Første kig på iPhone Air - den er så spændende, at jeg måske skiller mig af med min Pro Max

Apple har endelig officielt lanceret iPhone Air, og efter at have testet den lige efter »Awe Dropping«-begivenheden var slut, står én ting klart: Den er fantastisk og virkelig smuk. Fotos og videoer fanger dens elegance, men iPhone Air er endnu mere imponerende i virkeligheden.

Det handler dog ikke kun om at se på den – man skal holde den i hånden. Den er en ergonomisk fornøjelse. Selv om det er en meget tynd iPhone, viser det sig, efter at have set den fulde liste over funktioner, at den heldigvis ikke er fuld af kompromiser. Batteriets levetid er selvfølgelig det store spørgsmålstegn her, og min korte tid med enheden i hænderne gav mig ikke noget svar på det punkt.

Lad os tale om vægt og tykkelse. Ligesom andre iPhones er Air hverken tung foran eller bagpå; den er velafbalanceret og kan holdes komfortabelt i én hånd. Den vejer 165 gram og er 5,64 millimeter tynd. Disse tal skriger virkelig ›slank‹, selvom den ikke er den tyndeste eller letteste på markedet.

Ud over ergonomien føles iPhone Air dog slet ikke skrøbelig; den er lige så solid som resten af iPhone 17-serien. Den er lavet af titanium i klasse 5, som er poleret til en fin finish, og er indrammet af Apples nyeste Ceramic Shield 2 på forsiden og bagsiden.

Men et stort højdepunkt er selvfølgelig skærmen. Og Apple har ikke sparet på udgifterne her – det er en 6,5-tommer Super Retina XDR-skærm med lyse, levende farver og høj lysstyrke, der fungerede meget godt i lyse rum under praktisk brug, og vigtigst af alt har den en opdateringshastighed på 1 Hz til 120 Hz, kaldet ProMotion. Dette betyder også, at den har Always-On-funktion, hvilket nu også gælder for basismodellen af iPhone 17 – mer om det senere.

Der er også et nyt frontkamera. Ligesom på iPhone 17, 17 Pro og 17 Pro Max har iPhone Air det opgraderede 18-megapixel CenterStage-kamera med en større sensor, der kan rumme flere personer i billedet med kun ét objektiv. Det er en smart softwarefunktion, som jeg tror, mange mennesker vil være meget glade for – meget mere end »slofies«.

Dette bringer os også til en af de mest kontroversielle dele af iPhone Air... i hvert fald for nogle. Der er kun ét enkelt kamera på bagsiden, og det sidder i et aflangt, hævet kameramodul – der fylder næsten hele bredden på bagsiden af Air. Her har Apple valgt et enkelt 48-megapixel Fusion-kamera, hvilket ikke er dårligt, og det giver dig ›to linser i én‹, da det kan bruges i 1x med tre brændvidder og en beskåret 2x-tilstand. Det kan også optage video i 12 megapixel, 24 megapixel eller fulde 48 megapixel.

Jeg ville virkelig gerne se et ultravidvinkelkamera her, men jeg glæder mig til at teste iPhone Air ordentligt for at se, hvordan den fungerer. Dette vil sandsynligvis være en skuffelse for nogle, især hvis du kommer fra en Pro-model, men kompromiset er designet, fordi Air er virkelig utrolig stilfuld. Jeg bruger i øjeblikket en 16 Pro Max dagligt, men jeg overvejer seriøst at skifte til Air, og jeg spekulerer på, om jeg kunne nøjes med kun ét vidvinkelkamera.

Det kan simpelthen have været et spørgsmål om plads, da den er så utrolig tynd, og et ultravidvinkelkamera måske ville have taget for meget plads. Der er stadig mere på vej, men hvis du overvejer Air kontra Pro og værdsætter kameraer højt, tror jeg, at din beslutning allerede er taget.

Et område, hvor iPhone Air næsten er på niveau med 17 Pro eller 17 Pro Max, er med hensyn til processorens ydeevne. Air får Apples nyeste chip, A19 Pro, med en 6-core CPU, en 5-core GPU og en helt ny Neural Engine. Dette bør gøre iPhone Air meget hurtig og sandsynligvis et hit til de fleste opgaver – Apple har sagt, at ydeevnen vil ligge mellem iPhone 16 Pro/Pro Max og 17 Pro/Pro Max. Den mangler dog den nye termiske køling, der findes i den nyeste Pro-serie.

Da jeg prøvede iOS 26, var den meget hurtig, men det vigtige her er, at den faktisk får A19 Pro og ikke en enklere chip. Især når man ser på prisen... den koster 1.500 kroner mere end basismodellen af iPhone 17 med en A19-chip. Jeg er ikke bekymret for ydeevnen her, men jeg håber virkelig, at A19 Pro også er meget energieffektiv.

Jeg fik ikke noget indtryk af batteriets levetid under den praktiske test, så det er det største spørgsmålstegn her. Men jeg kan sige, at Apple lover »batterilevetid hele dagen« og fremhæver de adaptive strømstyringsfunktioner i iOS 26. Specifikationerne angiver også op til 27 timers afspilning af lokalt gemte videoer eller 22 timers streamet video.

Vi får se, hvordan det fungerer i praksis, men Apple sælger også et originalt iPhone Air-batteri, der fastgøres magnetisk på bagsiden. Man kunne kalde det et comeback for MagSafe-batteripakken, selvom dette er en fladere og mere kompakt version.

Du kan oplade iPhone Air via MagSafe på bagsiden eller med USB-C-porten i bunden. Apple var faktisk nødt til at redesigne opladningsporten til den port.

Så det er mine korte, første indtryk af iPhone Air. Med hensyn til design synes jeg, det er den mest spændende iPhone i mange år, delvis fordi Apple har formået at proppe mange af de vigtigste funktioner ind. Det er også sandsynligvis vores hidtil tætteste kig på en fremtidig foldbar iPhone, hvilket kan betyde, at to af disse modeller ligger side om side.

Hvis du er på udkig efter den smukkeste iPhone eller den med det mest æstetisk tiltalende design – ejere af Samsung Frame vil forstå, hvad jeg mener – tror jeg, at Air vil være øverst på din liste. Du får også en ret stor og fremragende skærm med always-on og ProMotion, den nyeste Pro-serie chip og et godt kamera.

Vi må bare se, hvor god den enkelte linse er, og hvordan batteriet holder i praksis, men lige nu kan iPhone Air meget vel afslutte mit langvarige forhold til Pro Max.

Specifikationer

Nedenfor finder du en sammenligning af de vigtigste specifikationer for iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vægt: 177g 165g 206g 233g Skærm: 6,3" OLED 6,5" OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Opløsning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Opdaterings-hastighed 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maksimal lysstyrke: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bagkameraer: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) Selfie-kamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagerplads: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Farver: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris og tilgængelighed

Startpris på 8.999 kroner

Forhåndsbestillinger fra 12. september, levering starter 19. september

iPhone 17 Air blev annonceret på Apples »Awe Dropping«-event den 9. september. Forudbestillinger starter den 12. september, og telefonen leveres den 19. september.

iPhone 17 Air starter ved 8.999 kroner for 256 GB-modellen og prisen stiger til 10.999 kroner for 512 GB og 12.999 kroner for 1 TB.