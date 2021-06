Paras kauhupeli 2021: pelottavimmat kokemukset PC:lle ja konsolille

Halloweeniin on vielä aikaa, mutta se ei estä kokemasta tämän hetken parhaimpia kauhupelejä. Aivan kuten parhaat kauhuelokuvat, hyvin tehdyt kauhupelit saavat sydämen ylikierroksille ja mielen vilkkaaksi. Vaan toisin kuin elokuvat, peleissä kauhu on entistä immersiivisempää, sillä kokijana on pelaaja itse.

Kun joudut itse tekemään päätöksen kellariin menemisestä ja ratkaisuistasi riippuen pelihahmo saattaa hyvinkin kuolla, tunnelma muuttuu kertaheitolla paljon jännittävämmäksi ja merkityksellisemmäksi. Lisäksi on vaikea nauraa henkilöiden tyhmille tai kliseisille ratkaisuille, kun olet itse tekemässä samat virheet.

Kauhupelit ovatkin viime vuosina muuttuneet entistä laadukkaammiksi, eivätkä ne nojaa enää ainoastaan verellä mässäilyyn tai halpoihin säikkyihin. Toki molemmilla näillä on edelleen suuri rooli genren teoksissa, kehittäjät ovat löytäneet yhä uudenlaisempia tapoja päästä pelaajien ihon alle.

Olemmekin koonneet alle tämän hetken parhaat kauhupelit, jotka voit kokea tietokoneella tai konsoleilla. Olemme keränneet listalle niin viimeaikaisia AAA-pelejä kuin vanhempia PC-klassikoita. Jos siis kaipaat shokkiterapiaa ja jännistystä elämääsi, uskaltaudu tutustumaan seuraaviin peleihin.

The Medium

(Image credit: Bloober Team)

Jos pidät psykologisesta kauhusta, silloin The Medium voi olla juuri sinun pelisi. Pelissä ohjataan Marianne-nimistä meediota, joka pystyy kulkemaan sekä todellisen että henkien maailman välillä. Tapahtumapaikkana toimii synkkä ja autioitunut lomakeskus, jonka käytäviltä päähenkilö pyrkii etsimään vastauksia tätä vaivaaville näyille.

Lopputuloksena syntyy käänteilevä juoni täynnä epämiellyttäviä hahmoja sekä tunnelmaa tukevat loistavat sävellykset, jotka luovat klassisen ja älykkään kauhupelin.

The Medium ei ole myöskään kauhean pitkä, vaan sen voi läpäistä noin 11 tunnissa. Xbox-konsoleille ja PC:lle julkaistu peli tarjoaa tästä huolimatta viihdyttäviä hetkiä kaikille kauhua kaipaaville.

Annoimme omassa The Mediumin arvostelussa pelille 4,5 tähteä ja kutsuimme sitä "keskiverto kauhupeliä älykkäämmäksi kokemukseksi", joka onnistuu "luomaan hitaasti riipivän tunnelman".

Alustat: Xbox Series X/S ja PC. Se on saatavilla myös Xbox Game Passista.

Little Nightmares 2

(Image credit: Bandai Namco)

Listalta alempaa löytyvän Little Nightmaresin rinnalle saapuu tämän jatko-osa, Little Nightmares 2, joka tarjoaa jälleen omaperäisen, tunnelmallisen ja edeltäjästään kaikin puolin parantavan kauhukokemuksen.

Jatko-osassa pelataan Monolla, joka lyöttäytyy alkuperäisen pelin päähenkilönä toimineen Sixin seuraan selviytyäkseen hyytävästä Pale Citysta. Edeltäjänsä lailla pelissä on paljon ongelmanratkontaa, pelottavia hetkiä, häiriintynyttä kerrontaa sekä tunnelmallinen miljöö, joka ei päästä otteistaan.

Annoimme Little Nightmare 2:lle arvostelussamme 4,5 tähteä ja kutsuimme sitä "viehättäväksi kokemukseksi", joka saavuttaa viimein alkuperäisen "hyytävän potentiaalin".

Alustat: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia ja PC

Until Dawn

(Image credit: Supermassive Games)

Olemme kaikki nähneet slasher-kauhuelokuvan, mutta samaa alagenreä on harvemmin hyödynnetty peleissä. Yksi syy siihen on luultavasti se, että sellaisen luominen on melko hankalaa.

