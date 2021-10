Anmeldelse: EPOS H6PRO Open

H6PRO Open er et fremragende gaming headset med et åbent hovedtelefondesign. Du får stor komfort, enkle men gode betjeningsløsninger, god lydkvalitet med et åbent og luftigt lydbillede og fantastisk mikrofonlyd.

Kort opsummeret

Der er et stort antal gaming headsets på markedet, men få af dem tilbyder, hvad H6PRO Open gør, nemlig et åbent akustisk design. Dette i sig selv vil gøre dem interessante for mange, men det hjælper også, at de har en masse andre positive ting at byde på.

For det første har de et fantastisk design, der passer ind i den typiske gaming æstetik, men som ikke tilbyder blinkende lys, hvilket bestemt kan gøre dem ekstra fristende for dem, der ikke er interesseret i det. Vores testvariant i grønt og guld er ganske vist ikke direkte diskret, men du kan muligvis gå efter den blå og sorte variant, hvis du vil skille dig lidt mindre ud.

EPOS H6PRO Open specifikationer: Elementstørrelse: 42 mm Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Impedans: 28 Ω Følsomhed: 111 dB SPL @1kHz 1V RMS Signal-til-støj-forhold: <0,5% @1kHz 1V RMS Mikrofonfrekvensrespons: 10 - 10.000 Hz Vægt: 309 g

H6PRO Open giver dig også top komfort med god polstring og pasform, og det åbne design sikrer, at du garanteret ikke sveder på ørerne.

Derudover giver det åbne design dig også mulighed for bedre at høre, hvad der sker omkring dig, hvilket kan være praktisk, afhængigt af hvordan du skal bruge dine hovedtelefoner. Samtidig lækker de naturligvis også mere lyd end mange andre hovedtelefoner, så det er også noget at være opmærksom på.

Designet sikrer ellers, at du får et åbent og luftigt lydbillede, der opleves, som om det er omkring dig i stedet for inde i dit hoved.

Lydkvaliteten er generelt også meget god, og selvom vi har et par ting at sige, når det kommer til at lytte til musik, gør de sig helt fremragende til at spille. Da får du et dramatisk lydbillede, der forbedrer spiloplevelsen, og du kan ikke forvente mere af et gaming headset. Det skulle være en god mikrofon, og det får du helt sikkert også her.

Hvis du gerne vil have et godt gaming headset med et åbent hovedtelefondesign, så er H6PRO Open et glimrende valg. Hvis du finder dette headset fristende, men har brug for et lukket design, skal du også vide, at de fås i en lukket version, som ikke overraskende kaldes H6PRO Closed.

H6PRO Open har et iøjnefaldende design. Du får ikke nogen blinkende lys, men der er bestemt nogle, der sætter pris på det. (Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgængelighed

EPOS H6PRO Open er til salg nu for 1499.- og de kommer i tre farvevarianter blå/sort, grå/hvidt og grøn/sort med gulddetaljer.

Derudover fås EPOS H6PRO også i en variant med et lukket design til samme pris, og disse fås også i de samme tre farvevarianter.

Hvis du vil have et headset med et åbent design, men synes prisen er lidt høj, så kan du også kigge efter den ældre model EPOS GSP 500, som sælges til en lidt lavere pris. Det samme gælder EPOS | Sennheiser GAME ONE, hvis du kan finde dem.

Et andet alternativ til H6PRO Open er at gå efter et par kvalitetshovedtelefoner med et åbent design som Beyerdynamic DT990 og en separat mikrofon fra for eksempel Modmic, men det bliver unægteligt en smule dyrere for det hele.

Boksen leveres med to forskellige lydkabler ud over et cover, der kan dække over det magnetiske vedhæftede til mikrofonarmen, når den ikke er i brug. (Image credit: Truls Steinung)

Design og komfort

Det vigtigste aspekt ved designet af H6PRO Open er noget, der i bund og grund ikke er så let at se, men hvis du holder et af ørepropperne op mod lyset og kigger igennem det, vil du se, at grillen på ydersiden faktisk er en stor åbning.

Det betyder, at de i modsætning til de fleste andre hovedtelefoner på markedet har et design, der giver dem mulighed for faktisk at lade lyd komme ind og ud af ørepropperne, hvilket bestemt ikke vil passe alle, men som medfører nogle vigtige fordele.

Hvordan det påvirker lydkvaliteten vender vi tilbage til, men brugeroplevelsen er ellers i første omgang karakteriseret ved en mere åben følelse, hvor du ikke er fanget i dit eget hoved. Du får også bedre chancer for at høre, hvad der sker omkring dig.

Bare husk, at ulempen ved åbne hovedtelefoner er, at du også risikerer at mere lyd lækker ud, hvilket kan være irriterende for dem omkring dig.

