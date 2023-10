Super Mario Bros. Wonder in der Preview – 2D-Mario-Meisterklasse

Super Mario Bros. Wonder hat uns in kürzester Zeit zum Lächeln gebracht wie kein anderes Spiel zuvor. Schon beim Betreten des neuesten 2D-Sidescrolling-Abenteuers des schnauzbärtigen Klempners wird man von den leuchtenden, fröhlichen Farben, heiteren Melodien und dem allgemeinen Gefühl des Wunders wie auch der Euphorie überwältigt.

Wir sollten jedoch eines einmal nicht außer Acht lassen: Seit der Veröffentlichung von Super Mario Maker und seinem Nachfolger, die Fans ermöglichten, eigene einzigartige Side-Scrolling-Level mit einer Vielzahl von Gegner, Power-Ups und Mechaniken zu erstellen, haben viele nämlich kundgetan, dass hiermit wohl der Bedarf für 2D-Mario-Abenteuer endgültig gedeckt sein könnte. Kann Wonder diese Argumente also tatsächlich relativieren? Oder ist es allenfalls ein Schub frischer Ideen, der frühzeitig wieder verfliegt?

Unserer Meinung nach ist eher das Erstere der Fall! Die titelgebenden Wundereffekte des neuesten Abenteuers sind nämlich nicht nur eine namensgebende Neuerung, sondern revolutionieren die bekannte 2D-Mario-Formel schon nahezu. Wenn du im Spiel eine Wunderblume entdeckst, kannst du hiermit einen erstaunlichen Wundereffekt auslösen, der das Aussehen oder die Handlung des Levels weitreichend verändern kann. Bereits in den ersten Playsessions von Kollegen wurden so wackelnde, empfindungsfähige Warp-Rohren Thema, die einem erlauben, sich durch den Kurs der ersten Welt durchzuschlängeln. Aber auch in späteren Leveln ist der Wow-Effekt der Wunderblume noch längst nicht erschöpft und sorgt so fortlaufend für erquickende Überraschungen im sonst so altbekannten Level- und Weltenverlauf.

Optisch ist Super Mario Bros. Wonder on top eine wahre Augenweide. Mario, seine Freunde und die Feinde im Spiel wirken lebendiger denn je, mit flüssigen Animationen und einer subtilen, aber liebenswerten Mimik, mit der sie auf die Ereignisse um sie herum reagieren. Charaktere, die das Elefanten-Power-Up verwenden (eine neue Fähigkeit, die Charaktere in große Elefantengestalten mit Rüsseln verwandelt), müssen sich zudem ulkig durch Rohre quetschen – beim ersten Mal ein echter Schmunzelgarant. Gleichzeitig kannst du Mario und Luigi in normaler Größe dabei beobachten, wie sie sich an ihren Hüten festhalten, während sie durch die Rohre springen, was für die altbekannte Detailverliebtheit spricht, die Nintendo jüngst leider nur noch vereinzelt durchschimmern ließ.

Noch ein Beispiel gefällig? Wenn du eine Granate in Richtung eines Koopa Troopas wirfst, erschrickt dieser sichtlich, selbst wenn die Granate nicht trifft. Wenn du dich einem Feind unbewaffnet näherst, kannst du sehen, wie sich seine Augenbrauen senken, wenn er ernsthaft beabsichtigt, einem unserer Protagonisten sein Leben oder Power-Up abzuluchsen – Lieben wir!

It's a me ... Benjamin Blümchen

(Image credit: Nintendo)

Apropos Power-Ups: Die Fähigkeiten Elefant, Bohrer und Blase sind allesamt spannende Ergänzungen, die den 2D-Plattformer gelungen aufpeppen. Charaktere in Elefantenform sind riesig und mächtig, können mit einem Schwung ihres Rüssels mehrere Blöcke auf einmal durchschlagen und eben diesen Rüssel sogar mit Wasser füllen, um es auf Dinge zu sprühen (z. B. vertrocknete Pflanzen, die im Gegenzug Belohnungen bereithalten). Mit dem Bohrer können die Charaktere sich hingegen durch die Erde oder in die Decke graben, um neue Fortbewegungspfade zu offenbaren, was sehr praktisch ist, um das ein oder andere Geheimnis des jeweiligen Levels zu lüften. Und dann wäre da noch die Bubble-Verbesserung: Namensgebend kannst du hiermit gleich einen ganzen Strom voller Blasen abfeuern, mit welchem du Feinde betäubst, fängst, ausschaltest oder gar temporäre Plattformen bildest – aber Vorsicht: Diese Blasen neigen zum Platzen!

