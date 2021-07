Elden Ring: julkaisupäivä, trailerit ja uutiset

Lukuisten odottama toimintaroolipeli Elden Ring on tekemässä tuloaan ja tiedämme viimein, milloin pääsemme siihen käsiksi: 21. tammikuuta 2022.

Peli julkistettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 E3-tapahtumassa, minkä jälkeen tekijät ovat viettäneet parin vuoden ajan hiljaiseloa. Summer Game Fest: Kickoff Life paljasti pelistä kuitenkin täysimittaisen trailerin sekä odotetun virallisen julkaisupäivän.

Elden Ring on kolmannesta peroonasta kuvattu avoimen maailman toimintaroolipeli, jonka kehityksestä vastaa Dark Souls -pelisarjan kehittänyt FromSoftware. Lisäksi pelin kehityksessä on auttanut Game of Thronesin luoja George R. R. Martin.

Summer Game Festissä tehty paljastus esitteli Elden Ringin kunnolla, ja näimme tuolloin synkeän maailman täynnä valtavia hirviöitä, lohikäärmeitä ja eeppistä taistelua. Jos etsimme vertailukohteita, sanoisimme sen muistuttavan Dark Soulsia, Game of Thronesia ja Lord of the Ringsia, joiden lisäksi se hyödyntää eri puolilta maailmaa napattuja myyttejä ja legendoja.

Olemme koonneet alapuolelle kaiken, minkä tiedämme tällä hetkellä Elden Ringistä. Päivitämme opasta sitä mukaa, kun kuulemme pelistä lisää.

Lyhyesti

Mikä se on? Avoimen maailman toimintaroolipeli Dark Souls -pelien kehittäjiltä

Avoimen maailman toimintaroolipeli Dark Souls -pelien kehittäjiltä Milloin se julkaistaan? 21. tammikuuta 2022

21. tammikuuta 2022 Mille se julkaistaan? Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S ja PC

Elden Ring - julkaisupäivä

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring julkaistaan 21. tammikuuta 2022. Peli saapuu PC:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Series X:lle, Xbox Series S:lle, PS4:lle ja Xbox Onelle.

Pelin julkaisupäivä vahvistettiin kuukausien spekulaation jälkeen virallisen trailerin kera Summer Game Fest: Kickoff Live -tapahtumassa.

Tässä ovat parhaat PS5-pelit odotellessa

Elden Ring - trailerit

Pelikuvatraileri

Summer Game Fest: Kickoff Live -tapahtumassa nähty Elden Ring -traileri esitteli toistaiseksi parhaiten FromSoftwaren ja George R. R. Martinin odotetun uutukaisen. Videon perusteella luvassa on synkkä, groteski ja myyttinen pelikokemus täynnä ihmissusia, liikkuvia ruukkuja, ratsuilla käytävää sotaa ja eeppisiä taisteluita.

Trailerin voi katsoa alapuolelta.

Julkistustraileri

Elden Ringin julkistustraileri ei paljastanut vielä pelikuvaa, mutta siitä sai jo osviittaa pelin tunnelmasta. Useampi miekka, keihäs ja nuija vihjailivat myös pelin keskittyvän studion aiempien tuotosten lailla lähitaisteluun.

Trailerin voi katsoa alta:

Elden Ring - kuvakaappaukset

Haluatko nähdä lisää kuvia Elden Ringistä? Olemme lisänneet alapuolelle muutaman, jotka antavat hyvän kuvan pelin yleisestä tunnelmasta ja näyttävästä maailmasta.

Kuva 1/8 (Image credit: Bandai Namco) Elden Ringissä voi taistella ratsujen selässä, mutta ratsujen määrästä ei ole vielä tietoa. Kuva 2/8 (Image credit: Bandai Namco) Kuvassa maaginen iso käsi näyttäisi ottavan syleilyyn hahmon, joka saattaa olla pelaaja. Kuva 3/8 (Image credit: Bandai Namco) Tämä kuva herättää tunteita Taru sormusten herrasta -kirjoista, mutta esittelee samalla Elden Ringissä kohdattavia outoja otuksia. Kuva 4/8 (Image credit: Bandai Namco) Kaapuun pukeutunut hahmo, jonka oletamme liittyvän oleellisesti Elden Ringin tarinaan. Kuva 5/8 (Image credit: Bandai Namco) Tällaisissa tapauksissa Elden Ringin valinnat nousevat isompaan rooliin. Hyökkäätkö kimppuun? Vai lähestytkö ennemmin hiiviskellen? Kuva 6/8 (Image credit: Bandai Namco) Jälleen hyvin epämiellyttävä otus Elden Ringin maailmasta. Kuva 7/8 (Image credit: Bandai Namco) Tässä kuvassa näyttäisi olevan jonkinlainen leidi tai muu aristokraatti. Oletamme hänellä olevan iso rooli tarinassa. Kuva 8/8 (Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring - tarina

