3:een mennessä.

CREAL kertoi myös yhtiön näyttöjen tukevan 240 Hz, joka on tuplaten Quest 2:een tuotavasta päivityksestä. Tämä tuntuisi kuitenkin liian suurelta harppaukselta Metan seuraavaan malliin mennessä.

(Image credit: Oculus)

Saatamme nähdä seuraavassa mallissa myös muutoksia muotoiluun. Todennäköisesti painoa pyritään alentamaan entisestään ja laitteesta itsestään tehtävän entistä mukavampi käyttää. Taannoiset huhut esittelivät Seacliffiksi nimettyä laitetta, jonka väitetään olevan uuden Oculus-laitteen koodinimi. Jos tämä pitää paikkansa, olemme saattaneet nähdä jo joitain tulevia muutoksia Metan seuraavaan VR-laitteeseen.

Videolla esitellään uusi VR-laite, joka näyttäisi olevan Oculus Quest 2:n lailla langaton. Lisäksi siinä on paljon pienempi visiiri, minkä ohella paino näyttäisi jaetun tasaisemmin laitteen etu- ja takapuolelle.

Quest Pro / Seacliff [thread]found by Samulia in the Seacliff firmware pic.twitter.com/0pGODx2HCpOctober 24, 2021 See more

Tosin Project Cambria -julkistuksen jälkeen olemme melko varmoja, että Seacliff on itse asiassa koodinimi tälle laitteelle. Yllä oleva video saattaa silti paljastaa joitain muotoiluun tehtäviä muutoksia, jotka nähdään myös uudessa Quest-mallissa.

Uskomme tulevan laitteen ohjelmiston saavan myös parannuksia muun muassa kädenseurantaan. Toivoisimme myös näkevämme PS5:n DualSense-ohjaimen kaltaisen haptisen palautteen, joka voisi viedä VR-kokemukset entistä immersiivisemmiksi.

Yksi Quest 3:n vääjäämätön uusi ominaisuus on tosin sen integraatio Meta-ekosysteemiin. Toisin sanoen laite todennäköisesti vaatii Meta-tilin, joka tarkoittaa samalla yhtiön datankeruuseen lupautumista. Joten jos et ollut mielissään Quest 2:n datankeruusta, et luultavasti nauti myöskään yhtiön tulevista laitteista.

Oculus Quest 3:n hinta

Oculus Quest 2 on saatavilla joko 349 euron (64 Gt) tai 449 euron hintaan (256 Gt).

Joten vaikka seuraaja on huomattavasti edullisempi kuin edeltäjänsä, emme usko Quest 3:n tekevän aivan vastaavaa loikkaa. Sen sijaan uskomme yhtiön noudattavan samanlaista strategiaa, jossa paremmalla hinnalla saa aavistuksen laadukkaamman mallin.

Tiedämme kuitenkin Metan suunnitelmissa olevan tuoda VR-laitteet koko kansan syviin riveihin, joten emme usko tulevan mallin olevan ainakaan nykyistä Quest 2 -mallia kalliimpi.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Oculus Quest 3:n ennusteet

Meidän Oculus Quest 2:n arvostelussa kehuimme VR-laitetta sen tarjoamasta immersiivisestä kokemuksesta, käyttömukavuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Ja vaikka tuore malli vie alaa eteenpäin, se ei ole täysin onnistunut täyttämään joitain teknologiaan sisäänrakennettuja kuoppia.

Seuraavia asioita toivoisimme saavamme Oculus Quest 3:lta:

Parempi matkapahoinvoinnin ehkäisy

Yksi tunnetuimmista ja kenties myös vääjäämättömistä sudenkuopista on VR-laitteiden aiheuttama matkapahoinvointi. Riippuen hieman yksilöstä Quest 2 saattaa aiheuttaa todella pahaa matkapahoinvointia. Valitettavasti VR-laitteille ei tunnu olevan selkeää ratkaisua tämän estämiseksi, mutta haluaisimme silti nähdä Oculus Quest 3:n tekevän parannuksia tämän suhteen.

