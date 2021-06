Arvostelussa Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti tarjoaa erinomaisen 1440p-suorituskyvyn tyylillä. Ongelma on vain siinä, että niin tekevät myös kaikki muutkin näytönohjaimet, joten RTX 3070 Ti:tä on vaikea suositella minkään muun mallin sijasta.

Nvidia GeForce RTX 3070 on ollut markkinoilla jo noin kahdeksan kuukautta, joten sitä parantavan Nvidia GeForce RTX 3070 Ti -mallin saapuminen ei ollut kovinkaan suuri yllätys. Kyseinen aikaväli on aiemmin ollut juuri sopiva tarjota käyttäjille pieniä päivityksiä ennen seuraavan sukupolven uusia kortteja, joskin viimeiset vuodet parhaiden näytönohjainten saralla ovat olleet kaikkea muuta kuin tyypilliset. Tällä hetkellä kaikkien näytönohjainten saatavuus on ollut kiven alla jo kuukausien ajan, eikä RTX 3070 ole ollut poikkeus, sillä se on kevyesti suurimmalle osalle tämän hetken paras näytönohjain.

Siten suositun mallin päivittäminen parempaan tuntuisi järkevältä, mutta valitettavasti Nvidia on hinnoitellut tuotteensa täysin väärin. Suomessa kortin suositushinta on 629 €, joskin todelliset hinnat nousevat todennäköisesti saatavuuspulan vuoksi moninkerroin tätä korkeammaksi.

Alkuperäisen RTX 3070:n suositushinta oli julkaisussa 529 €, joten 3070 Ti -malli on noin 20 % kalliimpi ilman merkittäviä parannuksia suorituskykyyn. Valtaosassa peleistä RTX 3070 Ti on testiemme perusteella ainoastaan 5-10 % nopeampi, eikä se siten lunasta hintaeroa. Varsinkin kun markkinatilanne palautuu jossain välissä takaisin normaaliin, tämän mallin ostolle on hyvin vaikea keksiä syitä.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin kaikkea muuta kuin normaali, joten suosituksemme on ostaa kortti, jos sen vain saa suositushintaan tai likelle sitä. Ja jos RTX 3070 Ti on ylipäätään ainoa saatavilla oleva näytönohjain, se tarjoaa silti erinomaisen 1440p-pelikokemuksen ja pystyy jossain määrin myös 4K-pelaamiseen. Mutta 4K:ta harkitseville tämä ei ole ensisijainen vaihtoehto.

Hinta ja saatavuus

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti saapuu myyntiin 10. kesäkuuta, joskin yhtiön omaa Founders Editionia ei ole saatavilla Suomen verkkokaupassa. Muiden valmistajien mallit saapuvat sen sijaan luonnollisesti myyntiin.

Suomessa RTX 3070 Ti:n suositushinta on 629 €, joten se on satasen kalliimpi kuin RTX 3070 oli julkaisussa. Eroa on yhtä paljon julkaisuhintaiseen RTX 3080:een, mutta ainoastaan toiseen suuntaan. Tehoiltaan se sijoittuu silti näiden kahden väliin, joskin kallistuu likemmäksi RTX 3070:ntä kuin RTX 3080:ntä.

Siten RTX 3070 Ti sijaitsee hyvin oudossa välissä, varsinkin kun markkinatilanne normalisoituu joskus myöhemmin. Kuten myöhemmin tässä arvostelussa käy ilmi, uusi malli ei erotu riittävästi RTX 3070:sta ollakseen suuremman hintalapun väärti.

Ja vaikka budjetissa olisi riittävästi ylimääräistä harkita jotain kalliimpaa kuin Nvidia GeForce RTX 3070, emme siltikään suosittele ostamaan RTX 3070 Ti:tä, sillä RTX 3080 tekee paljon suuremman vaikutuksen suorituskykyyn. Siinä, missä RTX 3070 tuntuu edelleen täydelliseltä valinnalta hinta-laatusuhteen osalta, RTX 3070 Ti pettää historiansa ja tuntuu lähinnä rahastukselta. Hinnaltaan sen pitäisikin olla 50 € edullisempi, jotta sen tuomat parannukset olisivat hintansa väärtejä.

