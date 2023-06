BattleBit Remastered ist auf Platz 1. der Steam-Verkaufscharts

Lenovos Alleskönner im Fokus: Thinkpads versüssen uns 2023 (Image credit: Lenovo) Mit atemberaubender Optik, geringem Gewicht und brandaktuellen, leistungsstarken AMD-Komponenten begeistern die Lenovo Ultrabooks als Office-, Studenten- sowie Freizeit-Begleiter auf ganzer Linie. Jetzt direkt im Lenovo-Shop sichern oder hier klicken, um mehr zu erfahren!

BattleBit Remastered hat sich mit seinen Low-Polygon-High-Player-Konflikten einen stolzen Platz an der Spitze der Steam-Verkaufscharts gesichert. BattleBit Remastered ist ein minimalistischer Ego-Shooter, der es Spielern ermöglicht, mit bis zu 254 Spielern in große Schlachten zu ziehen. Obwohl BattleBit Remastered von nur vier Entwicklern entwickelt wurde, kann es sich sehen lassen und bietet ein leicht zugängliches FPS-Erlebnis, das selbst den besten Steam-Spielen den Rang abläuft.

Mit einem Preis von nur 14,79 Euro ist BattleBit Remastered erstaunlich erschwinglich. Wenn man bedenkt, dass Steam Spiele nach dem Umsatz und nicht nach den verkauften Exemplaren einstuft, kann man mit Sicherheit sagen, dass der Indie-FPS derzeit Call of Duty: Warzone 2 und Halo: Infinite übertrifft, zumindest wenn es um die Einnahmen auf der PC-Plattform von Valve geht.

Trotz der bescheidenen, an Roblox angelehnten Grafik bietet BattleBit Remastered eine zweifellos moderne Version des Massen-FPS-Genres mit zerstörbarem Terrain und Fahrzeugkämpfen auf beeindruckend großen Karten. Es gibt sogar mehrere Klassen, darunter den begehrten Medic, sowie baubare Strukturen und einen Chat im Spiel, der die Kommunikation mit "Freunden und Feinden" ermöglicht.

Der Titel verfügt außerdem über eine aktive Discord-Community, die die Spieler dazu ermutigt, Clans beizutreten und so die Art von sozialer Interaktion zu fördern, die auch in Battlefield oder ARMA üblich ist. BattleBit: Remastered enthält mehr als 19 Karten und über 45 Waffen. Obwohl sich das Spiel noch in der Early-Access-Phase befindet, scheint es eine beträchtliche Menge an Inhalten zu bieten, die in Anbetracht des geringen Preises für FPS-Fans durchaus den Einstieg wert sein könnten.

BattleBit: Remastered wurde zu einem heiklen Zeitpunkt veröffentlicht, da es in direkter Konkurrenz zum aktuellen Inhaltszyklus von Call of Duty Warzone Season 4 steht. Es scheint jedoch, dass BattleBit: Remastered den Anforderungen mehr als gerecht wird und einen frischen Wind in die überfüllte Liste der FPS-Spiele bringt. Für manche könnte es sich sogar zu einem der besten PC-Spiele entwicklen.