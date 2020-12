Arvostelussa AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800 XT Tarjoukset Amazon Germany View Similar Amazon No price information

AMD on jo vuosien ajan hallinnut edullisten ja keskihintaisten näytönohjainten markkinoita, mutta nyt viimein Radeon RX 6800 XT:n myötä yhtiö palaa takaisin parhaiden näytönohjainten listalle. Mutta Nvidia GeForce RTX 3080:n rinnalla AMD:llä on kilpailtavaa.

Näytönohjaimen AMD:n oma suositushinta on 680 €, mutta heikon saatavuuden ja kysynnän vuoksi Suomessa sitä myydään pitkälti alkaen 749 €. Siten se kilpailee likemmin Nvidian GeForce RTX 3080:n kanssa hinnassa, joskin myös jälkimmäisen hintoja on nostettu Suomessa sittemmin reilusti.

Hintansa lisäksi se taistelee RTX 3080:n kanssa myös suorituskyvyn osalta tarjoten AMD:ltä 4K-pelaamiseen erikoistuneen tehokkaan näytönohjaimen. Radeon RX 6800 XT onkin AMD:lta lupaava paluu kärkisijoille, kun säteenseurannan kaltaiset teknologiat alkavat yleistyä.

Hinta ja saatavuus

AMD Radeon RX 6800 XT saapui myyntiin 18. marraskuuta Suomessa hintaan 749 €. Muiden valmistajien mallit vaihtelevat tästä ylöspäin. Hinta on aavistuksen edullisempi kuin Nvidia GeForce RTX 3080:n, jota myydään Suomessa valmistajasta riippuen noin 779 € eteenpäin.

Hintapiste ei ole aivan niin otollinen, kun yhtälöön lisätään samaan aikaan julkaistu RX 6800, joka on korttina aavistuksen hitaampi mutta samalla myös satasen edullisempi 649 € hinnallaan. Maksat toisin sanoen satasen noin 5-10 % tehokkaammasta kortista.

Siten Radeon RX 6800 XT ei ole hinta-laatusuhteeltaan AMD:n paras kortti tällä sukupolvella. Tai lähinnä Radeon RX 6800 on hinnoiteltu niin edulliseksi, että se on parempi vaihtoehto. Tilanne on oikeastaan toisintoa viime vuodelta Radeon RX 5700 XT:n ja Radeon RX 5700:n osalta.

Suorituskyky ja piirisarja

AMD Radeon RX 6800 XT pohjautuu RDNA 2 -arkkitehtuuriin, joka on edelleen 7 nm prosessilla valmistettu. Ytimen pienennyksen sijaan AMD on lisännyt uusia ominaisuuksia ja parantanut tehokkuutta, jotka tekevät tästä mallista paljon edeltäjiään tehokkaamman.

Merkittävin uudistus on Infinity Cache, joka on kriittinen tekijä ottaen huomioon, että Radeon RX 6800 XT:ssä on 16 Gt GDDR6-muistia, eikä RTX 3080- ja RTX 3090 -malleissa olevaa GDDR6X-muistia.

Infinity Cache on käytännössä 128 megan yleisessä käytössä oleva välimuisti, jonka AMD väittää olevan 3,25 kertaa nopeampaa kuin GDDR6 VRAM 256-bittisellä väylällä. Tämän avulla siirretään dataa isommasta 16 Gt VRAM-muistista näytönohjaimelle. Juuri näiden yhdistelmän ansiosta siirtonopeus on 2,4 kertaa nopeampaa per watti kuin pelkällä VRAM:lla olisi mahdollista saavuttaa. Tämän avulla AMD pystyy myös kilpailemaan Nvidian nopeamman GDDR6X-muistin kanssa.

Toinen iso uudistus arkkitehtuurissa on tietenkin DirectX 12 Ultimate -yhteensopiva Ray Acceleratorit. Näitä on yksi jokaista 72 CU:ta (Compute Unit) kohti, ja näiden avulla RX 6800 XT suoriutuu säteenseurannasta pelattavalla ruudunpäivityksellä. Kerromme tästä tarkemmin hieman myöhempänä arvostelua, mutta uskomme suorituskyvyn paranevan tulevien ajureiden myötä. Näin kävi myös Nvidian RTX-korttien kanssa Turing-mallien kanssa.