Onneksi Until Dawn onnistuu siinä, mitä monet muut karttavat, ja yhdistää slasher-genren tutut kliseet ja troopit viihdyttäväksi pelikokemukseksi. PS4:lle julkaistussa yksinoikeuspelissä joukko teinejä saapuu syrjäiselle mökille viettämään viikonloppua, kunnes jokin alkaa piinata heitä kesken juhlimisen.

Hahmojen päätökset jäävät pelaajan harteille, joten kunkin hahmon elämä ja kuolema on kirjaimellisesti pelaajan käsissä. Väärä ratkaisu väärään aikaan saattaakin johtaa lempihahmon kuolemaan. Until Dawn on upea kauhupeli, sillä se onnistuu paitsi pelottamaan, myös olemaan samanaikaisesti todella hauska pelattava.

Alustat: PS4

The Evil Within 2

(Image credit: Tango Gameworks)

The Evil Within -pelisarja on legendaarisen Resident Evil -pelien luoja Shinji Mikamin käsialaa, mikä riittää varmasti jo syyksi pelaamiselle. Kolmannen persoonan selviytymiskauhu viekin pelaajat painajaismaiseen maailmaan, joka on täynnä toinen toistaan groteskimpia hirviöitä.

Jatko-osa The Evil Within 2 seuraa jälleen Sebastian Castanellosia, joka yrittää taistella STEM:n vääristyneen todellisuuden pahoja voimia vastaan. Kyseessä onkin monella tapaa kovin perinteinen kauhukokemus, joka yhdistää idyllisen pienkaupungin yliluonnollisiin voimiin sekä tietenkin pieneen tyttöön. Pelin todellinen nerous on kuitenkin siinä, miten se yhdistää klassisia kauhun piirteitä moderniin toimintapeliin.

Alustat: PS4, Xbox One ja PC

Dead By Daylight

(Image credit: Behaviour Interactive)

Dead By Daylight erottuu joukosta olemalla täysin verkossa pelattava kauhukokemus. Mielenkiintoisessa pelissä yksi pelaajista vaaniikin murhaajalla neljää muuta selviytyjää, jotka koittavat puolestaan selvitä elossa piinaavasta koitoksestaan.

Peli tarjoaakin upean käänteen PvP-toimintaan, jossa kullakin hahmolla ja tappajalla on yksilölliset kyvyt koitoksesta selviytymiseen. Jokaisesta kartasta löytyy lisäksi iso liuta erilaisia tapoja ja strategioita oman eloonjäämisensä takaamiseksi, minkä lisäksi hahmot kehittyvät koko ajan etevämmiksi.

Kauhuelokuvien ystäville Dead by Daylight on lisäksi ansioitunut tuomalla peliin alati kasvavan määrän kauhuikoneita tutuista elokuvasarjoista kuten Sawista, Painajainen Elm Streetistä ja Teksasin moottorisahamurhaajasta.

Alustat: PS4, Xbox One, Nintendo Switch ja PC

The Dark Pictures: Man of Medan

(Image credit: Supermassive Games)

Toinen Until Dawnin kehittäneen Supermassive Gamesin luoma peli, Man of Medan, on niin ikään pelaajan valintojen ympärille rakennettu kauhudraama. Juoni seuraa nuoria aikuisia, jotka törmäävät sukellusretkellään vahingossa hylättyyn toisen maailmansodan aikaiseen kummituslaivaan. Ja tämä on vasta alkua.

Until Dawnin lailla pelaajan päätökset vaikuttavat siihen, ketkä päähenkilöistä jää eloon tai kuolee. Jokainen hahmo on pelastettavissa, mutta yhtä lailla kaikki on mahdollista kadottaa hyytävän kummituslaivan sisuksiin. Tekijät ovat lisäksi huomanneet genren edut yhteisenä viihteenä, joten Man of Medan esittelee Shared Story- ja Movie Night -pelitilat, joissa kauhukokemuksesta voi nauttia ystävien kanssa.

Man of Medan on lisäksi vasta ensimmäinen osa studion uutta Dark Anthology -pelisarjaa, joka sisältää irrallisia kauhutarinoita eri genreistä. Sarjan muihin osiin lukeutuvat tällä hetkellä Little Hope ja tuleva House of Ashes.

