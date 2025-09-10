Vi har haft iPhone 17 i hænderne, og det er måske den bedste basismodel af iPhone i årevis
Væsentlige skærmopgraderinger og en ny chip.
Nej, iPhone 17 har ikke fået en radikal makeover på bagsiden eller er blevet mærkbart slankere. Den ligner meget iPhone 16, med et par nye farver, men lad dig ikke narre af lighederne.
Apples entry-level iPhones har langsomt men sikkert bevæget sig i retning af at give mere for pengene og komme tættere på Pro-modellerne. Og måske er det fordi Apple gik all-in med Pro-modellerne, eller måske er den helt nye iPhone Air faktisk en meget tynd Pro, men iPhone 17 har tre vigtige opgraderinger, der kan få dig til at overveje, om du virkelig har brug for en Pro.
Selvom den har de samme overordnede dimensioner som iPhone 16, er skærmen større her. Den er vokset fra 6,1 tommer til 6,3 tommer på iPhone 17 takket være tyndere kanter, og det er en Super Retina XDR OLED-skærm, der nu har Always-On. Det betyder, at selv når den er låst, kan du se på den for at se uret, widgets og hvad der ellers afspilles.
Selv under den korte demonstration efter »Awe Dropping«-begivenheden var slut, da jeg gik til hands-on-området, føltes always-on-funktionen som en stor forbedring og bedre værdi for den anbefalede pris. Den føltes også lidt mere omfattende, selvom stigningen i skærmstørrelse kun er 0,2 tommer – men det er ikke en stor forskel.
Jeg må sige, at skærmen så fantastisk ud med levende, stærke farver og skarp, dyb sort tekst, og den var meget behagelig at bruge, selv i et lyst demonstrationsrum. Jeg fik dog ikke lejlighed til at teste den udendørs.
Ud over always-on-opgraderingen lancerer Apple endelig sin ProMotion-funktionalitet til entry-level-modellen, og det er en betydelig ændring, der straks kan mærkes, især i nogle AAA-spildemoer. I praksis betyder det, at iPhone 17 har en variabel opdateringshastighed på 120 Hz, hvilket gør, at alt – især scrolling, streaming eller gaming – kører utroligt jævnt.
Dette er en stor opgradering, der endelig udjævner konkurrencevilkårene med Android-telefoner i samme prisklasse i år, og jeg ser meget frem til at teste dette mere på iPhone 17.
Den sidste store ændring på forsiden er det nye Centre Stage-kamera. Selfie-kameraet får en større opgradering på hele iPhone 17-familien – inklusive Air og Pro – da det springer op til et 18-megapixel kamera med en større, firkantet sensor. Fordelen her er, at det kan rumme mere på et billede, og med kun én linse kan det tage en række forskellige selfie-stilarter, hvilket gør det nemmere at få flere personer med på billedet og fange øjeblikket uden besvær.
Jeg testede dette på udstillingsgulvet under Apple-begivenheden, og det fungerede meget godt. Til Apples ære er funktionen integreret problemfrit i kameraappen, hvor du nemt kan skifte mellem de forskellige tilgængelige selfie-størrelser og -retninger. Den kan endda skifte fra stående til liggende uden at skulle dreje telefonen.
iPhone 17 holder stadig fast i to hovedkameraer: et 48-megapixel Fusion-hovedkamera (vidvinkel) og et nyt 48-megapixel ultravidvinkelkamera. Sidstnævnte bør være en stor forbedring i billedklarhed, da det er et spring fra 12 megapixel og bruger pixelbinning-teknologi ligesom hovedkameraet. Jeg fik ikke testet dette fuldt ud i demo-rummet, men jeg glæder mig til at prøve det snart.
Som en påmindelse kan du skyde med 0,5x, 1x (med forskellige brændvidder) og 2x som en beskæring i billedet. Du får også den nye kameragrænseflade som en del af iOS 26 samt en ny »Dual Capture«-tilstand, der giver dig mulighed for at skyde med både selfie- og hovedkameraet på samme tid i samme fil. Dette kan være rigtig sjovt, især til familiemomenter eller ved koncerter eller sportsbegivenheder. Og hvis man tæller med, har iPhone 17 faktisk flere kameraer end iPhone Air med et objektiv.
Sidst men ikke mindst føltes iPhone 17 meget responsiv under min korte test, og jeg formoder, at ydeevnen ikke vil være et problem her for de fleste daglige opgaver, heller ikke for mere krævende opgaver. Det er ikke en Pro-chip, men iPhone 17 får Apples nye A19-chip med en 6-core CPU, en 5-core GPU og en helt ny Neural Engine. Når den nye Siri lanceres og bruger de nuværende Apple Intelligence-funktioner, bør chippen være mere end kapabel.
Apple har også fordoblet den mindste lagerplads fra 128 GB til 256 GB uden at hæve prisen. Apple har gjort det samme med entry-level iPad og iPad Air med M3, og det er en fremragende tendens, der bør fortsætte.
Af de nye farver foretrækker jeg nok den nye salviegrøn eller lavendelpurpur, selvom de mangler noget af iPhone 16-seriens legesyge – husker du de to blå nuancer? Den fås også i tåget blå samt hvid eller sort.
Alt i alt er det svært ikke at overveje iPhone 17, især hvis du ikke har brug for et teleobjektiv eller et supertyndt design. Den tilbyder en fremragende, levende skærm, der nu er ProMotion og altid tændt, et bedre ultravidvinkelkamera, mere lagerplads, en ny chip, og den bevarer et gennemprøvet design, samtidig med at holdbarheden er forbedret. Det er ikke et radikalt redesign, men der er efter min mening meget at holde af indtil videre.
Specifikationer
Nedenfor finder du en sammenligning af de vigtigste specifikationer for iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.
|Header Cell - Column 0
iPhone 17
iPhone 17 Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
Vægt:
177g
165g
206g
233g
Skærm:
6,3" OLED
6,5" OLED
6,3" OLED
6,9" OLED
Opløsning:
2622 x 1206
2736 x 1260
2622 x 1206
2868 x 1320
Opdaterings-hastighed:
120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
Maksimal lysstyrke:
3000 nits
3000 nits
3000 nits
3000 nits
Chipsæt:
A19
A19 Pro
A19 Pro
A19 Pro
Bagkameraer:
48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2)
48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6)
48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom)
48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom)
Selfie-kamera:
18MP (ƒ/1.9)
18MP (ƒ/1.9)
18MP (ƒ/1.9)
18MP (ƒ/1.9)
Lagerplads:
256GB, 512GB
256GB, 512GB, 1TB
256GB, 512GB, 1TB
256GB, 512GB, 1TB, 2TB
Farver:
Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender
Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue
Silver, Cosmic Orange, Deep Blue
Silver, Cosmic Orange, Deep Blue
Pris og tilgængelighed
- Startpris på 7.499 kroner
- Forudbestillinger fra 12. september, levering starter 19. september
iPhone 17 blev afsløret ved Apples »Awe Dropping«-event den 9. september. Forudbestillinger starter den 12. september, og den nye telefon leveres fra den 19. september. iPhone 17 koster 7.499 kroner for modellen med 256 GB lagerplads, og prisen stiger til 9.499 kroner for 512 GB lagerplads.