Silti, juuri tällä hetkellä, totuus on se, ettei RTX 3070 Ti:tä saada suositushintaan vielä pitkään aikaan. Joten tässä saatavuustilanteessa, jos kortti on mahdollista saada likelle sen suositushintaa, suosittelemme ostamaan sen. Missään muussa yhteydessä emme kuitenkaan näe järkeväksi hankkia RTX 3070 Ti:tä, sillä niin RTX 3070 kuin RTX 3080 ovat paljon järkevämmät vaihtoehdot.

Piirisarja ja ominaisuudet

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti on suunniteltu saman Ampere-arkkitehtuurin pohjalle kuin kaikki muutkin RTX 30 -sarjalaiset. Kävimme hieman syvemmin läpi tätä arkkitehtuuria RTX 3080 -arvostelussamme, mutta kerrataan lyhyesti sen tärkeimmät seikat.

Ampere-grafiikkapiirin tärkein ero aiempaan Turing-sarjaan on se, että Nvidia onnistui käytännössä tuplaamaan FP32-dataväylät jokaista Streaming Multiprocessoria (SM) kohti. Joten siinä, missä RTX 2070 Superissa oli 2 560 CUDA-ydintä jaettuna 40 SM:lle, Ampere-näytönohjaimissa vastaava lukema olisi 5 120 CUDA-ydintä.

Kun nämä yhdistetään toisen sukupolven RT-ytimiin ja kolmannen sukupolven Tensor-ytimiin, Nvidia GeForce RTX 30 -sarjalaiset ovat melko merkittävä parannus aiemmista 20-sarjalaisista.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti:ssä on itsessään 48 SM:ää ja yhteensä 6 144 CUDA-ydintä, 48 RT-ydintä, 96 Tensor-ydintä ja 8 Gt GDDR6X-muistia 256-bittisellä muistiväylällä. Ero on siis varsin suuri, jos sitä vertaa edellisen sukupolven RTX 2070 Superiin. Ero on huomattavasti pienempi, kun asiaa tarkastelee RTX 3070:n suhteen.

Alkuperäisessä keskihintaisessa mestarissa on 46 SM:ää ja 5 888 CUDA-ydintä sekä 8 Gt GDDR6-muistia 256-bittisellä muistiväylällä. Joten sadan euron lisähinnalla – jos kortin saa suositushintaan – saa käytännössä kaksi ylimääräistä streaming multiprocessoria ja nopeamman muistin. Kun parannuksia tarkastelee paperilta, uusi Ti-malli olisi toiminut paljon paremmin RTX 3070:n samanhintaisena korvaajana kuin sen merkittävästi kalliimpana seuraajana.

Sama pienoinen parannus näkyy samalla korkeammassa TGP-arvossa (Total Graphics Power), joka testeissämme oli korkeimmillaan 290 W. Nvidia suositteleekin tietokoneessa olevan tätä varten vähintään 750 W virtalähde, kun taas alkuperäiselle RTX 3070:lle riittä 650 W virtalähde. Pienempiä koppia varten RTX 3070 on luultavasti edelleen paljon parempi vaihtoehto.

RTX 3070 Ti:ssä on myös Nvidian asettama LHR-rajoitin (Light Hash Rate) louhintaa varten, toisin kuin RTX 3070:ssa. Tämä tunnistaa Ethereumin louhintaa käytettävän algoritmin ja hidastaa näytönohjaimen louhimistehoa. Ideaalitilanteessa tämän tarkoituksena on pienentää RTX 3070 Ti:n kiinnostusta louhijoiden keskuudessa, mutta aika näyttää, onko tästä todellista hyötyä.

Ampere-näytönohjaimena Nvidia GeForce RTX 3070 Ti hyötyy samalla Nvidian mehukkaista ohjelmisto-ominaisuuksilla. RTX Broadcast on taivaanlahja striimaajille ja kaikille, jotka viettävät päivät videopalaverista toiseen, sillä se suodattaa lähes kaiken taustamelun mikrofonista ja kuulokkeista. Se pystyy lisäksi poistamaan käyttäjän taustan ilman erillistä viherkangasta. Ominaisuus toimii paljon paremmin kuin vastaavat ratkaisut Zoomissa tai Google Hangoutsissa.