Alustat: PS4, Xbox One ja Nintendo Switch

The Persistence

(Image credit: Firesprite)

Kauhulle ei ole montaakaan yhtä sopivaa pelialustaa kuin VR-laitteet. Koko näkökentän kattava immersio sekä rajalliset katselukulmat luovat kokemuksen, jossa pelaaja ei koskaan tiedä, mitä hänen takanaan on. Tämä saakin kuvitteelliset hirviöt ja säikäytykset tuntumaan entistä pelottavammilta.

The Persistence on älykäs VR-kauhupeli, joka sijoittuu hirviöiden täytteiselle avaruusalukselle. Mustan aukon kiertoradalla oleva alus muuttuu jokaisella pelikerralla uusiksi hyödyntäen proseduraalisesti luotuja kenttiä uudelleenpeluuarvon kasvattamiseksi. Eikä pelaaja koskaan voi tietää, mitä kulman takana odottaa tällä kertaa.

Sen lisäksi kuoleman koittaessa pelaaja herää alukselta uutena kloonina, mutta tämän entinen ruho muuttuu sen sijaan hirviöksi, joka jahtaa taas uutta yritystä. Kyseessä onkin innovatiivinen kauhupeli, joka onnistuu tehtävässään.

The Persistence on pelattavissa myös ilman VR-laitteita konsoleilla ja PC:llä.

Alustat: PS4 (PSVR), Xbox One, Switch ja PC (tukee myös VR:ää)

Little Nightmares

(Image credit: Tarsier Studios)

Little Nightmares on erinomainen esimerkki pelistä, joka onnistuu herättämään pelkoa ja vastenmielisyyttä ilman verta tai ylenpalttista gorea.

Pelissä ohjataan nuorta Sixiä, joka yrittää selvitä pelottavasta ja tätä moninkertaisesti isommasta maailmasta elossa ja vältellä siellä asuvien lukuisia groteskejä hirviöitä. Otuksia vastaan ei kuitenkaan taistella, vaan pelaajan täytyy hiiviskellä ja piiloutua näiden katseiden välttämiseksi, mikä tekeekin tästä upean tasoloikkapelin.

Kauhu sykkii kuitenkin juuri avuttomuuden tunteesta, vaikka peli selkeästi näyttää, että pako on mahdollista. Tekijät luovatkin tutuista ja turvallisista ympäristöistä vastenmielisiä ja vaarallisia, mikä on omiaan ylläpitämään uniikkia tunnelmaa.

Alustat: PC, Xbox One, Nintendo Switch ja PS4

The Dead Space -sarja

(Image credit: Visceral Games)

EA:n julkaisema ja Visceral Gamesin kehittämä Dead Space on yksi viimeisimpiä kauhuklassikoita pelien saralla. Juoni sijoittuu hylätylle avaruusalukselle ja sisältää lukuisia käänteitä, joihin usein lukeutuu groteskit epäkuolleet muukalaishirviöt.

Dead Space onkin yksi modernien kauhupelien pioneereista, joka herätti genren uudelleen eloon. Syy on yksinkertainen. Pelissä on vetovoimainen tarina, se näyttää ilmiömäisen upealta ja tarina on rytmitetty taidokkaasti.

Vaikka suosittelemme erityisesti ensimmäistä osaa puhtainta kauhunautintoa varten, myös kaksi toiminnallisempaa jatko-osaa ovat viihdyttäviä.

Alustat: Xbox 360, PS3 ja PC

Resident Evil 7: Biohazard

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 7 on virkistävä tuulahdus tuoreutta kulahtaneeseen kauhupelisarjaan yhdistämällä pelisarjalle tyypillisen tuntuman modernilta kauhupeliltä vaadittaviin odotuksiin.

Kuvakulma siirrettiin myös hahmon selän takaa silmiin, mikä tuo kauhun suoraan iholle. Ja jos satut omistamaan PlayStation VR:n, kokemus on virtuaaliympäristössä moninkertaisesti kauhistuttavampi.

Kokemusta auttaa lisäksi upea tarina ja tiukka pelattavuus, joiden ansiosta Resident Evil 7 on eittämättä yksi pelisarjan parhaimpia ja pelottavampia osia. Tämän ja taannoisten uusioversioiden myötä Capcom onkin palaamassa takaisin kauhugenren kuninkaaksi.

