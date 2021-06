Parhaat kauhuelokuvat 2021: valitsimme piinaavimmat elokuvahetket iltaan

Etsitkö olohuoneeseesi jännistystä ruudun takaa? Paras tapa nauttia turvallisesta pelon ja kauhun tunteesta ovat tietenkin asiaankuuluvat leffat, joiden parissa voi säpsähtää, kiljua ja piiloutua peiton alle aina kun mieli tekee. Ja jos oikein tuntee itseänsä rohkeaksi, voi rohkeuttaan kokeilla kokonaisen kauhuelokuvamaratonin voimin.

Suoratoistopalvelut ovat jo jokaisen suomalaisen arkea, joten ajattelimme koota tuttujen palveluiden ja videovuokraamoiden valikoimasta parhaat kauhuelokuvat illanviettoon.

Alla onkin muutama erinomainen ja takuulla pelottava kauhukokemus, joita ei kannata jättää välistä – jos vain kantti kestää!

Train to Busan

Paras kauhuelokuva - Train to Busan (Image credit: Next Entertainment World)

Zombit ovat tuttu aihe kauhuelokuvissa, mutta oikeasti hyvät zombielokuvat ovat harvassa. Viime vuosien parhaimpiin lukeutuu ylivoimaisesti Yeon Sang-hosin Train to Busan, joka yhdistää Snowpiercerin junaan sijoittuvan klaustrofobisuuden World War Z:n zombiaaltoihin. Lopputulos on kiihkeä, viihdyttävä ja upea toimintakauhu, joka panostaa eritoten laadukkaisiin hahmoihin.

Nähtävissä Amazon Prime Videosta ja Yle Areenasta.

Ready or Not

Paras kauhuelokuva - Ready or Not (Image credit: Fox Searchlight)

Ready or Not saattaa ensivaikutelmalta näyttää perin tyypilliseltä elokuvalta, jossa Samara Weaving ryhtyy pelaamaan piiloleikkejä tulevan miehensä perheen kanssa. Leikki muuttuu tosin nopeasti paljon tappavammaksi ja katsojille yllättäväksi, kun piilosalta ei todellakaan kannata tulla esille. Lopputulos on 90 minuuttia äärimmäisen viihdyttävää, älykästä ja hurmeista kauhua, joka ei unohda läträtä mustalla huumorilla.

Vuokrattavissa muun muassa Google Playsta, Blockbuster ja iTunesista.

IT: Chapter One

Paras kauhuelokuva - IT (Image credit: New Line Cinema)

Stephen King on kauhukirjallisuuden ja -elokuvien luottonimi, jonka sovituksia on saatu pelätä valkokankailla jo useita kertoja. Uusin It: Chapter One -uusioversio ikonisesta pellestä on hyytävän pelottava yhdistelmä kasvukertomusta ja puhdasta kauhua, jossa Bill Skarsgårdin esittämä Pennywise-pelle terrorisoi pientä amerikkalaista kaupunkia. Andy Muschiettin ohjaama elokuva yhdistää täydellisesti kauhun, huumorin ja tunteen näyttäväksi ja taatusti pelottavaksi kokemukseksi, joka sai myös jatko-osan.

Vuokrattavissa muun muassa Google Playsta, Blockbuster ja iTunesista.

Hereditary

(Image credit: A24)

Kauhufanit tunnistavat klassikon välittömästi, ja Ari Asterin ohjaama sekä käsikirjoittama Hereditary on sellainen. Hyytävä kauhuelokuva seuraa ongelmista kärsivää perhettä, jonka menneisyyttä piinaa näiden suvussa kulkeva synkkä salaisuus. Toni Collette loistaakin huolestuneena äitinä, joka pääsee suvunsa menneisyyden jäljillä järkyttävän traagisen tapahtuman seurauksena.

Taidokkaasti rakennettu ja erinomaisesti kuvattu Hereditary on pahimmillaan todella ahdistavaa katsottavaa. Osa kohtauksista jättää kirjaimellisesti sanattomaksi, kun taas muulloin tunnelma tuntuu kasautuvan piinaavasti katsojan ylle. Lopputulos on raskas mutta taatusti ikimuistoinen kokemus.

Vuokrattavissa muun muassa Google Playsta, Elisa Viihteestä ja iTunesista.

Evil Dead

(Image credit: Sony Pictures)

Splatter-klassikko The Evil Deadin vuonna 2013 julkaistu uusioversio vie alkuperäisteoksen entistä verisemmälle polulle. Fede Alvarezin ohjaama sovitus hylkää kaiken huumorin ja keskittyy sen sijaan piinaavaan ja visuaalisesti puistattavaan kauhuun, jossa verta ei säästellä. Vaikka kukaan ei voi paikata alkuperäisten kauhuelokuvien tähti Bruce Campbellia, uusioversioiden osalta The Evil Dead (2013) on erinomaista jälkeä.