Ray Acceleratoreiden lisäksi kaikki CU:t on sijoiteltu samaan tapaan kuin alkuperäisissä RDNA-korteissa. Jokaisella CU:lla on 64 SP:tä (Stream Processor) muodostaen yhteensä 4 608 SP:tä. Koska valmistusprosessi on edelleen sama, tämä on johtanut kooltaan isompiin ytimiin, joissa on 26,8 miljardia transistoria 519 mm² ytimessä.

Isommassa ytimessä on lisäksi korkeammat kellotaajuudet. Radeon RX 6800 XT:n Game Clock -kellotaajuus on 2 015 MHz ja Boost-kellotaajuus 2 250 MHz. Ensiksi mainittu on valtaosalla todennäköisesti käytössä pelatessa, kun taas boostinopeutta käytetään todella raskaita laskentatehoja vaativia toimenpiteitä varten.

Isompi koko ja korkeammat kellotaajuudet johtavat samalla siihen, että myös virrankulutus on noussut merkittävästi. AMD Radeon RX 6800 XT:n virrankulutuksen kerrotaan olevan 300 W, mutta emme nähneet testeissämme sen ylittävän koskaan yli 294 W. Suurimman osan ajasta MSI Afterburnerin mukaan virrankulutus oli 230-250 W välillä pelatessa. Toisin sanoen näytönohjaimessa riittää virtaa ylikellotusta varten.

Toivottavasti uusi VBIOS (VGA BIOS) julkaistaan pian, jolloin päästäisiin näkemään kunnolla, miten 6800 XT onnistuu kellottumaan RTX 3080:aan nähden. Vakioasetuksilla se ei kuitenkaan saavuta täysin lupausta.

Tämä tarkoittaa onneksi myös sitä, ettei kortti lämpene paljoa. Testeissämme korkein mitattu lämpötila oli 78 astetta, joka on vain aavistuksen kuumempi kuin Radeon RX 6800.

Kaikkein kuumin osa näytönohjaimessa kohosi tosin hetkellisesti huikeaan 114 asteeseen, mikä on aavistuksen korkeampi kuin AMD:n suosittelema 110 asteen käyttölämpötila. Tämä ei tosin tuottanut testeissämme ongelmia, mutta asia kannattaa pitää mielessä, jos lämpötiloja seuraa aktiivisemmin.

Kiinnostavana yksityiskohtana Radeon RX 6800 XT on käytännössä tehokkaampi versio PS5:n ja Xbox Series X:n sisällä olevista näytönohjaimista. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että tulevat pelit on paremmin optimoitu tälle näytönohjaimelle koko seuraavan konsolisukupolven osalta.

Radeon RX 6800 -sarjan kohdalla AMD esittelee kaksi vaihtoehtoista ominaisuutta, jotka auttavat nostamaan suorituskykyä korkeammalle. Sekä Smart Access Memory (SAM) ja Rage Mode voivat nostaa suorituskykyä, mutta odotukset näiden suhteen kannattaa pitää matalalla.

Rage Mode on käytännössä AMD:n oma ylikellotustila, eikä sen käyttö mitätöi takuuta. Tosin silti Radeonin omassa sovelluksessa sen aktivoidessa ohjelma varoittaa sotkemasta asetuksia omalla vastuulla. Mutta AMD:n valmiit tarjoamat vaihtoehdot ovat takuunalaiset.

Testasimme Rage Modea meidän 3DMark-testeissä, joissa sen käyttö johti itse asiassa huonompiin arvosanoihin, mutta nämä ovat tosin virhemarginaalin rajoissa.

SAM:n käyttö on sen sijaan täysin toisenlainen tapaus. AMD:n mukaan sen käyttö voi nostaa suorituskykyä jopa 10 prosentilla, mutta sen aktivoiminen edellyttää BIOS-asetusten säätämistä sekä uusimpia AMD-suorittimia ja emolevyjä. Sitä varten täytyy lisäksi poistaa CSM käytöstä, jolloin osa käyttäjistä joutuu asentamaan Windows 10:n uudestaan, jos he eivät ole asentaneet sitä UEFI-yhteensopivaksi, menemään asetuksiin ja aktivoimaan sekä Above 4G Decodingin ja Re-Size BAR Supportin.