Parempi sopivuus

Sama koskee myös laitteen sopivuutta Vaikka Quest 2 on mukavanpainoinen käyttää, se voi silti tuntua melko ahtaalta päässä. Vastaava ongelma on läsnä käytännössä kaikkien VR-laitteiden suhteen, joten toivottavasti seuraavan sukupolven mallit pyrkivät lieventämään tunnetta. Aiemmin mainitsemamme huhut viittaisivat siihen, että juuri tällaista on luvassa.

Paranneltu Oculus Store -kauppapaikka

Muita parannuksia saadaan toivottavasti laitteen sisäiseen Oculus Store -kauppapaikkaan. Sen selain- ja sovellusversiot ovat käteviä etsiessään uutta tai tulevaa pelattavaa, mutta laitteen sisäinen kauppapaikka on suorastaan kaamea navigoitava. Sen kautta on vaikea ennakkotilata pelejä tai löytää uusia, mikä tekee kauppapaikan käytöstä vaivalloista.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Yhteinen sosiaalinen tila

Vaikka Quest 2:ssa on varsin näppärä party-tila peliystävien kesken, siinä ei ole suoranaisesti erillistä sosiaalista tilaa, jossa voisi tavata toisia. Olisikin mielenkiintoista saada virtuaalinen naapurusto, jossa voisi viettää aikaa muiden kanssa. Sillä miksi suotta sisustaa nykyinen kotitila useilla huonekaluilla, jos niissä ei voi istua ystävien kanssa?

Paranneltu medianjako

Valokuvien ja videoiden jakaminen Oculus-laitteilla ei ole koskaan ollut helppoa, eikä Quest 2:n parannukset tehneet tätä juuri paremmaksi. Oman VR-sisällön jakamiseksi joutuu näkemään edelleen liian paljon vaivaa, eikä tallennettu videokaan ole usein parhaimmasta päästä. Toivommekin Oculus 3:n tekevän tästä vaivattomampaa ja laadukkaampaa. Toivelistalla ovat 1080p-video, appi-integraatio ja kunnollinen audiosynkka.

Tie kohti Oculus Quest 3:a

VR-pelaaminen on alkanut saada suosiota viimevuosina, mistä kertoo myös Quest 2:n ennakkotilausmäärät. Metan uutta VR-laitetta tilattiin yli viisi kertaa edeltäjäänsä enemmän, mutta siltikään VR ei ole suoranaisesti tehnyt läpimurtoa valtavirran keskuuteen.

Näin ainakin tuumaa Mark Zuckerberg, joka sanoi vuonna 2018, että Oculus-alusta tarvitsee kymmenen miljoonaa VR-käyttäjää ollakseen "kestävä ja tuottava kaikille kehittäjille". Hän jatkoi RoadtoVR:n mukaan, että "kunhan tämä raja saadaan ylitettyä, sisällönmäärä ja ekosysteemi suorastaan räjähtävät".

Markkinoissa on lisäksi Oculus Quest 3:n sopiva rako täytettäväksi. Vaikka Valve Index on yksi parhaimmista testaamistamme VR-laitteista, transistoripula on käytännössä pysäyttänyt VR-laitteiden tuotannon kokonaan. Uusi Oculus-malli voisikin siten oppia Valven laitteen menestyksestä ja napata etulyöntiaseman VR-markkinoilla.

Huhut tosin väittävät myös Applen työstävän omaa VR-laitetta, joten ala voi muuttua lähivuosina entistä kilpailullisemmaksi. Onneksi useampi kilpailija on kuluttajien kannalta vain hyväksi, sillä se vie myös teknologiaa nopeammin eteenpäin. Odotammekin mielenkiinnolla, miten Oculus Quest 3 aikoo uudistaa VR-teknologian.