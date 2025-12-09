Prøvekør fremtiden! Tesla klar med Full Self-Driving (Supervised) ride-along i Danmark
Du kan nu selv afprøve Full Selv-Driving hos Tesla i Danmark, mens Tesla afventer myndighedsgodkendelse inden en europæisk udrulning af Full Self-Driving (Supervised).
- Tesla lancerer ny prisbillig Tesla Model 3 Standard i Danmark
- Bilen kan bestilles nu
Fra den 11. december kan danskere som de første i Europa opleve Teslas avancerede Full Self-Driving (Supervised) funktion gennem nye ride-along-ture. Selvom fuld europæisk udrulning stadig afventer myndighedsgodkendelse, åbner Tesla nu op for testkørsler fra fire butikker i landet. Funktionen kræver stadig aktiv overvågning fra føreren, men altså uden at man som chauffør skal gøre noget. Ride-along-oplevelserne i Danmark foregår i butikkerne i Køge, Odense, Aarhus og Ribe, hvor interesserede kan booke en tur.
Du kan selv afprøve en selvkørende bil hos Tesla. Bestil en prøvetur her.
Selvkørende biler er en vigtig del af Teslas strategi
Ifølge Tesla er self-driving-funktionen en vigtig del af deres strategi om at udvikle produkter, der kombinerer AI, hardware og software for at understøtte en mere bæredygtig transportsektor. Tesla fremhæver, at selvkørende funktioner skal bidrage til lavere omkostninger, højere tilgængelighed og større sikkerhed i byområder.
Full Self-Driving (Supervised) er udviklet som et førerassistentsystem, der kræver aktiv overvågning fra chaufføren. Tesla oplyser, at funktionen skal håndtere dele af hverdagens trafik, såsom bykørsel, motorvejskørsel, rundkørsler og vognbaneskift, så længe føreren holder opsyn. Virksomheden angiver, at data viser reduceret risiko for alvorlige ulykker ved brug af systemet.
Tesla baserer systemet på end-to-end neurale netværk, der analyserer videodata fra mere end seks millioner køretøjer globalt. Virksomheden fremhæver, at flåden tilbagelægger store datamængder, hvilket bruges til løbende softwareopdateringer og forbedringer.
Status for europæisk udrulning
Full Self-Driving (Supervised) er allerede tilgængelig i blandt andet USA, Canada, Kina og Australien. I Europa afventer funktionen fortsat myndighedsgodkendelser, og Tesla forventer en gradvis lancering fra begyndelsen af 2026. Tesla har ifølge virksomheden gennemført testkørsler i flere europæiske lande og delt dokumentation gennem en offentliggjort sikkerhedsrapport.
Tesla oplyser, at alle nye biler nu leveres med Autopilot som standard, og at fremtidige opdateringer skal udbygge funktionerne på modellerne S, 3, X og Y.
Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere.
Se også...
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.