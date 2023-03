Die womöglich schönste Form des RPG feiert in 2023 ihre große Renaissance

Waffe gezogen, Bögen gespannt, Zauber bereit – mit Sorgfalt bereite ich mich auf die anstehende Schlacht gegen Kobolde, Skelettkrieger und Co. vor. Denn selbige darf ich wieder einmal in Baldur's Gate 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) in Scharen zu Kleinteilen verarbeiten.

Manchmal übermannt mich die feindliche Übermacht dann aber doch und verzweifelt durchstöbere ich daraufhin das Inventar meiner Truppe nach Möglichkeiten, um dieser Zwickmühle zu entgehen. Und siehe da: Tatsächlich ist da noch dieses eine magische Horn zur Stelle, welches eine Gruppe von Ogern beschwört, die ich erst kürzlich – infolge eines kurzen Abstechers per Nebenquest – auf meine Seite gezogen habe.

Und während selbige meine Gruppe vor dem sicheren Ableben bewahren, wird mir klar, dass genau diese Momente für die Qualität von Baldur's Gate 3 sprechen. Denn im Gegensatz zu den üblichen Script-Events wurde dieser Konflikt nur deswegen überwunden, weil ich mich

1. Bewusst für den Einsatz des Horns entschieden habe und

2. Diese Nebenquest überhaupt erst entdeckt und abgeschlossen habe.

Und hier hört die Entscheidungsvielfalt noch lang nicht auf. So hätte ich mich doch auch tatsächlich gänzlich gegen die Konfrontation mit den Kobolden entscheiden oder mich gar auf ihre Seite stellen können. Und während ich glücklich über den glimpflichen Ausgang bin, begleitet mich doch die Ungewissheit, was wohl bei den anderen Handlungsmöglichkeiten das Ergebnis gewesen wäre.

Das ist er also: Der Zauber von Baldur's Gate 3. Diese Freiheit, diese Vielfalt, dieses vortreffliche Beispiel, welches die Qualität eines CRPGs untermauert.

Wie ein wunderschöner, bunter Blumenstrauß

Kein Bock auf Schwert und Schild? Dann mach doch beispielsweise als Barde das Land in Baldur's Gate 3 (un-)sicher! (Image credit: Larian Studios)

Ein Computer-Rollenspiel (CRPG) basiert auf die altbekannten, fantasiebasierten Abenteuer die damit einst ins Digitale übertragen wurden und von daher überdeutlich die Handschrift ihrer Vorlage erkennen lassen.

Bewegt wird sich in der isometrischen Perspektive durch eine Welt, die man meist mit einer Gruppe von Charakteren durchquert, wobei sich selbige zahlreichen Feinden erwehren und knifflige Entscheidungen treffen. Kurzum: CRPGs fühlen sich wie das Software-Äquivalent zu Tabletop-Hits wie Dungeons and Dragons (Öffnet sich in einem neuen Tab) an.

Die Handlungsstränge des dritten Teils sind ebenso fesselnd wie in seinen Vorgängern und entwickeln nicht nur einen großartigen Sog, sondern sind auch häufig auf unvorhersehbare Weise folgenreich für den weiteren Spielverlauf.

Und selbst heute gehen moderne Hit-RPG-Reihen wie Dragon Age (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Mass Effect auf CPRG-Klassiker wie das allererste Fallout oder eben die alten Baldur's Gate-Teile zurück. 2023 müssen wir uns aber nicht mehr nur lose den Ursprüngen entsinnen, sondern können mit Baldur's Gate 3 auch wieder eine echte Fortsetzung des einstigen Hit-Genre zelebrieren.

Baldur's Gate 3 wagt zeitgleich jedoch den Versuch in Fußstapfen eines wahren Videospiel-Giganten zu treten. Allein der Titel lässt die Erwartungen in die Höhe sprießen...

Jedoch darf man bereits entlang der Early-Access-Variante des Titels auf sehr viel Gutes hoffen. Die Handlungsstränge des dritten Teils sind ebenso fesselnd wie in seinen Vorgängern und entwickeln nicht nur einen großartigen Sog, sondern sind auch häufig auf unvorhersehbare Weise folgenreich für den weiteren Spielverlauf. Ein Beispiel hierfür habe ich bereits in der Einleitung erwähnt. Gewiss sollte dir nur werden, dass selbiges noch viel häufiger die Regel statt Ausnahme werden dürfte.

Vom Charme mittelalterlicher Fantasy bis hin zu dystopischen Zukunftsszenarien

Dystopische Zukunft trifft auf tolle Charaktere und fesselnde Geschichten, die bereits in der Alpha von Rogue Trader zu überzeugen wussten. (Image credit: Owlcat Games)

Baldur's Gate 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist aber lange nicht der einzige vielversprechende CRPG-Titel, der 2023 die Rückkehr zu alten RPG-Wurzeln feiert. Mit Owlcat Games' Warhammer 40.000 Rogue Trader (Öffnet sich in einem neuen Tab) kündigt sich nämlich bereits der nächste Kandidat an, der Spielerherzen erobern mag. Hier präsentiert sich das bekannte 40K-Universum einmal nicht in haptischer Tabletop-Form, sondern im schicken RPG-Softwaregewand.

Erzählt wird dabei eine düstere, repressive Geschichte, die aber keinesfalls die Qualitäten von guten CRPGs missen lässt. (Öffnet sich in einem neuen Tab) Und bereits entlang der Alpha-Version wurde überdeutlich, dass nicht nur Larian Studios ihr Handwerk im Bereich der Computer-Rollenspiel meisterlich beherrschen...

Entscheidest du dich für das dezente Erscheinen auf der Footfall-Raumstation oder ist dir der große Pomp gerade recht? Überlegen solltest du gut...

Auch wenn die Alpha noch deutlich begrenzter als die Early-Access-Variante von Baldur's Gate war, so zeigt doch auch Rogue Trader wie bereits einfache Entscheidungen die Spielerfahrung beeinflussen. Entscheidest du dich für das dezente Erscheinen auf der Footfall-Raumstation oder ist dir der große Pomp gerade recht? Überlegen solltest du gut, denn alle Entscheidungen haben ihre Konsequenzen und können in variierenden oder komplett ausbleibenden Dialogoptionen münden.

Während Rogue Trader für das dritte Jahresquartal angesetzt ist, erscheint die Release-Version von Baldur's Gate bereits im August 2023. Klar ist hiermit, dass sich gerade zur zweiten Jahreshälfte eine neue, goldene Ära für CRPG-Fans anbahnt. Und neben modernen RPG-Highlights wie Diablo IV (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Starfield (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht uns damit einmal mehr große Vielfalt im Rollenspielsegment zur Verfügung. 2023 – du bist schon jetzt ein Hammer Spielejahr!

Stichwort Diablo IV: Falls dir schon allmählich die Hände zittern und du die nahenden Beta-Phasen kaum noch abwarten kannst, dann haben wir gute Nachrichten!

Denn die genauen Daten für die Preloads der Beta wurden kürzlich bekannt gegeben. Wann du selbige auf deine Festplatte ziehen kannst und wie viel Speicherplatz du einplanen musst, verrät dir mein Kollege William. (Öffnet sich in einem neuen Tab)