Alustat: PC, Xbox One ja PS4 – tai PlayStation VR

Resident Evil 3

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 7:n ja Resident Evil 2 Remaken jalanjäljissä saapunut Resident Evil 3:n uusioversio sinetöi Capcomin paluun.

Uusioversio yhdistääkin nopeatempoisen toiminnan, loistavat grafiikat ja pelottavat zombit upeaksi kauhukokemukseksi, jota ei kannata ohittaa.

Annoimme Resident Evil 3:n arvostelussamme pelille 4,5 tähteä ja kehuimme, kuinka "Capcom todistaa jälleen kerran olevansa modernin kauhun mestari".

Alustat: PC, Xbox One ja PS4

Slender: The Eight Pages

(Image credit: Parsec Productions)

Slender julkaistiin jo vuonna 2012, ja sen kauhu perustuu kauhugenren käytetyimpään kikkaan: yllättäen tehtäviin säikäytyksiin.

Kyseessä on käytännössä videopelimuotoon sovitettu kauhuelokuva, joka saattaa näyttää halvalta, mutta se ei suinkaan vähennä sen pelottavuutta. Pelaajan tehtävänä on pysyä elossa ja etsiä kirjan kahdeksan sivua, kun tätä jahtaa samalla mysteerinen Slender Man -meemistä inspiraation saanut otus.

Kasvoton ja luonnottoman laiha pukuun pukeutunut otus onkin täydellinen kauhuhahmo.

Pelattavuuden osalta Slender luottaa täysin siihen, ettei pelaajalla ole muuta kuin taskulamppu ja kyky liikkua. Näiden tarkoituksesta pakenemisesta on tehty tarkoituksella vaikeaa, jotta joka kerta kun hahmon näkee ruudulla, tietää olevansa pulassa.

Alustat: PC

Alien: Isolation

(Image credit: Sega)

Lukuisten elokuvista tehtyjen lisenssipelien historiassa Creative Assembly on niitä harvoja studioita, jotka onnistuvat tehtävässään. Alien: Isolation sijoittuu 15 vuotta Ridley Scottin vuonna 1979 julkaistun Alien-elokuvan jälkeen ja seuraa Ellen Ripleyn tytärtä, Amanda Ripleytä.

Ensimmäisen persoonan selviytymiskauhussa yritetään selviytyä valtavalla avaruusasemalla elossa, joka on helpommin sanottu kuin tehty. Aluksen ainoa toinen asukki on nimittäin ikoninen xenomorph, joka jahtaa herkeämättä pelaajaa.

Pelin luoma tunnelma on niin upea, että sitä pelatessa voisi melkein vannoa katsovansa elokuvaa. Älykäs tekoäly pitää huolen myös siitä, että alien käyttäytyy uskottavasti ja jokaisella yrityksellä eri tavalla, joten pelaaja ei voi oppia vastustajansa liikkeitä koskaan. Mikäpä sen parempi tapa luoda kauhua kuin ennalta-arvaamaton tappokone?

Alustat: Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 ja PC

Outlast-sarja

(Image credit: Red Barrels)

Red Barrels Studion kehittämät Outlast ja Outlast 2 ovat kauhugenren pakollisiin tutustuttaviin lukeutuvia pelejä. Molemmassa osassa pelaaja ohjaa tutkivaa journalistia, joka tutkii ensimmäisessä osassa mielisairaalaa ja toisessa osassa avoimempaa kyläyhteisöä.

Outlast-pelien kauhun ytimenä on genren kultainen sääntö: älä voimaannuta pelaajia liikaa.

Outlast hylkääkin lajityypin usein käytetyt zombit ja muukalaiset luottaen täysin ihmisten omaan kierouteen sekä pelaajan voimattomuuteen. Jos kaipaat siis irtiottoa aseista, suosittelemme sukeltamaan näihin kauhuklassikoihin vaikka välittömästi.

Alustat: Xbox One, PS4 ja PC

Left 4 Dead 2

(Image credit: Valve)

Vaikka Left 4 Dead saapui ensin, vasta toinen osa onnistui saavuttamaan Valven ja Turtle Rock Studiosin tavoitteleman tunnelman. Maailma on ajautunut zombien uudeksi valtakunnaksi, ja neljä pelaajien ohjaamaa hahmoa pyrkii selviytymään elossa yhteistyötä vaativissa tehtävissä.

