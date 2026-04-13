"I dag er dagen, du har ventet på": eGPU'er kan nu officielt forvandle en beskeden Mac Mini til et AI-kraftcenter

TinyGPU gør det muligt for eksterne GPU'er at køre AI-modeller direkte på Macs

Brugere kan nu udnytte AMD- og Nvidia-kort uden at omgå systembeskyttelser

TinyGPU understøtter macOS 12.1 og nyere med Thunderbolt eller USB4

Macs med Apple Silicon-chips har længe fået ros for deres effektivitet og tætte integration mellem hardware og software, men de har ikke fungeret godt med eksterne grafikkort.

Det ændreder sig nu, fordi Apple officielt har godkendte TinyGPU – en driver, der gør det muligt foreksterne grafikkort (eGPU'er" at fungere som AI-acceleratorer på Apple Silicon-maskiner.

Godkendelsen betyder, at brugere nu kan udnytte højtydende AMD- og Nvidia-kort til AI-opgaver uden at skulle omgå systembeskyttelser som SIP. SIP skal beskytte mod malware og forhindrer adgang til beskyttede filer. Det betyder samtidig, at det kan være nødvendigt at omgå SIP for f.eks. at kunne bruge eGPU.

Officiel godkendelse åbner stortAI-potentialet for Mac-brugere

"Hvis du har en Thunderbolt- eller USB4-eGPU og en Mac, er dette dagen, du har ventet på! Apple har endelig godkendt vores driver til både AMD og NVIDIA," skriver TinyCorp på X.

TinyGPU's funktionalitet fokuserer udelukkende på AI-opgaver frem for traditionel grafikoutput, og gør det muligt at køre komplekse modeller direkte på en Mac Mini eller andre understøttede Apple Silicon-enheder.

TinyGPU-driveren understøtter macOS 12.1 eller nyere, samt enheder udstyret med USB4 eller Thunderbolt 3 og 4-porte.

AMD GPU'er fra RDNA3-generationen og frem, samt Nvidia-kort fra Ampere-serien, er kompatible.

Brugere kan køre AMD-workloads direkte, mens Nvidia GPU'er kræver en Docker Desktop-opsætning for at udføre AI-beregninger via NVCC.

Når driveren er installeret og godkendt i systemet, kan selv krævende AI-modeller som Qwen 2.5 27B køre effektivt.

TinyGPU's framework, tinygrad, leverer den nødvendige beregningsgrænseflade og tilbyder en strømlinet tilgang til AI-acceleration, der tidligere var umulig.

Timingen falder sammen med den permanente nedlæggelse af Mac Pro. Apple har fjernet Mac Pro fra sin hjemmeside og sender nu besøgende videre til den generelle Mac-side.

Ifølge rapporter er der ikke planlagt ny Mac Pro-hardware, hvilket i praksis afslutter en produktlinje, der kun har fået tre opdateringer over de seneste fjorten år.

Rygter om en M4 Ultra-variant blev aldrig til noget, hvilket tyder på begrænsede salgstal og mangel på efterspørgsel efter avancerede stationære konfigurationer.

For mange efterlader det brugere af Macs med Apple Silicon-chips uden et modulært workstation-alternativ – indtil nu, hvor eGPU'er giver en reel løsning for brugere, der har brug for solid AI-ydeevne.

Kombinationen af TinyGPU med en Mac Mini eller andre Apple Silicon-systemer åbner nye muligheder for både professionelle og private brugere.

Evnen til at tilslutte eksterne GPU'er og køre AI-værktøjer direkte på macOS giver en fleksibilitet, der tidligere ikke var mulig.

Som TinyCorp bemærkede: "Det er så nemt at installere nu, at en Qwen kunne gøre det – og derefter kan den køre Qwen,". Qwen er en AI-tjeneste, og TinyCorps bemærkning skal vise driverens tilgængelighed og mulighederne, den åbner op for.

Selvom Apple har bevæget sig væk fra traditionel workstation-hardware, giver eGPU-understøttelse nu brugerne mulighed for at forvandle relativt beskeden hardware til kraftfulde AI-systemer.