Ottaen huomioon, kuinka paljon tämä vaatii käyttäjältä toimenpiteitä, emme suosittele hyödyntämään tätä, jos et tiedä, mitä olet tekemässä. Emme sen vuoksi myöskään testanneet sitä tähän arvosteluun, vaan käsittelemme sen myöhemmin.

Sovellustuen osalta AMD tukee edelleen samoja ominaisuuksia kuin ennenkin. Näihin lukeutuvat niin Contrast Adaptive Sharpening (CAS) ja Radeon Boost, joista jälkimmäinen on kätevä työkalu räiskintäpelejä pelaaville. Se pienentää taustalla resoluutiota ylläpitääkseen nopean liikkeen ja paremman ruudunpäivityksen.

Toistaiseksi AMD:llä ei ole kuitenkaan antaa omaa vastausta DLSS:lle, Nvidia Broadcastille tai RTX I/O:lle. DLSS ja RTX I/O nousevat todennäköisesti todella merkittävään rooliin seuraavan sukupolven peleissä, kun tekijät ryhtyvät hyödyntämään PS5:n ja Xbox Series X:n SSD-asemia peleissään.

Muotoilu

Koska kyseessä on tehokkain näytönohjain, jonka AMD on julkaissut vuosiin, yhtiö on joutunut ajattelemaan uusiksi sen jäähdytyksen. Radeon RX 7500 XT:n puhallintyylinen tuuletin on historiaa ja sen tilalla nähdään 2,5-paikkainen kolmen tuulettimen ratkaisu. Tämän ansiosta lämpötilat pysyvät vakioasetuksilla siedettävissä lukemissa, ja MSI Afterburnerin kautta näitä voi laskea entisestään.

Radeon RX 6800:ssa on lisäksi hyvät liitännät. Korttiin saa kytkettyä kaksi DisplayPortia, yhden HDMI 2.1:n ja USB-C:n, joiden pitäisi riittää nykypäivänä lähes kaikille. Toisin kuin Nvidia, AMD ei ole luopunut USB-C:stä, mistä olemme ainakin täällä kiitollisia. Virtaliittiminen osalta näytönohjaimessa on kaksi 8-pinnistä liitäntää.

AMD Radeon RX 6800 XT näyttää hyvin pitkälti pelaamiseen tarkoitetulta tuotteelta. Näytönohjaimen näkyviin jäävä sivu on täysin musta punaisella reunuksella sekä valkoisella Radeon-logolla varustettu. Teksti itsessään valaistuu luonnollisesti punaiseksi.

Kortin etuosassa on hopeinen kaista, jota ympäröi kolme tuuletinta. Jokaisessa tuulettimessa on Radeonia merkkaava R-logo. Selkämyksessä on leveämpi hopeinen kaistale, ja näytönohjain jää paljaaksi. Muotoilu ei tunnut järin laadukkaalta, mutta lopulta tällä on hyvin vähän mitään merkitystä.

Radeon RX 6800 XT:n muotoilu on jakanut maailmalla mietteitä, varsinkin, kun mustapunainen estetiikkaa alkaa olla vuonna 2020 hieman nähty. PC-kotelot ovat jo lähes järjestään sivulasilla varustettuja, joten vuoden 2005 estetiikkaa lainaava näytönohjain ei ainakaan komista kokoonpanoa. Tämä on toki mielipidekysymys, eikä suurin osa välitä aiheesta todennäköisesti suuntaan tai toiseen.

Suorituskyky

Testikokoonpano Tällaisella kokoonpanolla testasimme AMD Radeon RX 6800 XT:tä: Suoritin: AMD Ryzen 9 5950X (16-ytiminen, jopa 4,9 GHz)

Jäähdytys: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64 Gt Corsair Dominator Platinum @ 3 200 MHz

Emolevy: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 Tt

Virtalähde: Corsair AX1000

Kotelo: Praxis Wetbench

AMD Radeon RX 6800 XT:n suorituskyky on monimutkainen tapaus. Joissain tapauksissa se päihittää RTX 3080:n lukemat, mutta suurimman osan ajasta (ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa) se ei tarjoa juuri haastetta Nvidian lippulaivamallille.