RTX 3070 Ti:stä ei voi myöskään puhua ilman, että puhutaan itse RTX:stä. Muiden sarjalaisten lailla uudessa mallissa on RT-ytimiä, jotka keskittyvät säteenseurannan laskemiseen ja tekee sitä tukevista peleistä pelattavia. Nykypäivänä yhä useampi peli tukee jo säteenseurantaa, ja osa kiitoksesta kohdistuu tältä osin AMD:lle, jonka näytönohjaimet pystyvät nyt viimein työstämään myös säteenseurantaa.

Säteenseuranta vaatii kuitenkin koneelta ja eritoten näytönohjaimelta paljon, mikä näkyy suoraan suorituskyvyn ottamassa osumassa. Sitä varten Nvidian kätevä DLSS-teknologia (Deep Learning Super Sampling) auttaa lieventämään osumaa ja takaa paremmat ruudunpäivitykset. Teknologia skaalaa alhaisemman resoluution korkeammaksi natiiviresoluutioksi, jolloin peleihin voi laittaa enemmän silmäkarkkiasetuksia päälle ilman ruudunpäivityksen notkahdusta.

Jos Nvidia GeForce RTX 3070 Ti:tä aikoo käyttää 4K-pelaamisessa, silloin DLSS kannattaa kytkeä päälle aina kun mahdollista. Kyseinen teknologia on ottanut isoja harppauksia sitten sen Shadow of the Tomb Raiderin ja Metro Exoduksen esittelyn ja tarjoaa käytännössä ilmaista suorituskykyä.

Muotoilu

Yksi suurimmista heikkouksista RTX 3070:n ja RTX 3060 Ti Founders Editionin sekä RTX 3080- ja RTX 3090 -mallien välillä on näiden jäähdytysratkaisuissa. Toisin kuin jälkimmäisten uniikki läpivientimalli, kahdessa ensiksi mainitussa käytetään perinteisempää kahden tuulettimen mallia.

Koska kyseisillä korteilla oli myös paljon pienempi TGP-arvo, se ei ollut lopulta niin suuri puute. RTX 3070 Ti nostaa tämän kuitenkin lähemmäksi 300 W, joten se vaatii myös tehokkaamman jäähdytyksen, jonka Nvidia on myös lisännyt.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition näyttää hyvin samanlaiselta kuin RTX 3080 Ti, joskin se on aavistuksen pienempi (26,7 cm vs 28,5 cm). Koonsa puolesta se sopii paremmin pienempiin koppiin, mutta se on silti kookkaampi kuin alkuperäinen RTX 3070, joka on 24,2 cm.

Ylimääräisen pituuden ansiosta Nvidia on pystynyt siirtämään yhden edessä olevan tuulettimen taakse. Näytönohjain pystyy siten vetämään ilmaa sisäänsä alhaalta, kuljettamaan sen kortin läpi ja puhaltamaan kuuman ilman pois kotelon yläosaan.

Kyseinen jäähdytysjärjestelmä on äärimmäisen tehokas viilentäjä näytönohjaimelle. Kesähelteidenkin keskellä RTX 3070 Ti:n lämmöt nousivat korkeimmillaan vain 82 asteeseen, mikä on vain aavistuksen korkeampi kuin vastaavissa olosuhteissa olleessa RTX 3080:ssa. Ero johtuu todennäköisesti juuri pienemmästä näytönohjaimesta.

Muiden tämän sukupolven Founders Editionien lailla RTX 3070 Ti näyttää kerrastaan upealta. Siinä on musta jäähdytyselementti, jota ympäröi metallisen harmaa reunus. Testikokoonpanossamme näytönohjain näyttää todella näyttävältä, emmekä usko maailmassa olevan koppaa, johon kyseinen malli ei sopisi.

Valitettavasti siinä on samalla samat ongelmatkin kuin muissa, eli virtaliittimet. Nvidia pysyy edelleen 12-pinnisissä liitännöissä, johon käyttäjien täytyy vain tottua. Onneksi Nvidia on lisännyt myyntipakkauksen mukaan adapterin, jolla harvinaisemman liittimen saa kytkettyä perinteisempään 2 x 8-pinniseen virtalähteeseen.

