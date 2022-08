Samsung Galaxy Z Fold 4: alles, was wir bisher wissen von Preis bis Features

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 steht vor der Tür. Wir erwarten, dass dieses faltbare Flaggschiff am 10. August auf Samsungs nächstem großen Event zusammen mit dem Samsung Galaxy Z Flip 4 vorgestellt wird. Du musst aber nicht bis dahin warten, denn wir haben schon viele Gerüchte gehört.

Das Gerät muss vielen Ansprüchen gerecht werden - obwohl wir das Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) bei seiner Vorstellung als "bestes faltbares Smartphone (opens in new tab)" ausgezeichnet haben, ist der Markt für faltbare Handys seitdem viel belebter geworden, und die nächste Version muss uns wirklich beeindrucken, wenn Samsung den Titel behalten will.

Seit dem Fold 3 haben das Oppo Find N und das Honor Magic V die Formel mit weniger auffälligen Bildschirmfalten und besseren technischen Daten perfektioniert, so dass wir vom Z Fold 4 sehr beeindruckt sein müssen, wenn es auf den Markt kommt.

Die gute Nachricht ist, dass die aktuellen Leaks vielversprechend sind: Es ist die Rede von besseren Kameras, einem Steckplatz für den S Pen Stylus und vielem mehr. All das kannst du unten nachlesen.

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 steht vor der Tür und soll am 10. August vorgestellt werden. Doch schon vorher sind Live-Fotos des Geräts aufgetaucht (opens in new tab).

Das Galaxy Z Fold 4 im Überblick:

Worum geht es? Um das nächste Foldable mit großem Screen von Samsung

Um das nächste Foldable mit großem Screen von Samsung Wann kommt es heraus? Es wird wahrscheinlich am 10. August angekündigt und am 26. August auf den Markt gebracht

Es wird wahrscheinlich am 10. August angekündigt und am 26. August auf den Markt gebracht Wie viel wird es kosten? Ungewiss, aber definitiv eine Menge

Samsung Galaxy Z Fold 4: Erscheinungsdatum und Preis

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 wird mit ziemlicher Sicherheit am 10. August angekündigt werden, denn Samsung hat verraten, dass sein nächstes großes Launch-Event (opens in new tab) an diesem Tag stattfinden wird, und hat außerdem bestätigt, dass wir dort mehrere faltbare Smartphones sehen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind es nur noch ein paar Stunden, wir müssen also nicht mehr lange warten.

Dieses Datum ist keine Überraschung, denn mehrere Quellen hatten bereits darauf hingewiesen (opens in new tab), und eine Quelle fügte hinzu, dass es wahrscheinlich am 26. August (opens in new tab) erscheinen wird.

Diese Daten machen auch deshalb Sinn, weil sowohl das Galaxy Z Fold 3 als auch das Samsung Galaxy Z Fold 2 im August ihres Erscheinungsjahres angekündigt wurden und mindestens einige Wochen später in die Läden kamen.

Was den Preis angeht, so hat eine Quelle gesagt, dass das Galaxy Z Fold 4 günstiger (opens in new tab) sein wird als das Z Fold 3, das bei 1.799 € beginnt, aber sie hat nicht erwähnt, um wie viel.

Ein neueres Gerücht deutet jedoch auf eine leichte Preiserhöhung (opens in new tab) hin, während ein anderes Gerücht darauf hindeutet, dass der Preis gleich bleiben wird (opens in new tab) - es gibt also Leaks in alle Richtungen, aber es klingt, als würde sich der Preis zumindest nicht großartig ändern.

Wir haben auch schon einige vorläufige Preise für die Hüllen (opens in new tab) gesehen.

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 ist ein teures Smartphone (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Z Fold 4: Name

Während wir davon ausgingen, dass dieses Smartphone als Samsung Galaxy Z Fold 4 auf den Markt kommen würde, kam eine Woche vor der Markteinführung das Gerücht auf, dass dies nicht der Fall sein könnte (opens in new tab) und Samsung es stattdessen als Galaxy Fold 4 auf den Markt bringen würde - ohne Z.

Der Grund dafür soll sein, dass der Buchstabe Z zum Symbol für die Unterstützung des russischen Einmarsches in der Ukraine geworden ist, so dass es verständlich ist, dass Samsung sich davon distanzieren möchte. Allerdings handelt es sich bei dieser Änderung bisher nur um ein Gerücht, also betrachte es mit Vorsicht.