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring sijoittuu maailmaan nimeltä Lands Between, jonka nimen keksi George R. R. Martin. Miyazaki kertoi IGN:lle, että nimen tarkoituksena on "herättää pelaajassa tunne jostain todella mysteerisesti ja taivaallisesta".

Mutta millainen Elden Ringin tarina on? Tällaisen synopsiksen tarjoaa Bandai Namcon virallinen juoniseloste:

"Golden Order on hajonnut. Nouse ylös, Tahraantunut, ja nouse hallitsemaan Elden Ringin voimaa ja sen myötä Lands Betweenia yhtenä Elden-lordeista.

Kuningatar Marika the Eternalin hallitsemassa Lands Betweenissä Elden Ring, Erdtree-puun lähde, on rikkoontunut palasiksi. Marikan jälkeläiset, puolijumalia kaikki, ovat saaneet haltuunsa Elden Ringin palaset, joita kutsutaan Suuriksi Riimuiksi, mikä on ajanut heidän hulluiksi ja sotimaan keskenään; tätä kutsutaan The Shatteringiksi. Sota johti Greater Willin hylkäämiseen. Ja nyt Tahraantunutta johdatellaan eteenpäin, sillä hän torjui kullan armon ja karkotettiin Lands Betweeniin. Kuolleet, jotka vielä elätte, joiden armo on kadonnut, seuratkaa tietä Land Betweenin takana alkavalle usvaiselle merelle ja seisokaa Elden Ringin edessä.

Ja nouskaa Elden-lordiksi."

Mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa? Miyazaki kertoi Lands Betweenin olleen aiemmin siunattu Elden Ringillä, jonka olemuksena toimi Erdtree-puu. Elden Ringin läsnäolo antoi siunauksen kaikille Lands Betweenissä eläville, ja siunatut pystyi tunnistamaan näiden silmistä hohkavana kultaisena valona.

Ajan saatossa he menettivät kuitenkin siunauksensa ja hohto katosi heidän silmistään, mikä johti heidän ja heidän jälkeläisten karkotukseen. Sitten Elden Ring sirpaloitui "historiallisessa tapahtumassa", ja maa ja sen asukkaat menettivät siunauksensa. Tahraantunut johdatellaan takaisin sitten takaisin Lands Betweeniin. Näistä olosuhteista käynnistyy Elden Ring, kun pelaaja ottaa ohjaksiinsa yhden Tahratuista.

Bandai Namco on paljastanut pelaajien "kohtaavan vastustajia, joilla on syvälliset taustat, hahmoja joilla on omat motiivit joko auttaa tai estää pelaajaa sekä pelottavia otuksia". Lisäksi julkaisija paljastaa, että "pelaajat päättävät kirotun maan kohtalon selvittämällä sen salaisuuksia ja myyttejä."

Elden Ring - tapahtumapaikka

(Image credit: Bandai Namco)

Avoimen maailman toimintaroolipeli Elden Ring on FromSoftwaren suurin peli tähän mennessä. Peli on ottanut selkeitä vaikutteita skandinaavisesta mytologiasta ja sen pelattavuus muistuttaa Dark Soulseja.

"Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pelattavuus olisi samanlainen [kuin Dark Soulsissa]", sanoo ohjaaja Miyazaki IGN:lle. "Entistä avoimemmat ja laajemmat ympäristöt johtavat siihen, että taistelu on pohjimmiltaan täysin erilaista."

Elden Ringin pressitiedotteessa kerrotaan, että avoimen maailman roolipelissä on "fantasiamaisia ympäristöjä" ja "hämyisiä luolastoja, jotka yhdistyy toisiinsa saumattomasti". Pelaajat voivat samoilla "läpi niittyjen, ahdistavien soiden ja vehreiden metsien" tutkiessaan Lands Betweenia. Sen lisäksi pelaajien tehtävä nousta Elden-lordiksi vie heidät "korkeiden vuorten huipulle, hengen salpaaviin linnoihin ja muihin valtaviin ympäristöihin, joiden kokoluokkaa ei ole aiemmin nähty FromSoftwaren peleissä."