Vuokrattavissa muun muassa Blockbusterista ja Viaplaysta.

The Cabin in the Woods

(Image credit: Lionsgate)

Joss Whedon (Buffy the Vampire Slayer, The Avengers) ja Drew Goddard (Cloverfield, Marvel's Daredevil) yhdistävät voimansa metakauhuelokuvaan, joka viipaloi ja analysoi genren trooppeja mielenkiintoisin ja katsojan yllättävin tavoin. Kaikki alkaa kuitenkin kuin odottaa voi: joukko nuoria saapuu metsässä sijaitsevalle mökille, kunnes helvetti pääsee irralleen. Mikään ei ole kuitenkaan sitä, miltä se alkuun näyttää.

Cabin in the Woods onkin nerokas, hauska, verinen ja jokaisen kauhufanin pakollisiin katsottaviin lukeutuva teos, joka kääntää genren konventiot päälaelleen.

Nähtävissä Viaplaysta ja Yle Areenasta.

The Babysitter

(Image credit: Netflix)

Samara Weaving saattoi nousta laajemman yleisön tietoisuuteen vuonna 2019 julkaistussa loistavassa Ready or Notissa, mutta sitä ennen näyttelijä nähtiin jo Netflixin omassa kauhukomediassa The Babysitter. McG:n ohjaama elokuva seuraa lastenhoitajaa, joka osoittautuukin sadistiseksi saatananpalvojaksi ja jolla on vähintään yhtä psykoottisia ystäviä. Lopputulos on verinen ja hauska kauhukokemus.

Nähtävissä Netflixistä.

Carrie

(Image credit: MGM)

Brian De Palman ohjaama alkuperäinen Carrie on kauhuklassikko, joka on samalla ensimmäinen Stephen Kingin kirjoihin perustuva filmatisaatio koskaan.

Carrie (Sissy Spacek) on jäänyt koulunsa hylkiöksi pitkälti voimakkaan uskonnollisen äitinsä (Piper Laurie) vuoksi. Kun nuori tyttö joutuu jatkuvan piinan kohteeksi niin kotona kuin koulussa, Carrie alkaa saada telekineettisiä voimia puolustuskeinoksi, joilla on tappavat seuraukset. Elokuvassa nähdään myös nuori John Travolta tämän ensimmäisessä elokuvaroolissa.

Nähtävissä Viaplaysta.

Terrifier

(Image credit: Epic Pictures Group)

Pelkäätkö pellejä? Terrifierin Art the Clown saa Pennywisen näyttämään Ronald McDonaldilta. Elokuva sijoittuu Halloween-iltaan, kun murhanhimoinen Art ryhtyy piinaamaan ihmisiä hylätyssä kerrostalossa. Juoni ei todellakaan ole kovin omaperäinen, mutta se on toimiva. Elokuva ei myöskään ole heikkovatsaisille, sillä sen alhaisesta budjetista huolimatta kuolemat ovat paikoin todella rujoja ja tunnelma on alituiseen hyvin vinksahtanut.

Nähtävissä Amazon Prime Videosta.

The Ring

(Image credit: DreamWorks)

Emme usein välitä ulkomaalaisten kauhuelokuvien jenkkiuusioverioista, mutta Gore Verbinskin ohjaama The Ring on loistava esimerkki hyvin tehdystä käännöksestä. Hideo Nakatan ohjaamaan kauhuklassikko Ringuun perustuva elokuva kertoo kirotusta kasettinauhasta, jonka katsojat kuolevat seitsemän päivän päästä. Tähän kohtaloon joutuu myös Rachel (Naomi Watts), joka ryhtyy selvittämään videon takana olevaa kirousta selvitäkseen elossa.

Nähtävissä Viaplaysta.

Overlord

(Image credit: Paramount Pictures)

J. J. Abramsin tuottama Overlord-kauhuelokuva on kuin yhdistelmä Re-Animatoria ja Wolfensteinia, jossa joukko amerikkalaisia sotilaita saavat toisessa maailmansodassa selville, että natsit luovat Ranskassa sijaitsevassa kylässä supersotilaita kuolleista vangeista. Tästä seuraa kiihkeä, pysäyttämätön ja toiminnantäytteinen raina, joka vetoaa taatusti kaikkiin kauhun ja toiminnan ystäviin.

Vuokrattavissa muun muassa Google Playsta, Elisa Viihteestä ja Blockbuster.

