”I dag är dagen du har väntat på”: eGPU:er kan nu officiellt förvandla en Mac mini till ett AI-kraftpaket

TinyGPU gör det möjligt att köra AI-modeller direkt på Mac med externa GPU:er

Användare kan nu utnyttja AMD- och Nvidia-kort utan att kringgå systemskydd

TinyGPU stöder macOS 12.1 eller senare med Thunderbolt eller USB4

Apple Silicon-datorer har länge hyllats för sin effektivitet och sin täta integration mellan hårdvara och mjukvara, men de har inte varit särskilt lämpade för externa GPU:er.

Det ändrades när Apple officiellt godkände TinyGPU, en drivrutin som gör att eGPU:er kan fungera som AI-acceleratorer på Apple Silicon-maskiner.

Godkännandet innebär att användare nu kan utnyttja kraftfulla AMD- och Nvidia-kort för AI-uppgifter utan att behöva kringgå systemskydd som SIP.

Officiellt godkännande öppnar AI-möjligheter för Mac-användare

”Om du har en Thunderbolt- eller USB4-eGPU och en Mac är i dag dagen du har väntat på! Apple har äntligen godkänt vår drivrutin för både AMD och NVIDIA”, skrev TinyCorp på X.

TinyGPU:s funktionalitet är helt inriktad på AI-arbetslaster snarare än traditionell grafik, vilket gör att komplexa modeller kan köras direkt på en Mac mini eller andra kompatibla Apple Silicon-enheter.

TinyGPU-drivrutinen stöder macOS 12.1 eller senare, samt enheter utrustade med USB4- eller Thunderbolt 3- och 4-portar.

AMD-GPU:er från RDNA3-generationen och framåt samt Nvidia-kort från Ampere-serien är kompatibla.

Användare kan köra AMD-arbetslaster direkt, medan Nvidia-GPU:er kräver en Docker Desktop-installation för att köra AI-beräkningar via NVCC.

När drivrutinen är installerad och godkänd i systemet kan även krävande AI-modeller som Qwen 2.5 27B köras effektivt.

TinyGPU:s ramverk tinygrad tillhandahåller det nödvändiga beräkningsgränssnittet och erbjuder ett strömlinjeformat sätt att accelerera AI-arbetslaster, något som tidigare inte varit möjligt.

Tidpunkten för denna utveckling sammanfaller med att Mac Pro nu har lagts ned permanent.

Apple har tagit bort Mac Pro från sin hemsida och omdirigerar nu modellens sida till den generella Mac-sidan.

Rapporter pekar på att ingen ny Mac Pro-hårdvara är planerad, vilket i praktiken sätter punkt för en produktlinje som bara har uppdaterats tre gånger under de senaste fjorton åren.

Rykten om en M4 Ultra-variant blev aldrig verklighet, vilket tyder på begränsad försäljning och en upplevd brist på efterfrågan på avancerade stationära arbetsstationer.

För många innebär detta att Apple Silicon-datorer saknar ett modulärt arbetsstationsalternativ, men nu erbjuder eGPU:er en möjlig väg för användare som behöver hög AI-prestanda.

Kombinationen av TinyGPU med en Mac mini eller andra Apple Silicon-system öppnar nya möjligheter för både yrkesanvändare och entusiaster.

Möjligheten att ansluta externa GPU:er och köra AI-verktyg direkt i macOS introducerar en nivå av flexibilitet.

Som TinyCorp uttryckte det: ”Det är så enkelt att installera nu att en Qwen skulle kunna göra det – och sedan köra den Qwen”, vilket speglar drivrutinens tillgänglighet och påverkan.

Även om Apple har gått bort från traditionella arbetsstationsdatorer gör eGPU-stödet nu att användare kan förvandla mer modest utrustning till AI-kapabla system.