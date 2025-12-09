Prøvekør fremtiden! Tesla klar med Full Self-Driving (Supervised) ride-along i Danmark

Tesla lancerer ny prisbillig Tesla Model 3 Standard i Danmark

Bilen kan bestilles nu

Fra den 11. december kan danskere som de første i Europa opleve Teslas avancerede Full Self-Driving (Supervised) funktion gennem nye ride-along-ture. Selvom fuld europæisk udrulning stadig afventer myndighedsgodkendelse, åbner Tesla nu op for testkørsler fra fire butikker i landet. Funktionen kræver stadig aktiv overvågning fra føreren, men altså uden at man som chauffør skal gøre noget. Ride-along-oplevelserne i Danmark foregår i butikkerne i Køge, Odense, Aarhus og Ribe, hvor interesserede kan booke en tur.

Du kan selv afprøve en selvkørende bil hos Tesla. Bestil en prøvetur her.

Tesla leverer fremover alle nye biler med Autopilot som standard. Fremtidige opdateringer skal udbygge funktionerne på modellerne S, 3, X og Y. (Image credit: Tesla)

Selvkørende biler er en vigtig del af Teslas strategi

Ifølge Tesla er self-driving-funktionen en vigtig del af deres strategi om at udvikle produkter, der kombinerer AI, hardware og software for at understøtte en mere bæredygtig transportsektor. Tesla fremhæver, at selvkørende funktioner skal bidrage til lavere omkostninger, højere tilgængelighed og større sikkerhed i byområder.

Full Self-Driving (Supervised) er udviklet som et førerassistentsystem, der kræver aktiv overvågning fra chaufføren. Tesla oplyser, at funktionen skal håndtere dele af hverdagens trafik, såsom bykørsel, motorvejskørsel, rundkørsler og vognbaneskift, så længe føreren holder opsyn. Virksomheden angiver, at data viser reduceret risiko for alvorlige ulykker ved brug af systemet.

Tesla baserer systemet på end-to-end neurale netværk, der analyserer videodata fra mere end seks millioner køretøjer globalt. Virksomheden fremhæver, at flåden tilbagelægger store datamængder, hvilket bruges til løbende softwareopdateringer og forbedringer.

Status for europæisk udrulning

Full Self-Driving (Supervised) er allerede tilgængelig i blandt andet USA, Canada, Kina og Australien. I Europa afventer funktionen fortsat myndighedsgodkendelser, og Tesla forventer en gradvis lancering fra begyndelsen af 2026. Tesla har ifølge virksomheden gennemført testkørsler i flere europæiske lande og delt dokumentation gennem en offentliggjort sikkerhedsrapport.

Tesla oplyser, at alle nye biler nu leveres med Autopilot som standard, og at fremtidige opdateringer skal udbygge funktionerne på modellerne S, 3, X og Y.