Peli kiellettii alkujaan Australiassa sen väkivaltaisen sisällön vuoksi, mikä on jo omiaan kertomaan kauhun toimivuudesta. Esto on sittemmin jo poistettu, mutta yhteistyöllistä kauhua kaipaaville luvassa on nautinnollista, pelottavaa ja veristä zombimättöä.

Alustat: Xbox 360 ja PC

Five Nights at Freddy's

(Image credit: Scott Cawthon)

Five Nights at Freddy's on eittämättä erilainen kauhupeli, jossa pelaajien tehtävä on selvitä elossa "perheystävällisessä" pizzaravintolassa vietetystä yöstä.

Pelattavuus on yllättävän hauskaa, kunhan oppii jossain välissä vain olemaan pelkäämättä hirvittäviä robottinalleja, jotka heräävät yöllä henkiin ja tappavat kaiken elollisen. Pelaajan ainoa keino näitä vastaan on istua huoneessa, seurata näiden kulkua turvakameroiden kautta ja toivoa aamun koittavan pian.

Scott Cawthonin luoma pelisarja on saanut sittemmin useita jatko-osia, jotka jatkavat samaa hyväksi havaittua linjaa sekä luovat yhtenäisen universumin, jonka salaisuuksia fanit ovat yrittäneet purkaa jo vuosien ajan.

Alustat: PC, iOS ja Android

SOMA

(Image credit: Frictional Games)

Frictional Gamesin luoma SOMA julakistiin vuonna 2015. Kyseessä on ajatuksia herättävä kauhupeli, joka on melkein kuin interaktiivinen elokuva. Olet saattanut tässä vaiheessa havaita jo kauhupelien yhtenäisen teeman?

Tässäkään pelissä ei nähdä zombeja tai ulkoavaruuden muukalaisia, mutta selviytymään päästään silti. Maailma ja suurin osa ihmiskunnasta tuhoutui komeetan törmätessä Maahan, kun pelaaja herää syvälle meren alle rakennetussa tiedekeskuksessa, jossa jokin on mennyt vikaan.

Vaikka SOMA ei ole samalla tavalla pelottava kuin kehittäjien aiempi Amnesia, se on silti erinomainen ja tunnelmallinen peli, jonka käsittelemä aihe on yllättävän virkistävä kauhupeliksi.

Alustat: PS4 ja PC

Amnesia-sarja

(Image credit: Frictional Games)

Amnesia on yksi kaikkien aikojen parhaita selviytymiskauhupelisarjoja, jonka ensimmäinen osa, Amnesia: The Dark Descent, on yksi pelottavimpia pelejä koskaan.

Kuvittele tilanne, jossa olet hirviön jahdattavana, etkä voi tehdä asialle mitään muuta kuin juosta karkuun ja korkeintaan hidastaa tämän etenemistä sulkemalla ovia. Kiinni jäädessäsi olet kuollut. Tähän perustuu Amnesian ydin, minkä lisäksi päähenkilö tulee myös hulluksi, jos tämä joutuu viettämään liian pitkään pimeässä.

Vaikka The Dark Descent julkaistiin PC:lle jo vuonna 2010, se on saatavilla myös nykyisille konsoleille kätevänä kokoelmana. Alkuperäisen pelin lisäksi siihen lukeutuvat Amnesia: Justine sekä jatko-osa A Machine for Pigs.

Resident Evil 2 Remake

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 2 Remake on 1990-luvulla ilmestyneet klassikkopelin erinomainen uusioversio, joka tekee alkuperäisestä kokemuksesta vielä paremman.

Uusioversio nostaakin alkuperäisen loistavuuden kokonaan uudelle tasolle päivittäessään sen samalla nykyalustoille sopivampaan muotoon. Pelissä kiteytyykin genren parhaimmat piirteet kauhun, ongelmanratkonnan, zombien ja toiminnan osalta.

Uudelleenpeluuarvoa lisäävät lisäksi useat pelihahmot ja näiden risteävät tarinat, joten pelattavaa riittää tuntikausiksi.

Tämän artikkelin teossa ovat auttaneet myös Vic Hood, Max Slater-Robins, Henry St Leger ja Emma Boyle.