Mario und seine Freunde haben es aber in Wonder nicht nur mit den üblichen Goombas und Koopa Troopas zu tun, sondern auch mit einigen brandneuen Feinden, die ihnen zu schaffen machen: Der niedliche, stierähnliche Bulrush ist ein robuster Gegner, der gnadenlos auf dich zustürmt, sobald er dich sieht – aber er kann dabei auch durch sonst unzerstörbare Blöcke brechen und dir so neue Wegoptionen bahnen. Blewbirds hingegen schießen strohhalmartige Röhren aus ihren Schnäbeln, die dich verletzen, wenn du ihnen in die Quere kommst, aber sie können auch an Wänden kleben und als Plattformen benutzt werden, um zu neuen Teilen des Levels zu hüpfen. Unser Favorit bleiben aber die Maw-Maws – hungrige Kerlchen, die ihre riesigen Mäuler aufreisen, um sich im Anschluss auf das Ziel zu stürzen – nur machen sie eben nicht vor Sammelobjekten oder anderen Widersachern von Mario und Co. halt!

So richtig frisch wird es aber schließlich noch einmal durch eine Reihe von Abzeichen, die Mario, Peach und Co. auf ihrer Reise verdienen ... und die ihnen einzigartige Fähigkeiten verleihen.

Das Abzeichen "Fallschirmkappe" war in den ersten Levels hierbei unser ausnahmsloser Favorit – es ermöglicht jeder Figur, nach dem Sprung zu gleiten, was sehr nützlich ist, um größere Entfernungen zurückzulegen und die Fahnenstangen am Ende der Parcours zu erklimmen (Bonusleben garantiert). Das ist aber bei weitem nicht das einzige Highlight, denn es gibt zahlreiche Fähigkeiten, mit denen du die Bewegungen deines Charakters anpassen kannst, um es dir leichter zu machen ... oder du wählst die gegenteiligen Optionen, für die nötige Portion Herausforderung – Die Wahl liegt bei dir!

Der Plattform-Krösus schlägt wieder zu!

(Image credit: Nintendo / Future)

Das Abzeichen für den Wandsprung ermöglicht es dir zum Beispiel, an einer Wand hochzuspringen, anstatt mit einem normalen Wandsprung von ihr abzustoßen. Es kann aber auch vor einem Wandsprung ausgeführt werden, um besonders schwieriges Gelände zu überwinden. Der Sicherheitssprung ist perfekt für alle, die regelmäßig in Gruben fallen, denn er bewahrt dich vor dem Tod durch Stürze – beinahe schon ein Easy-Mode also. Das Unsichtbarkeitsabzeichen tut genau das, was auf dem Etikett steht: Es lässt dich von der Bildfläche verschwinden. Das bedeutet zwar, dass dich die Feinde nicht sehen können, aber du kannst es auch nicht, was das Navigieren durch Lücken besonders tückisch machen kann.

Du merkst sicher schon: Super Mario Bros. Wonder bietet überraschend viel Abwechslung – womöglich mehr als das letzte Jahrzehnt der 2D-Abenteuer in seiner Gesamtheit zu bieten hatte ... und ja, es hat uns wie eingangs erwähnt gehörig mit seinem Charme, seiner Raffinesse und der nötigen Feinarbeit an entsprechenden Stellschrauben begeistert. Wunderereignisse en masse, eine schicke Oberwelt, eine Reihe von neuen Fähigkeiten zum illustren Austesten – da passt schon recht viel! Die Zeit wird zeigen, ob sich Wonder hiermit gar über den Switch-Primus Odyssey stellen kann, für uns sind die bisherigen Anzeichen aber allesamt sehr, sehr vielversprechend!

Super Mario Bros. Wonder hat das Zeug eines der besten Switch-Spiele 2023 zu werden. Und wenn du noch zeitnah ins nächste große Mario-2D-Abenteuer abtauchen magst, könnte mit dem nahenden Prime Day hierbei deine beste Gelegenheit zum preisgünstigen Erwerb einer Switch-Konsole gekommen sein! Rüste dich aus und bereite dich auf eine gehörige Portion wundersamer Plattformer-Action zum Jahresausklang vor!