Design und Display

Der bisher größte Leak (opens in new tab) des Samsung Galaxy Z Fold 4 hat so ziemlich alle Spezifikationen enthüllt, die wir auf dem Smartphone sehen könnten. Dazu gehören ein faltbares 7,6-Zoll-QXGA+-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und ein 6,2-Zoll-AMOLED-Display mit HD+-Auflösung und ebenfalls einer Aktualisierungsrate von 120 Hz.

Ein früherer Leak (opens in new tab) deutet darauf hin, dass es einen 7,56-Zoll-Hauptbildschirm und ein 6,19-Zoll-Display haben wird, was der Größe des Galaxy Z Fold 3 sehr nahe käme - und diese Größe des Displays haben wir bereits mehrfach (opens in new tab) gehört.

Dieselben Quellen behaupten auch, dass es einen Steckplatz für den S Pen Stylus hat und dass das Design ansonsten dem des Z Fold 3 ähnelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Haltbarkeit liegt.

Die Abdeckung bzw. das externe Display könnte allerdings nicht ganz so hoch und schmal sein wie beim Samsung Galaxy Z Fold 3, wie die geleakten Bilder (opens in new tab) eines Gehäuses zeigen, die im Umlauf sind.

Eine andere (opens in new tab) Quelle sagt, dass das Smartphone einen Steckplatz für den S Pen-Stylus hat und ein widerstandsfähigeres Glas verwendet wird.

An anderer Stelle hat der Leaker @OnLeaks Renderings des möglichen Designs mit MySmartPrice (opens in new tab) geteilt, die ein ähnliches Aussehen wie das Z Fold 3 zeigen, aber mit einer Kameraanordnung, die eher an das Galaxy S22 Ultra angelehnt ist.

Ein inoffizielles Rendering des Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: @OnLeaks / @Smartprix)

Eine andere Quelle (opens in new tab) behauptet nun, dass dies nicht stimmt und das Kameradesign dem des Galaxy Z Fold 3 entsprechen wird.

Ein neueres geleaktes Rendering (opens in new tab) deckt sich mit dieser Korrektur, ebenso wie die erst kürzlich geleakten Fotos (opens in new tab) des Smartphones, die ein nahezu identisches Design wie das Z Fold 3 zeigen. Ein zweites geleaktes Rendering (opens in new tab) weist ebenfalls dieses korrigierte Design auf, so dass es wahrscheinlich ist, dass es stimmt.

Auch Samsung selbst hat in einem offiziellen Trailer (opens in new tab) für die Markteinführung am 10. August Elemente des Designs des Galaxy Z Fold 4 gezeigt. Diese kurzen Einblicke zeigen erneut ein Smartphone, das dem Samsung Galaxy Z Fold 3 sehr ähnlich sieht.

Allerdings haben wir auch gehört, dass die Samsung-Ingenieure das Scharnier und den Knick kompakter (opens in new tab) gestaltet haben, um ein besseres Gesamtbild und ein angenehmeres Erlebnis zu schaffen. Eine andere Quelle sagt, dass das Scharnier neu (opens in new tab) gestaltet wird, um es leichter, staub- und wasserdicht zu machen.

Schließlich hat eine Quelle angedeutet (opens in new tab), dass das Z Fold 4 in den Farben Phantom Black, Green und Beige auf den Markt kommen könnte. Eine andere Quelle (opens in new tab) hat diese Liste um Burgunderrot ergänzt, eine Farbe, die leuchtender ist als die Optionen des Z Fold 3.

Kamera und Akku

Eine Quelle spricht von einer rückwärtigen Kamera mit drei Linsen (opens in new tab), einem 50-MP-Hauptsensor, einer 12-MP-Ultrawide-Kamera und einer 10-MP-Telekamera (mit optischem 3fach-Zoom) sowie einer Under-Display-Kamera mit 4 MP und einer 10-MP-Selfie-Kamera außen.

An anderer Stelle haben wir gehört, dass das Smartphone die gleiche 10-MP-Kamera mit optischem 3fach-Zoom (opens in new tab) wie das Galaxy S22 haben wird, was eine Verbesserung gegenüber der 12-MP-Kamera mit 2fach-Zoom des Z Fold 3 wäre.

