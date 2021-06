Näytönohjainvalmistajien voitot ovat kasvaneet 370 % hinnannousujen myötä

Näytönohjaimista joutuu pulittamaan tällä hetkellä pitkän pennin, mikäli harrastelee tietokoneiden parissa. Kysyntä komponentteja kohtaan on ennätysluvuissa eikä tarjontaa ole juuri nimeksikään.

Jon Peddie Researchin tuottama tutkimus kertoo, että näytönohjaimien (engl. AIB, eli Add-In-Board) lähetysmäärä on kasvanut vuositasolla 24,4 %. Vielä pöyristyttävämpää on se, että näytönohjainvalmistajat ovat tienanneet vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 12,5 miljardia dollaria, mikä on 370 % enemmän kuin edellisvuonna.

Näytönohjaimien paisuneet hinnat ovat olleet riippakivi PC-harrastelijoille jo pitkään, sillä grafiikkasuorittimia on myyty melkein kolme kertaa suositushintaa kalliimmalla. Samasta syystä monet matalan budjetin kortit, kuten GeForce RTX 3060, ovat kallistuneet kohdeyleisön ulottumattomiin.

Mikä nostattaa hintoja?

Jon Peddie -analyytikot kertovat syitä näytönohjaimien inflaatioon: "Uskomme kotioloissa tehtyjen tilausten kasvattaneen kysyntää vuonna 2020 ja myös ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2021. PC:stä tuli karanteenin myötä sekä työpiste että viihdekeskus. Myös pelaamisen jatkuva kasvu lisäsi painetta tarjontaketjuun."



Tämän hetken komponenttitilanne on usean sattuman soppa. Näytönohjaimien valmistamiseksi tarvitaan piitä ja komponentteja, joista molemmista on pulaa. Kryptovaluuttojen louhiminen on saanut ihmiset ostamaan massoittain grafiikkasuorittimia. Myös trokarit ovat ottaneet ahdingosta hyödyn irti ostaessaan rajallisten varastojen ylimääräiset kortit.

Yllä listattujen syiden seurauksena vastajulkaistut AMD:n Radeon 6800 XT- ja Nvidian Geforce RTX 3080 Ti -näytönohjaimien hinnat ovat nousseet pilviin.

(Image credit: Jon Peddie Research)

Valitettavasti tavan kuluttaja ei pysty tekemään tilanteelle paljoakaan. Tällä hetkellä pelaajien paras mahdollisuus uusien AAA-nimikkeiden testaamiseen voi olla peliläppärin tai valmiskoneen hankkiminen. Tällä tavoin voi ainakin osittain kiertää paisuneet tee-se-itse-PC:n -kasaamiskustannukset.



Yksi vaihtoehto pelaajille on käyttää suoratoistopalveluita, kuten GeForce Now- tai Google Stadia -palveluita. On kuitenkin huomioitava, että nämä vaihtoehdot ovat vain pelaamiseen tarkoitettuja eivätkä ne auta muita PC:n käyttäjiä.

Jos tähtäimessä on silti uuden raudan ostaminen, olemme keränneet asiaa helpottavan artikkelin.

Lähde: Tom's Hardware