The Babadook

(Image credit: Umbrella Entertainment)

The Babadook on yksi arvostetuimmista kauhuelokuvista viime vuosilta ja keräsi ansaitusti liudan palkintoja. Kun miehensä menettänyt äiti yrittää liennyttää poikaansa, joka uskoo lastenkirjassa olevan hirviön terrorisoivan häntä, todellisuus muuttuu leikistä todeksi, kun samainen pahuus alkaa jahdata myös äitiä. The Babadook on uniikki, odottamaton ja aidosti kauhuelokuva, joka onnistuu tarttumaan kiinni meidän alkukantaisimpaan pelkoon.

Vuokrattavissa muun muassa Google Playsta, Elisa Viihteestä ja iTunesista.

The Conjuring

(Image credit: Warner Bros.)

James Wanin (Saw, Insidious) ohjaama The Conjuring on huikea kunnianosoitus klassisia kauhuelokuvia kohtaan ja itsessään äärettömän pelottava kokemus. Tositapahtumiin perustuva kauhutarina seuraa paranormaaleihin tapauksiin erikoistunutta pariskuntaa, Ed ja Lorraine Warrenia, jotka ryhtyvät auttamaan demonin riivaamaksi joutunutta perhettä.

The Conjuring on sittemmin noussut yhdeksi maailman tuottoisimmista kauhusarjoista, joka on saanut jo kahdeksan jatko- ja sivuosaa. Niin ikään erinomainen jatko-osa The Conjuring 2 on myös katsottavissa Viaplaysta.

Nähtävissä Viaplaysta.

The Thing

(Image credit: Universal)

Alkuperäinen vuonna 1982 julkaistu John Carpenterin ohjaama The Thing on klassikko ja edelleen piinaavaan jännittävä psykologinen kauhuelokuva. Hyytävän ja visuaalisesti näyttävän elokuvan keskiössä on Antarktiksella sijaitseva tutkimusasema, jonka työntekijät joutuvat verenhimoisen muodonmuuttajan kohteeksi. Koska kuka tahansa voi olla tappaja, The Thing luokin erinomaisen vainoharhaisen tunnelman, jossa katsojakaan ei uskalla luottaa kehenkään. Kyseessä onkin kauhufanien ehdoton mestariteos, jota ei kannata ohittaa.

Vuokrattavissa muun muassa Google Playsta, Blockbuster ja iTunesista.

Scream

(Image credit: Miramax)

"Mikä on lempikauhuelokuvasi?", kysyy Wes Cravenin ohjaaman Screamin mysteerinen tappaja, Ghostface. Slasher-genren kulttiklassikko herätti kokonaisen genren uudelleen eloon vuonna 1996. Mutta toisin kuin monet sitä seuranneet jäljittelijät, Scream on oikeasti älykäs ja pelottava murhamysteeri, joka parodioi kauhugenren kuluneita konventioita ja kääntää asiat päälaelleen. Kyllä, tämä on yksi meidän lempikauhuelokuvistamme.

Nähtävissä Viaplaysta.

A Quiet Place

(Image credit: Paramount Pictures)

Nykykauhun parhaimmistoon lukeutuva A Quiet Place vaatii katsojiltaan täydellisen hiljaisuuden, mutta älä huoli, tätä katsoessa ei tee mieli piipahtaakaan. Elokuvan maailmassa sokeat ja haavoittumattomat hirviöt jahtaavat kaikkea pienimmänkin äänen päästäviä otuksia ja ihmisiä tappavalla tarkkuudella. John Kransinskin ja Emily Bluntin esittämät vanhemmat pyrkivätkin pitämään lapsensa elossa tässä muuttuneessa maailmassa, jossa pahin kauhu syntyy vahingossa päästetystä äänestä. Jos etsit tunnelmallista, piinaavan jännittävää ja hyvin tehtyä kauhuelokuvaa, A Quiet Place on takuuvarma valinta.

Nähtävissä C Moresta.

The Exorcist

(Image credit: Warner Bros.)

The Exorcist on monien mielestä kaikkien aikojen pelottavin kauhuelokuva, jossa nuori tyttö (Linda Blair) joutuu paholaisen piinaamaksi. Hänen äitinsä (Ellen Burstyn) kutsuukin paikalle kaksi pappia (Max von Sydow ja Jason Miller), jotka pyrkivät karkottamaan pahuuden tytöstä.

Oscar-voittaja William Friedkinin ohjaama elokuva on helvetillisen pelottava ja piinaavan jännittävä kauhuelokuva, jonka tunnelma kiristyy alituiseen aina ikimuistoiseen loppuratkaisuun asti.

Vuokrattavissa muun muassa Google Playsta, Blockbuster ja iTunesista.