Ein weiteres (opens in new tab) Gerücht in diesem Bereich deutet auf eine Rückkamera mit 50MP+12MP+12MP und optischem 3fach-Zoom hin.

Es gibt aber auch Vermutungen (opens in new tab), dass das Galaxy Z Fold 4 die 108-MP-Hauptkamera des Galaxy S22 Ultra übernehmen könnte, was im Widerspruch zu den obigen Gerüchten steht. Eine andere Quelle sagt, dass das Smartphone deutlich verbesserte (opens in new tab) Kameras haben wird.

Einem frühen Leak (opens in new tab) zufolge wird Samsung das Galaxy Z Fold 4 wie das Galaxy Z Fold 3 mit einer Kamera ausstatten, die sich unter dem Display befindet, aber dieses Mal weniger sichtbar ist und bessere Fotos machen kann.

Dies wird durch ein weiteres Leak (opens in new tab) bestätigt, das besagt, dass das Smartphone nicht nur eine, sondern zwei Unter-Display-Kameras haben wird, vermutlich eine für das Hauptdisplay und eine weitere unter dem kleineren Cover-Bildschirm.

Die letztgenannte Quelle fügt hinzu, dass das Smartphone mit ähnlichen Sensoren ausgestattet sein wird wie das Galaxy S22 (opens in new tab) und dass der Akku größer ist.

Ein neueres Gerücht (opens in new tab) deutet jedoch darauf hin, dass die Akkukapazität des Galaxy Z Fold 4 die gleiche sein wird wie die des Galaxy Z Fold 3. Der einzige mögliche Silberstreif am Horizont ist, dass Samsung das Smartphone dadurch vielleicht kleiner oder billiger machen kann.

Außerdem haben wir von einer Quelle gehört, dass das Galaxy Z Fold 4 einen 4.400-mAh-Akku mit 25 W Aufladung (opens in new tab) haben könnte. Das wäre ein ebenbürtiger Ersatz für das Z Fold 3.

Specs und Funktionen

Ein großer Leak des Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) deutet darauf hin, dass das Smartphone mit einem Snapdragon 8 Gen 1 Plus-Chipsatz, 12 GB RAM und 256 GB oder 512 GB Speicher ausgestattet sein wird.

Wir haben gehört, dass es das Smartphone auch mit 1 TB Speicherplatz (opens in new tab) geben könnte, daher ist der Leak mit Vorsicht zu genießen, auch wenn andere Quellen anderer Meinung (opens in new tab) sind (und behaupten, dass die 128-GB-Version tatsächlich kommen wird).

An anderer Stelle wurde bekannt, dass die Produktion des S Pen (opens in new tab) im April 2022 begann, was darauf hindeutet, dass Samsung eine große Anzahl davon herstellt und dies ein Beweis dafür ist, dass er standardmäßig mit dem Smartphone geliefert wird.

Ein Patentantrag, der von LetsGoDigital (opens in new tab) entdeckt wurde, deutet außerdem darauf hin, dass das kommende Foldable einen Fingerabdruckscanner unter dem Display haben könnte.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen gewöhnlichen Under-Display-Fingerabdruckscanner, sondern um einen doppelseitigen Scanner, der zwischen dem Cover Screen und dem Hauptbildschirm sitzt, so dass du das Smartphone von beiden Seiten mit derselben Hardware entsperren kannst. Wie immer bei Patenten sollten wir dies jedoch mit Vorsicht genießen.

Was wir uns beim Samsung Galaxy Z Fold 4 wünschen

Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir für das Samsung Galaxy Z Fold 4 gerne verbessert oder neu hinzugefügt sehen würden. Die wichtigsten davon kannst du unten nachlesen.

1. Einen niedrigeren Preis

Wir sagen das jedes Jahr, aber die Galaxy Z Fold-Reihe ist für die meisten Leute einfach zu teuer. Es ist verständlich, dass der Preis angesichts der Technologie hoch ist, aber wir würden es gerne sehen, wenn Samsung versuchen würde, ihn zu senken.

Die gute Nachricht ist, dass das Unternehmen das zu tun scheint, denn das Samsung Galaxy Z Fold 3 war etwas günstiger als das Samsung Galaxy Z Fold 2, also hoffen wir, dass Samsung diesen Trick beim Galaxy Z Fold 4 wiederholen wird.