Muiden liitäntöjen osalta näytönohjaimessa on yksi HDMI 2.1 -liitäntä ja kolme DisplayPort 1.4:ää, kuten muissakin RTX 30 -sarjalaisissa. Valitettavasti siitä uupuu edelleen USB-C, emmekä aio lopettaa tästä valittamista ennen kuin Nvidia tuo sen takaisin.

Suorituskyky

Testikoneen tiedot Testasimme Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition -mallin alla olevalla koneella: Suoritin: Intel Core i9-11900K (8-ytiminen, jopa 5,3 GHz)

Suorittimen jäähdytin: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

Muisti: 64 Gt Corsair Dominator Platinum @ 3 200 MHz

Emolevy: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1Tt

Virtalähde: Phanteks RevoltX 1200

Kotelo: Praxis Wetbench

Jos Nvidia GeForce RTX 3070 Ti eläisi tyhjiössä, se olisi erinomainen näytönohjain. 1440p-resoluutiolla RTX 3070 Ti on suoranainen tehomylly, joka pyörittää kaikkia testaamiamme pelejä vähintään 60 ruudun kuvataajuudella ja suurinta osaa kevyesti yli sadan fps:n lukemissa. Jopa Metro Exodus: Enchanced Edition pyörii ilman DLSS:ää 1440p-resoluutiolla 66 ruudun kuvataajuudella – ja nimenomaan säteenseurannan kera.

Edes 4K-peleissä Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ei hyydy liian pahasti. Dirt 5:n, Final Fantasy XIV:n ja Horizon Zero Dawnin kohdalla näytonohjain pyörittää huoletta yli 60 fps:n lukemia maksimiasetuksilla, joten se soveltuu hyvin muun muassa MMO-pelien pelaamiseen 4K-resoluutiolla.

Valitettavasti Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ei elä kuitenkaan tyhjiössä. 1440p-käytössä RTX 3070 Ti on nopeampi kuin RTX 3070, mutta ei niin paljoa, että sillä olisi suurta merkitystä. Metro Exoduksessa ero on 60 ja 66 fps:n välillä. Parannusta on toki 10 prosenttia, mutta sitä ei juurikaan huomaa saati ole 20 % hinnankorotuksen arvoinen.

Ja vaikka RTX 3070 Ti:llä voi pelata 4K-resoluutiolla melko hyvin, se ei pärjää siinä lähellekään RTX 3080:n suorituskyvylle. Jos tarkastelemme jälleen Metro Exodusia, RTX 3080 on jopa 23 % nopeampi ja maksaa ainoastaan 16 % enemmän. Joten vaikka RTX 3080 on kalliimpi, se on myös hinta-laatusuhteeltaan paljon parempi.

RTX 3070 Ti on siis varsin kelpo ja erinomainen näytönohjain, joka tarjoaa upean suorituskyvyn pelaamiseen. Sitä on silti vaikea suositella. Eikä se johdu siitä, että kyseessä on huono kortti, vaan siitä, että sen ympärillä on paljon parempia vaihtoehtoja, jotka tekevät Nvidia GeForce RTX 3070 Ti:stä täysin turhan.

Osta jos...

Haluat vain näytönohjaimen

Näytönohjaimet ovat tällä hetkellä kiven alla, joten ymmärrämme kyllä halun saada ylipäätään yksi. Jos Nvidia GeForce RTX 3070 Ti on saatavilla suositushintaansa 629 €, ostos on luultavasti ihan järkevä.

Pelaat pelejä 1440p-resoluutiolla

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti on todennäköisesti yksi parhaimmista näytönohjaimista 1440p-pelaamiseen.

Haluat näyttävän Founders Edition

Kuten muutkin Nvidia GeForce RTX 30 -sarjalaiset, RTX 3070 Ti Founders Edition näyttää upealta missä tahansa kotelossa.

Älä osta, jos...

Sinulla on varaa ostaa RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080 on ainoastaan sata euroa kalliimpi (normaalitilanteessa) kuin RTX 3070 Ti, mutta tarjoaa merkittävästi suuremman parannuksen suorituskykyyn.

Löydät jostain RTX 3070:n

Vaikka Nvidia GeForce RTX 3070 Ti on nopeampi kuin alkuperäinen RTX 3070, se ei tarjoa riittävästi parannuksia oikeuttaakseen hinnan.