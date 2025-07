Apples foldbare iPhone ser ud til at få meget mindre skærme end Samsung Galaxy Z Fold 7

Ny rapport peger på en 7,8-tommers indvendig skærm og en 5,5-tommers yderskærm

De samme tal er tidligere nævnt af flere troværdige kilder

Apples foldbare iPhone kan altså blive betydeligt mindre end Samsung Galaxy Z Fold 7

Der er stadig langt flere spørgsmål end svar om Apples foldbare iPhone, og et af de spørgsmål er, hvor store skærme den får. Vi ved det stadig ikke med sikkerhed, for der har været mange modstridende meldinger.

Nu begynder vi dog at se en vis enighed, da en rapport fra TrendForce (via MacRumors) hævder, at den foldbare iPhone får en 7,8-tommer indvendig skærm og en 5,5-tommer udvendig skærm – begge størrelser, vi tidligere har hørt om.

Ming-Chi Kuo (en analytiker med et godt ry, når det gælder Apple-information) sagde det samme i marts, og vi hørte også næsten identiske størrelser fra kilden Digital Chat Station i februar.

Så selvom ikke alle kilder er enige, er der nu tilstrækkeligt mange lækager, der peger på disse størrelser, til at de virker som de mest sandsynlige.

Mindre end konkurrenterne

Samsung Galaxy Z Fold 7 har meget større skærme. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hvis disse størrelser viser sig at holde stik, vil skærmene på den foldbare iPhone ikke være særlig store. Samsung Galaxy Z Fold 7 har for eksempel en 8,0-tommer indvendig skærm og en 6,5-tommer udvendig skærm. Det betyder, at du i praksis får en lille tablet og en mellemstor telefon i én enhed, mens den foldbare iPhone ser ud til at få en inderskærm, der stadig er markant mindre end en tablets, og en yderskærm, der er ret kompakt.

Det kan måske blive en udfordring, for den foldbare iPhone vil formentlig ikke ramme helt plet mht. format - i hvert fald ikke som telefon. Med en indvendig skærm på 7,8 tommer er Apple ikke langt bagefter Samsungs 8 tommer. Men en ydre skærm på 5,5 tommer lyder ret lille, sammenlignet med Samsungs 6,5 tommer.

Nu er skærmen jo ikke den eneste vigtige faktor: Hvis de øvrige specifikationer imponerer, hvis telefonen er tilpas smal og let, og hvis prisen ikke er urimelig høj, så kan det alligevel være enheden, der gør foldbare telefoner mainstream. Vi forventer, at prisen på en foldbar iPhone vil være virkelig høj, men Apple fans vil sandsynligvis tage godt imod den.

Vi er dog ikke noget, vi får svar på lige nu, for den foldbare iPhone sandsynligvis først bliver lanceret i slutningen af 2026 – og måske endda endnu senere.