Letztendlich würden wir gerne sehen, dass diese Smartphones nicht mehr kosten als herkömmliche Spitzen-Smartphones, aber wir vermuten, dass das noch mindestens ein paar Jahre dauert.

2. Bessere Kameras

Die Kameras des Samsung Galaxy Z Fold 3 sind nicht besonders (Image credit: TechRadar)

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 ist in vielerlei Hinsicht ein erstklassiges Smartphone, aber seine Kameras kommen nicht an die des Samsung Galaxy S21 Ultra (opens in new tab) und einiger anderer Samsung-Geräte heran.

Angesichts der hohen Preise, die wir für diese Smartphones zahlen, würden wir uns wünschen, dass sich das beim Samsung Galaxy Z Fold 4 ändert. Anstelle des 2-fachen optischen Zooms des aktuellen Modells wünschen wir uns einen 10-fachen Zoom, wie ihn das S21 Ultra bietet, und idealerweise eine zusätzliche Linse für einen 3-fachen Zoom.

Das ist zwar unser größter Kritikpunkt an der Kamera, aber auch die anderen Sensoren sollten verbessert werden, vor allem der 4-MP-Sensor unter dem Display des Galaxy Z Fold 3, der zwar ein nettes Gimmick ist, aber nur halbherzig funktioniert.

3. Verbesserte Akkulaufzeit

Eine Sache, mit der alle faltbaren Smartphones zu kämpfen haben, ist die Akkukapazität, denn ihre Akkus sind in der Regel höchstens so groß wie die eines normalen Smartphones, obwohl sie in der Regel viel größere Bildschirme haben.

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 zum Beispiel hat einen 4.400-mAh-Akku, was für ein nicht faltbares Smartphone bestenfalls eine durchschnittliche Größe wäre, aber mit zwei Displays, von denen eines 7,6 Zoll groß ist, kommt es hier nicht besonders weit.

Die Lebensdauer ist nicht schlecht, aber in unseren Tests lag sie bei moderater Nutzung meist unter einem Tag, es gibt also noch viel Raum für Verbesserungen. Deshalb wünschen wir uns für das Samsung Galaxy Z Fold 4 einen größeren Akku und eine längere Lebensdauer.

4. S Pen-Unterstützung für den Front-Screen

Wir wollen, dass der S Pen auf beiden Bildschirmen funktioniert (Image credit: TechRadar)

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 ist das erste Foldable von Samsung, das den S Pen Stylus unterstützt. Das ist eine große Bereicherung, denn so kannst du den großen Bildschirm optimal nutzen. Allerdings ist der S Pen nur mit dem großen Hauptdisplay kompatibel, nicht mit dem kleineren Nebenbildschirm.

Das ist kein großes Problem, denn auf dem großen Hauptdisplay ist er wahrscheinlich am nützlichsten, aber wenn man erst einmal einen Stylus hat, wird man ihn sicher auch auf dem anderen Display benutzen wollen, und mit 6,2 Zoll ist das Display nicht gerade klein.

Deshalb wünschen wir uns für das Samsung Galaxy Z Fold 4 eine Stylus-Unterstützung für beide Bildschirme, damit die Nutzer nicht so oft zwischen dem Stylus und ihren Fingern wechseln müssen.

5. Einen Steckplatz für den S Pen

Unser Hauptkritikpunkt an der Stylus-Implementierung des Galaxy Z Fold 3 ist, dass er auf dem zweiten Bildschirm nicht funktioniert. Wir sind aber auch ein wenig enttäuscht, dass es keinen Steckplatz für den S Pen im Smartphone gibt.

Das bedeutet, dass du entweder eine Tasche mit integriertem Steckplatz verwenden musst (was deine Möglichkeiten einschränkt) oder riskierst, den S Pen zu verlieren. Auch wenn es sicherlich Nachteile hat, einen Steckplatz einzubauen (es wird zusätzlicher Platz im Smartphone benötigt), sind wir der Meinung, dass, wenn Samsung es mit der Stylus-Unterstützung ernst meint, ein solcher Steckplatz eingebaut werden sollte, vor allem, wenn wir keine Galaxy Notes mehr bekommen.