Hidetaka Miyazaki kertoi IGN:lle, että pelissä on kuusi toisistaan poikkeavaa aluetta, joita kutakin hallitsee puolijumala, "joka on perinyt sirpaloituneen Elden Ringin saastuneen voiman". Ja vaikka alueiden välillä on "suositeltava" järjestys edetä, pelaajat voivat teoriassa edetä haluamassaan järjestyksessä.

"Halusimme antaa pelaajille tutkimisen ja kehityksen osalta vapaat kädet, joten Lands Betweeniä voi tutkia monin eri keinoin", Miyazaki kertoo. "Kaikkialle ei pääse kuitenkaan heti alussa, mutta alueet voi läpäistä monin eri keinoin. Annamme myös paljon vapauksia sen suhteen, missä järjestyksessä eri alueet läpäisee."

Peli tarjoaa myös yhteisen keskusalueen, joka yhdistää kuusi erillistä aluetta. Kyseessä on Dark Soulsista tutun Firelink Shrinen kaltainen kohtaamispaikka, johon eri alueet yhdistyvät.

Lands Betweenia voi matkata joko jalan tai hevosella, minkä lisäksi peliä voi pelata maksimissaan kolmen muun pelaajan kanssa yhdessä. Maailmaan on luotu myös luonnollinen päivä- ja sääsykli, sekä pikamatkustus.

Elden Ring - pelattavuus ja taistelu

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring antaa pelaajille mahdollisuuden luoda hahmo kokonaan itse.

Miyazaki kertoi Xbox Wirelle, että Elden Ring "keskittyy enemmän roolipelielementteihin" kuin studion Sekiro: Shadows Die Twice, joka ohjaajan mukaan "keskittyi enemmän toimintaan".

"Emme tietenkään karta hauskaa ja responsiivista toimintaa, joten nämä elementit ovat myös läsnä", Miyazaki sanoo.

Elden Ring antaa pelaajille myös useita eri aseita, taikoja ja muita kykyjä, joita he voivat harjoittaa. Näiden tarkoituksena on laajentaa pelaajan pelityylejä. Pelaajat voivat myös itse päättää, lähestyvätkö he kohtaamisia taistellen vai kenties hiiviskellen. Tämän lisäksi he voivat kutsua liittolaisia mukaan, tai kutsua jopa kuolleita vihollisia avuksi taisteluihin. Valinnanvapaus koskee myös tutkimista.

"Olemme luoneet valtavan maailman lisäksi useita erilaisia toimintajärjestelmiä ja pelimekaniikkoja, jotka tukevat tätä ja antavat pelaajille kouriintuntuvamman otteen uudesta maailmasta", Miyazaki kertoi IGN:lle. "Esimerkiksi pelaajat voivat tällä kertaa hyppiä, ratsastaa hevosella ja olemme tuoneet myös muita lisäyksiä taisteluun, jotka antavat meidän aiempia pelejä enemmän vapauksia pelaajalle. Nämä kaikki sointuvat yhteen valtavan maailmamme kanssa."

Pelaajat voivat lisäksi kustomoida ja luoda varusteita käyttämällä maailmasta löytyviä resursseja. Hahmolla on myös kuntomittari, jolla ei ole kuitenkaan "niin suurta vaikutusta" kuin kehittäjien aiemmissa peleissä. Miyazakin mukaan peli tarjoaa myös runsaammin elinvoimaa lisääviä puteleita kuin FromSoftwaren aiemmissa peleissä, joten pelaajat "voivat taistella pidempään kuin aiemmin".

Miyazaki myös korostaa, että FromSoftware haluaa säilyttää kehityksen ja kulun tunnun Elden Ringissä, mutta vahvisti samalla, että pelissä on pysyvä kuolema (permadeath). Miyazaki kertoikin tähän liittyen, kuinka Sekiro: Shadows Die Twicen uudelleenherätys auttoi pelin rytmin löytämisessä:

"Meillä on Elden Ringissä muutama elementti, jotka ovat samaa luokkaa. Jotain, jotka kannustavat pelaajia etenemään ja tutkimaan maailmaa entisestään. Mutta tässä pelissä ei voi herätä uusiksi henkiin."

