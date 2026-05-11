Dua Lipa sagsøger Samsung for 160 millioner kroner efter påstået uautoriseret brug af et billede på emballagen

Dua Lipa sagsøger Samsung for et beløb svarende til cirka 160 millioner kroner

I sagsanlægget hævdes det, at virksomheden uden tilladelse anvendte hendes billede på tv-emballager, der blev solgt over hele USA

Hun fortæller, at hun først bad Samsung om at fjerne billedet i løbet af sidste år, men fik et »afvisende og følelseskoldt« svar

Popstjernen Dua Lipa sagsøger Samsung for 15 millioner dollar, svarende til cirka 160 millioner kroner, efter at virksomheden ifølge hende har brugt et billede af hende på tv-emballage uden hendes tilladelse.

I en stævning, der blev indgivet fredag den 8. maj i Californien, hævder sangerinden, at den sydkoreanske teknologigigant "på fremtrædende vis anvendte" hendes billede "i en omfattende markedsføringskampagne for et forbrugerprodukt uden hendes viden, uden kompensation og uden at hun havde nogen som helst kontrol eller mulighed for at påvirke brugen".

Ifølge stævningen blev billedet taget under musikfestivalen Austin City Limits 2024, og Dua Lipa hævder, at hun ejer ophavsretten til billedet. Sangerinden kræver 15 millioner dollar i erstatning for "ophavsretskrænkelse, varemærkekrænkelse og uautoriseret brug af sagsøgerens identitet og billede".

Latest Videos From

Ifølge hendes juridiske team har Samsung overtrådt Californiens såkaldte "right of publicity"-lovgivning, som beskytter kendte personers identitet mod at blive brugt kommercielt uden tilladelse.

Dua Lipa files $15 MILLION lawsuit against Samsung alleging the manufacturer used her face to sell TVs without compensation or permission. pic.twitter.com/ta6SWUmubHMay 10, 2026

Advokatteamet oplyser, at sangerinden blev opmærksom på Samsungs brug af billedet i juni 2025, da flere indlæg på sociale medier om en "Dua Lipa TV-boks" begyndte at sprede sig. I stævningen fremhæves to specifikke kommentarer på Instagram, hvor en person skrev, at vedkommende ville "købe tv'et bare fordi Dua er på det", mens en anden skrev: "Hvis man vil sælge noget, skal man bare sætte et billede af Dua Lipa på det."

I første omgang bad Dua Lipa og hendes team Samsung om at fjerne billedet fra emballagen via et såkaldt cease and desist-brev sidste år, men ifølge stævningen blev de mødt med et "afvisende og følelseskoldt" svar fra virksomheden, og Samsung skal desuden have ignoreret Dua Lipas "gentagne krav".

"Samsungs kopiering og distribution af DL-billedet udgør en bevidst krænkelse af ophavsretten og varemærket samt en krænkelse af Ms. Lipas ret til offentlig eksponering, med det formål at udnytte Ms. Lipas hårdt tilkæmpede succes til at promovere og sælge Samsungs produkter," står der i stævningen.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Hverken Dua Lipas juridiske team eller Samsung har kommenteret status på retssagen, men vi opdaterer artiklen, hvis vi får mere at vide.