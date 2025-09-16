Porsche Macan viser, hvorfor det klassiske bilmærke bør holde fast i sine planer for elbiler

I de seneste måneder har der været meldinger om, at Porsche planlægger at droppe sine elbil-planer, med henvisning til, at overgangen til elbiler går langsommere end forventet og klager fra en stor del af kundebasen, der savner forbrændingsmotorer.

Tidligere på året tydede det på, at Porsche måske trækker sig tilbage fra sin beslutning om at gøre anden generation af Macan til en ren elbil og i stedet undersøger muligheden for at proppe benzinmotorer ind i en model, der altid har været designet til batterier og elmotorer.

Autocar rapporterede for nylig, at det tyske mærke nedskalerer sin interne batteriforskning, ikke længere udvider batteriproduktionen og i stedet fokuserer på elektrificerede versioner af eksisterende modeller – hvor hybrider sandsynligvis vil blive betragtet som en populær mulighed.

Men efter at have tilbragt meget tid bag rattet i tidlige præproduktionsmodeller, hvor jeg dybtgående undersøgte det kraftfulde nye infotainmentsystem og testkørte flere versioner af den første fuldt elektriske Macan, føler jeg en vis bekymring for, at virksomheden kan finde på at skrue ned for de elektriske ambitioner.

Salget af Porsches elbiler er ganske vist gået tilbage, og efterspørgslen efter Taycan er faldet i de seneste måneder, men anden generation af Macan har været et lyspunkt i porteføljen og solgte mere end forbrændingsmodellen i sidste kvartal af 2024.

Man kan selvfølgelig argumentere for, at beslutningen om at stoppe salget af ICE Macan i Europa har bidraget til EV'ens succes, men der er ingen tvivl om, at Macan Electric er et spændende tilbud i sig selv.

Den er hurtig, stilfuld og har det tyske brands klassiske køreegenskaber i centrum og tilbyder en af de bedste elbiloplevelser på markedet. Med en række middelmådige premium-konkurrenter, der er dukket op på det seneste, er dette en klar benchmark i et segment, der stort set ignorerer dem, der faktisk nyder at køre bil.

Fokus på køreoplevelsen

Det er meget nemt for en motorjournalist at falde tilbage i den gamle vane med at tale om køreegenskaber, affjedringssystemer, styrerespons og karrosserikontrol – ting, som mange købere ikke interesserer sig særlig meget for.

Måske ikke helt den samme dominerende SUV-ydeevne som de tidligere benzin-drevne Turbo-modeller, men den er tæt på... og måske endda endnu mere raffineret.

Men når man bruger flere hundrede tusinde på en højtydende elbil, bør det være en selvfølge, at bilens køreegenskaber er mindst lige så gode som andre modeller i samme prisklasse – og lige så gode som benzinbiler.

Den gode nyhed er, at Macan Electric har Porsches sportslige arv indbygget i sit DNA.

Selvfølgelig kan den lynhurtige Turbo-version med sine 639 hestekræfter udføre det vanvittige starttrick, hvor hovedet presses tilbage mod nakkestøtten, når man træder på speederen. Men den kan også balancere gennem kurver på en bane, tage sving med samme præcision som en sportsvogn og glide jævnt over ujævne veje.

Selv den mest »basale« Macan Electric – som stadig klarer 0-100 km/t på 5,7 sekunder – er ren køreglæde. Den viser sig at være velegnet til hurtige, snoede veje og som en stille og komfortabel langdistancebil, når det er nødvendigt.

Tilføjelsen af batteripakker og elmotorer gør ofte elbiler klodsede, tunge og i værste fald fuldstændig ufølsomme – men det arbejde, Porsche har lagt i Macan, viser virkelig sin værdi.

Det er måske ikke helt den samme dominerende SUV-ydeevne som de tidligere benzin-drevne Turbo-modeller, men det er tæt på... og måske endda mere raffineret.

Dette er sandsynligvis den første elektriske performance-SUV, der appellerer til både die-hard bilentusiaster og dem, der bare vil have noget praktisk til indkøbene. Rækkevidden er imponerende.

Præcis teknologi

Det føles som om Porsche skal stå fast, være stolt af sin tradition for høj ydeevne og fortsætte med at bevise, at dens elbiler tilbyder så meget mere end bare en »smartphone på hjul«.

Sammenlignet med nogle af Porsches nærmeste konkurrenter føles interiøret i Macan Electric tydeligt tilbageholdende. Selv med den ekstra passagerskærm, der fås som ekstraudstyr, træder teknologien et skridt tilbage i stedet for at fylde hele kabinens bredde med skærme.