Elden Ring - uutiset ja huhut

(Image credit: Bandai Namco)

Olemme koonneet alapuolelle kaikki Elden Ringiä koskettavat uutiset ja huhut:

“Todella vaikea, mutta hallittavissa”

Elden Ring -ohjaaja Hidetaka Miyazaki on kommentoinut pelin vaikeustasoa Famitsulle (GamesRadarin kautta). Hänen mukaansa FromSoftware tekee pelistä yhtä vaikean kuin Dark Souls 3, mutta antaa pelaajille eri keinoja hallita vaikeustasoa. Hänen mukaansa peli on "todella vaikea, mutta hallittavissa". Toisin sanoen pelissä ei nähdä perinteistä vaikeustasomittaria, mutta vaikeutta voi lieventää muun maussa hahmoa kustomoimalla, yhteistyötilassa ja avoimemmilla taistelumahdollisuuksilla.

Ympäristön hyödyntäminen taisteluissa

Bandai Namco on päivittänyt Elden Ringin kotisivut, joista paljastuu lisää tietoja pelistä. Valinnanvapauden kerrotaan olevan niin taisteluissa kuin tutkimisessa, minkä lisäksi ympäristöä, säätä ja jopa kellonaikaa voi hyödyntää taisteluissa. Pelaajat voivat myös kokeilla "kymmeniä eri kykyjä" löytääkseen itselleen parhaan, hiipiä ja yllättää vihollisia sekä hallita muinaisia taikoja.

"Lopulta pelaajan matka määräytyy tämän oman kunnianhimon pohjalta. Mitä suuremmat tavoitteet, sitä suurempi haaste odottaa", sivulla kerrotaan.

George R. R. Martinin työ viimeisteltiin jo vuosia sitten

George R.R. Martin on paljastanut oman osuutensa Elden Ringin kehityksessä päättyneen jo vuosia sitten. WTTW News Chicagon haastateltavana ollut kirjailija kertoi, että FromSoftware halusi hänen "luovan maailman, johon peli sijoittuisi."

"Maailmanluonti on iso osa fantasia- ja tieteisfiktiota", hän kertoo. "Emme puhu ainoastaan hahmoista ja juonesta, vaan tapahtumapaikasta, joka on yhtä tärkeä kuin kaikki muutkin. Tolkienilla se oli Keski-Maa, Robert E. Howardilla Hyborianin aika, ja Isaac Asimovilla Säätiö-universumi."

Martin kertoo "luoneensa melko yksityiskohtaisen taustan kehittäjille" ja sanoo kehittäjien "luoneen tarvitsemansa sen päälle". Sen vuoksi hänen "työ valmistui jo muutama vuosi sitten. Nämä pelit ovat kuin elokuvia, ja niiden kehityksessä menee aikansa."

Kirjailija kertoo nähneensä tämän jälkeen vain vilauksia pelistä ja kertoo olevansa "aivan yhtä innokas näkemään pelin kuin kaikki muutkin."

Ylimääräistä materiaalia

Saatamme hyvinkin nähdä lisää Elden Ringiä tulevaisuudessa. Bandai Namcon puheenjohtaja Yasuo Miyakawa kertoo: "Aiomme jatkaa Elden Ringin kehitystä pelin lisäksi myös muilla osa-alueilla, jotta voimme välittää maailman ja pelin kiinnostuksen faneillemme ympäri maailmaa."

Moninpeli

Elden Ringin lehdistötiedote paljastaa, että maailmaa voi tutkia "yksin tai kavereiden kanssa", minkä lisäksi se paljastaa pelin olevan pelattavissa "1-4 pelaajan" kesken. Emme tiedä, noudattaako moninpeli Bloodbornea, jossa pelaajia pystyi kutsumaan avuksi vai voiko peliä pelata vapaasti ystävien kanssa.

Smart Delivery ja ilmaiset päivitykset

Elden Ring tukee Smart Deliverya Xbox-konsoleilla sekä tarjoaa ilmaisen päivityksen PS5-versioon, jos omistaa PS4-version. Pelin fyysisen PS4-version ostavat eivät voi kuitenkaan päivittää peliä PS5 Digital Edition -konsolilla, koska siinä ei ole levyasemaa. Digitaalisen PS5-version ostavat voivat myös pelata peliä PS4:llä lisämaksutta. Xbox Onelle tai Xbox Series X/S:lle pelin ostavat voivat pelata molemmilla konsoleilla ilman lisämaksua.

