Valve macht den Steam Workshop benutzerfreundlicher

Endlich hat Valve neue Verbesserungen am Steam Workshop vorgenommen, um die Plattform noch benutzerfreundlicher zu machen. Der Workshop ging bereits 2016 an den Start, blieb seitdem aber weitgehend unverändert - bis jetzt.

So heißt es auf der Landing Page des Steam Workshop: "Mit diesem Update werden bei der Suche in einem Spiele-Workshop nun auch Teilübereinstimmungen berücksichtigt und die Ergebnisse nach Beliebtheit und Nutzerbewertungen sortiert". Darauf folgt: "Du kannst dir die Verbesserungen bei der Suche ansehen, indem du den Steam Workshop deines Lieblingsspiels erkundest".

Oberflächlich betrachtet hört sich das nach einer kleinen Verbesserung an. Aber in Wirklichkeit wird die Suche nach bestimmten Gegenständen dadurch deutlich schneller und unkomplizierter. Seit Jahren ist der Steam Workshop der Ort für offiziell genehmigte Community-Mods und Inhalte für Hunderte von beliebten Titeln auf dem Dienst. Das Problem, das einige Nutzer in der Vergangenheit hatten, war die Suche nach Gegenständen, die von bestimmten Leuten oder mit einem bestimmten Suchbegriff erstellt wurden. Doch dieses neue Update sollte das Problem lösen.

Dies ist Teil von Valves jüngsten Bemühungen, den Steam-Client, Heimat vieler hervorragender PC-Spiele, grundlegend zu überarbeiten und zu verbessern. Letzten Monat hat der Entwickler und Publisher ein umfangreiches Client-Update für die Desktop- und Mobilversionen veröffentlicht. Vor allem die Benutzeroberfläche wurde durch ein neues In-Game-Overlay und eine deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit verbessert. Es war die erste umfassende optische und funktionale Änderung seit fast einem Jahrzehnt.

Da die Konkurrenz an der digitalen Vertriebsfront mit Diensten wie Ubisoft Connect, dem Epic Games Launcher, GOG Galaxy und anderen größer ist als je zuvor, ist es gut zu sehen, dass Valve endlich Energie in die Benutzerfreundlichkeit steckt.