Æstetisk har H6PRO Open et design, der på en måde kan forbindes med gaming, men som også skiller sig ud i dette segment. Dette skyldes ikke mindst, at H6PRO Open ikke har nogen form for RGB-lys, hvilket virkelig taler for sig selv, idet det er et passivt og analogt headset, men vi finder det stadig lidt forfriskende på dette marked.

Vi oplever også, at de er lavet med ordentlige materialer, der virker holdbare og robuste, og der er ingen grund til at tro, at H6PRO Open ikke vil vare længe.

H6PRO Open sidder meget godt på hovedet. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til pasform, imponerer de meget. Pandebåndet har stærk polstring, der sikrer, at de ligger godt over hovedet, og ørepropperne er udstyret med stofbetræk, der ligger meget godt omkring ørerne. Takket være det åbne design har du heller aldrig problemer med, at de bliver klamret ved længere tids brug.

Det, du ikke får med H6PRO Open, er justeringsmuligheder og avancerede funktioner i software. Dette er et helt analogt headset, der tilsluttes lydudgangen på pc'en. De har analog lydstyrkejustering med et hjul på den ene øretelefon, og mikrofonen kan dæmpes ved at vippe mikrofonarmen op, men det er alt, hvad du får af betjening.

Så du må undvære funktioner som virtuel surround og andre såkaldte forbedringer, der følger med andre gaming-headset, men vi må sige, at vi slet ikke savner dette. Husk, at objektbaseret rumlig lyd er en del af lydmixet fra de fleste moderne 3D-spil, så du får denne oplevelse uanset hvad. Og andre funktioner klarer vi os stort set uden så længe selve lyden er god, noget vi vender tilbage til senere.

Inkluderet i æsken er der to lydkabler, et med kombineret output- og inputstik, og et med separate stik til hovedtelefoner og mikrofon. Det er også værd at bemærke, at mikrofonarmen er fastgjort med magneter, og den kan let fjernes, når du ikke bruger den. Så kan du eventuelt sætte et medfølgende låg over fastgørelsesanordningen, så du bevarer det overordnede design, og der følger også to af disse låg med i æsken.

Der er et hjul på højre øretelefon, der giver dig mulighed for at justere lydstyrken. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

H6PRO Open imponerer også når det kommer til lydkvalitet.

Igen er det værd at nævne det åbne design, der påvirker lyden i den forstand, at du får et åbent og luftigt lydbillede, der ikke opleves, som om det kommer inde fra dit hoved, som lyden i almindelige lukkede hovedtelefoner ofte gør.

Udover det får du en relativt flad frekvensrespons, der fungerer godt til det meste, fra spil og film til at lytte til musik.

Hvis vi skal pege på noget, må det være, at bassen godt kunne have været en smule mere fremtrædende, og at diskanten havde haft gavn af et lille boost omkring 8000 Hz, men det gælder først og fremmest ved lytning af musik.

Når du spiller, hvilket selvfølgelig er det, disse hovedtelefoner primært er beregnet til, vil du få en livlig og dramatisk oplevelse med kraftige eksplosioner, og du vil høre alle detaljer og dialog godt.

Ikke mindst vil dine venner høre dig krystalklart, når I spiller sammen, for mikrofonen i H6PRO Open er helt genial. Den leverer både et fuldt udvalg af frekvenser og meget lav støj, og det er simpelthen en af de bedste mikrofoner, vi er stødt på, når det kommer til gaming headset.

Bør jeg købe H6PRO Open?

EPOS H6PRO Open er et glimrende valg for dig som vil have et gaming-headset med åbent design. (Image credit: Truls Steinung)

Køb dem hvis ...

... du vil have et par gode gaming-hovedtelefoner med åbent akustisk design EPOS E6PRO Open er et glimrende valg for dig som vil have fordelene ved et åbent design, og som ikke vil plages af ulemperne.

... du vil have et par ordentlige gaming-hovedtelefoner med ledning Der er masser af trådløse muligheder på markedet, men EPOS H6PRO Open er et glimrende valg for dig, der ønsker en kablet tilkobling.

... du vil have et gaming-headset med god mikrofon Mikrofonen på H6PRO Open lyder simpelthen fantastisk, og du kan være sikker på, at dine venner vil høre dig krystalklart, når I spiller sammen.

Køb dem ikke hvis ...

... du har et stramt budget Der er ingen tvivl om, at H6PRO Open har en stiv pris, og hvis du har et stramt budget, så er der mange gode alternativer.

... du ikke vil blive forstyrret og ikke vil forstyrre andre når du spiller Det åbne design vil passe meget godt for nogle, men hvis du foretrækker at isolere dig ordentligt fra omverdenen, så er et par hovedtelefoner med et lukket design et bedre valg. Så kan du eventuelt se nærmere på H6PRO Closed.

... du vil have et mere markant gaming-design med RGB-belysning H6PRO Open er et passivt headset og har dermed ikke belysning, så hvis gaming "bling" er vigtigt for dig så bør du kigge på andre muligheder.

Først testet: oktober 2021