Tehokkaimmillaan RX 6800 XT on DirectX 11 -käytössä. Esimerkiksi 3DMarkin 4K-resoluution DX11:tä varten tehdyssä Fire Strike Ultra -testissä RX 6800 XT saavutti 12 209 pistettä, kun taas RTX 3080 ylsi 11 034. Ero on siis edullisemman AMD:n kortin puolelle 10 %.

Ero näkyy myös joissain peleissä. Grand Theft Auto V 4K-resoluutiolla on Radeon RX 6800 XT:llä noin 8 % nopeampi kuin RTX 3080:lla, ja jopa Assassin's Creed: Odyssey on 9 % nopeampi AMD:n kortilla. Tilanne ei ole sama kaikissa peleissä.

Nvidian GeForce RTX 3080 päihittää AMD:n Radeon RX 6800 XT:n peräti 12 % 4K-pelaamisessa ilman säteenseurantaa. Säteenseurannan kanssa ero kasvaa jopa 34 prosenttiin, ilman DLSS:llää. DLSS:n kera RTX 3080:lla saa 65 ruudun kuvataajuuden verrattuna ilman sitä saatavaan 47 ruudun kuvataajuuteen. AMD tarvitseekin vastauksen DLSS:lle, jos yhtiö aikoo taistella Nvidian säteenseurannan kanssa, sillä sen korteissa ei yksinkertaisesti riitä laskentateho säteenseurantaa varten.

Tämä näkyy myös 3DMarkin Port Royal -testissä, joka perustuu vahvasti säteenseurantaan. AMD jää isolla erolla toiseksi 8 541 pisteellä, kun RTX 3080 saa vastaavasti 11 344. Ero on peräti 33 prosenttia. Säteenseurannan osalta Nvidia onkin reilusti AMD:n edellä. Mutta sentään RX 6800 XT tukee teknologiaa, mutta pelikäytössä pelit kannattaa jättää 1440p-resoluutioon.

Silti on vakuuttavaa, että AMD pystyy ylipäätään kilpailemaan tällä saralla. Edellisestä kerrasta, kun AMD:lla oli vastaavantasoinen kortti, on jo vuosia, joten näemme mielellämme yhtiön paluun huipulle. Kannattaa myös huomioida, ettei Nvidiakaan saavuttanut asemaansa hetkessä.

Jos AMD pystyy jatkamaan samaa suuntaa myös tulevaisuudessa ja parantamaan suorituskykyä yhtä paljon kuin 6800 XT paranee 5700 XT:stä, voimme kuvitella Nvidian olevan huolissaan. Tänä vuonna Nvidia säilyy edelleen korokkeella, mutta AMD todistaa olevansa edelleen mukana kisassa. Odotammekin mielenkiinnolla seuraavan sukupolven RDNA-kortteja.

Me kysyimme jopa asiaa AMD:ltä, ja he sanoivat meille, että "pelaajat voivat odottaa Radeon RX 6800 -sarjan korteilta vahvaa suorituskykyä useissa moderneissa peleissä". Jäämme siis odottamaan.

Osta jos...

Pelaat paljon DX11-pelejä

AMD Radeon RX 6800 XT on vahvimmillaan DirectX 11 -peleissä, kuten Assassin's Creed Odysseyssa ja Grand Theft Auto V:ssä. Jos käytät paljon tätä ohjelmointirajapintaa, saat todennäköisesti kortista enemmän irti kuin RTX 3080:lla.

Olet valmis säätämään BIOS-asetuksia

AMD:n Smart Access Memoryn (SAM) avulla voit nostaa suorituskykyä 10 prosenttia paremmaksi, mutta tämä edellyttää BIOS-asetusten muokkaamista. Tämä ei ole kaikille kuitenkaan vaihtoehto.

Älä osta, jos...

Haluat pelata 4K-pelejä säteenseurannalla

RX 6800 XT:n säteenseurannan suorituskyky riittää 1440p-pelaamiseen, mutta 4K-pelaamista varten saat enemmän irti Nvidian korteista.

Pelaat paljon DirectX12-pelejä

Nykyisillä ajureilla AMD Radeon RX 6800 XT jää DX12-suorituskyvyssä taakse, ja kyseinen ohjelmointirajapiiri sattuu olemaan se, jota suurin osa seuraavan sukupolven peleistä käyttää.