(Image credit: Bandai Namco)

George R. R. Martin on kirjoittanut "laajemman kertomuksen"

Miyazaki paljasti George R. R.Martinin ja studion yhteistyön käynnistyneen, koska kehittäjät olivat Martinin luomusten suuria faneja. Yhteistyön tuloksena Martin loi Elden Ringin "laajemman taustatarinan".

"Varsinainen yhteistyömme alkoi siitä, että herra Martin kohteliaasti varmisti, millaisia teemoja, ideoita ja pelattavuuteen liittyviä asioita olin ajatellut pelille", Miyazaki kertoi Xbox Wirelle. "Tämän kautta pystyimme käymään vapaita ja luovia keskusteluja pelistä, joiden pohjalta Martin myöhemmin kirjoitti pelimaailman laajemman taustatarinan."

"Taustatarina osoittautui pitävän sisällään mielenkiintoisia hahmoja ja draamaa, sekä ison liudan myyttisiä ja mysteerisiä elementtejä. Se oli valtava inspiraationlähde minulle ja koko kehitystiimillemme."

"Elden Ringin maailma on luotu tähän taustatarinaan pohjautuen."

Kehitys käynnistyi Dark Souls 3:n laajennusten jälkeen

Xbox Wiren haastattelussa Miyazaki kertoi Elden Ringin kehityksen alkaneen välittömästi Dark Souls 3:n laajennusten valmistuttua. Toinen ja viimeinen Dark Souls -laajennus, The Ringed City, julkaistiin vuonna 2017.

"Tuolloin Elden Ring oli suunniteltu paljon perinteisemmäksi fantasianimikkeeksi verrattuna muihin, joita harkitsimme tai jotka olivat varhaisessa tuotantovaiheessa", Miyazaki kertoo.

Miyazaki revealed that Elden Ring development began just after Dark Souls 3 DLC development has ended. The second and final Darks Souls DLC, The Ringed City, was released in 2017.

(Image credit: Bandai Namco)

Enemmän vaihtelua kuin aiemmissa FromSoftwaren peleissä

Kun Xbox Wire kysyi, onko Elden Ring yhtä haastava kuin studion aiemmat pelit, Miyazaki vastasi:

"Kyllä, se on. Meille on tärkeää se tunne, jonka pelaajat kokevat kukistaessaan ylitsepääsemättömän haasteen, joten se pysyy samanlaisena kuin meidän aiemmissa peleissä. Uskon sen tarjoavan tyydyttävän kokemuksen."

"Sanoin aiemmin, että tämä peli keskittyy vahvemmin roolipelielementteihin. Tässä pelissä on laaja valikoima aseita, taikoja ja tapoja käydä vihollisten kimppuun, joiden myötä voimme tarjota useita eri pelityylejä ja strategioita pelaajille."

"Kun vertaamme peliä Dark Souls -sarjaan, uskon Elden Ringin tarjoavan vielä useampia vaihtoehtoja pelaajille kukistaa haasteet ja säätää taktiikoitaan vihollisia vastaan."

Phil Spencer on pelannut Elden Ringiä

GameSpotin haastattelussa Xbox-pomo Phil Spencer paljasti pelanneensa Elden Ringia ja sanoi sen olevan Miyazakin "kunnianhimoisin peli" tähän mennessä.

"Olen pelannut kaikkia Miyazakin pelejä viimeisen vuosikymmenen ajalta ja tämä on selkeästi hänen kunnianhimoisin peli tähän mennessä", Spencer sanoo. "Rakastan hänen pelejään, mutta kun näen joitain hänen ja tiimin käyttämiä pelimekaniikkoja, maailmaa ja heidän yhteistyötä toisen luojan kanssa tarinan parissa. Rakastan sitä."

Isoin FromSoftwaren kehittämä peli koskaan

Miyazaki paljasti Xbox Wirelle, että yksi iso ero Elden Ringin ja FromSoftwaren aiempien pelien välillä on kokoluokka.

"Jos emme laske Martinin kanssa tekemäämme yhteistyötä ja sen luomaa tuoretta inspiraationlähdettä, sanoisin että merkittävin ero on avoimessa maailmassa", Miyazaki paljastaa.

"Tämän vuoksi maailman ja kerronnan skaala, sekä tutkimisen vapaus ja syvyys ovat kasvaneet dramaattisesti. Se on eittämättä suurin tekemämme peli koskaan sisällön suhteen."