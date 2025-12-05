Tesla rundbarberer prisen på ny Model 3 Standard i Danmark

Tesla lancerer ny prisbillig Tesla Model 3 Standard i Danmark

Bilen kan bestilles nu

Tesla har præsenteret en ny version af elbilen Model 3 i Danmark. Modellen, der har fået navnet Model 3 Standard, er den hidtil laveste prissatte Tesla i Europa og markerer et forsøg på at gøre elbiler mere økonomisk tilgængelige for et bredere publikum.

Model 3 har siden sin introduktion spillet en central rolle i at udbrede elektrisk mobilitet. Den nye Standard-variant bygger videre på denne tilgang med fokus på lavere driftsomkostninger, lang rækkevidde og Teslas karakteristiske teknologier.

Lang rækkevidde og sportslig køreoplevelse

Model 3 Standard bygger på de velkendte Model 3-kvaliteter, herunder høj effektivitet og sportsvognslignende ydeevne. Modellen har en WLTP-rækkevidde på 534 km og et lavt WLTP-forbrug på blot 13,0 kWh/100 km. Denne effektivitet opnås gennem en kombination af en batteripakke med stor energitæthed, effektive motorer, aerodynamisk design og intelligent software. I forhold til ydeevne accelererer Model 3 Standard fra 0-100 km/t på 6,2 sekunder.

Med adgang til det omfattende Tesla Supercharger-netværk, der tæller over 20.000 Superchargere i Europa, sikres bekvem opladning på længere ture. Tesla fremhæver også modellens lave driftsomkostninger som følge af færre bevægelige dele sammenlignet med benzinbiler, hvilket eliminerer behovet for eksempelvis olieskift og årlig service.

Teknik med løbende forbedringer og højt udstyrsniveau

Den nye Model 3 Standard leveres med alle Teslas karakteristiske software- og komfortfunktioner. Dette inkluderer over-the-air-opdateringer, som løbende forbedrer bilen og tilføjer nye funktioner uden ekstra omkostninger. Sikkerhedssystemer som Autopilot og hardwaren til Full Self-Driving (Supervised) er standardudstyr. Bilen inkorporerer de seneste opdateringer introduceret tidligere på året, herunder et nyt fremadvendt kamera med indbygget varme for at modvirke dug og is, samt en nyudviklet blinklysarm. Adaptive forlygter er også standard og bruger kameraer til selektivt at dæmpe lyset for at undgå at blænde modkørende.

Interiøret er opdateret med bløde, slidstærke tekstilsæder, hvor forsæderne er elektrisk justerbare og opvarmede. Bilen tilbyder en god rummelighed, inklusive et 594 liters bagagerum (som kan udvides til 1659 liter med nedfældede bagsæder) og et 88 liters forreste bagagerum. Model 3 Standard har desuden en trækkapacitet på op til 1000 kg.

Pris og tilgængelighed

Model 3 Standard kan bestilles fra i dag med forventet levering i februar 2026. For at stimulere salget tilbyder Tesla en kampagne med lån med renter på 1,99% (fast nominel i 36 måneder) på Model 3 Standard med baghjulstræk. Kampagnen gælder for ordrer placeret mellem den 5. december 2025 og den 31. december 2025, såfremt bilen leveres inden den 31. marts 2026.

De tilgængelige Model 3-varianter og deres startpriser i Danmark er:

Model 3 Standard: Fra 269.990 kr.

Model 3 Premium Long Range (baghjulstræk): Fra 339.990 kr.

Model 3 Long Range (firehjulstræk): Fra 359.990 kr.

Model 3 Performance: Fra 469.210 kr.