Den er stadig smukt sammensat, velbygget og meget Porsche, men infotainment-skærmen i midten er kun 10,9 tommer – langt fra de enorme skærme, man finder i Zeekr, Tesla og, øhm, Mercedes-Benz, som synes at tage begrebet »drive-in-biograf« lidt for bogstaveligt.

Der er også et tilfredsstillende antal fysiske knapper til at styre funktionerne, herunder knapper på rattet til at justere køreindstillingerne og knapper på midterkonsollen, der styrer affjedringen og andre funktioner.

Men hvis man graver dybere, er der meget, der foregår under overfladen: hurtigere Qualcomm-processorer, dybere integration med Apple CarPlay og et helt nyt operativsystem baseret på Android Automotive, som giver hurtig ruteplanlægning og en jævn, lagfri brugeroplevelse.

Interfacet er smart, enkelt og intuitivt at bruge, uden at man behøver at søge gennem endeløse menuer for at finde enkle funktioner.

Selv når det gælder planlægning af komplekse, elbilvenlige ruter med flere opladningsstop, tager det kun millisekunder.

Under kørslen kunne jeg nemt finde den nærmeste hurtigoplader og få systemet til at navigere derhen med blot et par tryk – eller via stemmeassistenten. Alternativt kan du planlægge en rute på din telefon og sende den direkte til bilen.

Det er måske ikke revolutionerende, men alt fungerer problemfrit og uden de overdrevne animationer og teatralske effekter, som så mange moderne biler bruger.

Batteriteknologien er også stabil med opladningshastigheder på op til 270 kW, hvilket gør opladningsstop korte – kun 21 minutter for at gå fra 10 til 80 %.

Under de mange workshops, jeg deltog i, før Macan EV blev lanceret Porsche gik i detaljer med sin batterikonfiguration – en 800 V-arkitektur, der effektivt opdeler batteripakken i to dele, når den oplades fra en kilde under 135 kW.

Dette forbedrer opladningseffektiviteten, selv ved lav effekt, og holder opladningsstop så korte som muligt. Noget, som alle ejere af elbiler vil sætte pris på.

Når det er sagt, er en rækkevidde på op til 610 kilometer fra Macan 4 Electric (en af de billigere modeller i serien) mere end nok til at dække de fleste bilture. Endnu vigtigere er det, at rækkeviddeestimatet er pålideligt og forudsigeligt.

Når premium virkelig føles premium

Traditionelle bilproducenter kæmper i øjeblikket med pres fra Kina og andre steder, der tvinger dem ud af deres komfortzone og efterlader mange i en tilstand af usikkerhed.

Overgangen til eldrift har ikke været let, og der er stadig et stykke vej at gå, før der er nok kunder om bord til, at det bliver virkelig rentabelt.

Men med den stigende konkurrence, hvor mange nu sigter mod at tage en bid af det premium-fokuserede marked for elbiler med mere overkommelige muligheder, føles det vigtigere end nogensinde at fremhæve noget som Macan Electric.

Selvfølgelig tilbyder mærker som Zeekr og Xpeng nu velkonstruerede elbiler med en førsteklasses finish, men de mangler den finesse, som kun en producent med 75 års erfaring inden for racing, finjustering og innovation kan levere.

For mange købere er det detaljer, der ikke synes at være den høje pris på 98.000 pund værd, som Porsche tager for sin 639 hestekræfter stærke super-SUV. Men det er netop disse detaljer, der er afgørende i det store billede – for det er dem, der adskiller Macan Electric fra mængden og viser, hvad der adskiller en ægte premium-elbil fra resten.

Hvis vi mister dette niveau af køreoplevelse og omhyggeligt håndværk på grund af træg salg og faldende gensalgsværdier, risikerer vi, at markedet for premium-elbiler hurtigt bliver til en homogen masse af »luksuriøse, men ikke strålende« SUV'er, der ser ens ud, føles ens og kører ens.

Renault har haft succes i det mere overkommelige segment af markedet ved at sætte alt på ét bræt med Renault R5 og den kommende R4 – elbiler med karakter, der trækker på virksomhedens historie og ikke koster en formue. Det har betalt sig, at dømme efter prisen.

Jeg er selvfølgelig ikke forretningsmand (jeg ville aldrig have råd til en Macan EV), men det føles som om Porsche er nødt til at stå fast, være stolt af sin arv inden for højtydende biler og fortsætte med at bevise, at dens elbiler tilbyder så meget mere end bare en »smartphone på hjul«.