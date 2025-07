Batteristørrelsen i iPhone 17 Air kan blive under 3.000 mAh

Dette stemmer overens med tidligere lækager om enheden

iOS 26 kan forlænge batteritiden til at række hele dagen

Når Apple lancerer den nye iPhone 17-serie i september, ser det meget sandsynligt ud, at vi får en helt ny model at se: Den superslanke iPhone 17 Air. Ifølge et nyt rygte kan den slanke form gå ud over batterikapaciteten.

Den velkendte kilde Instant Digital (via MacRumors) siger, at iPhone 17 Air kommer med et batteri på under 3.000 mAh. Til sammenligning er iPhone 16 udstyret med et batteri på 3.651 mAh.

Vi ved selvfølgelig endnu ikke, hvordan dette vil påvirke den faktiske batteritid, men det ser ud til, at den nye model kan få svært ved at matche lige så lang batterilevetid, som de nuværende modeller tilbyder. Ifølge Apple kan iPhone 16 klare op til 22 timers videoafspilning på en opladning, selvom mere krævende opgaver forbruger batteriet hurtigere.

Den samme kilde hævder dog, at energisparetilstanden i iPhone – som forbedres med en ny adaptiv tilstand i iOS 26, som også kommer i september – gør, at du skal kunne klare en dags moderat brug med iPhone 17 Air. Det virker som et nyt lavpunkt for Apple-brugere, hvis de nu er nødt til at sætte mobilen i batterispare tilstand for at klare en hele dag.

Batteristørrelse og batterilevetid

Samsung Galaxy S25 Edge er en anden ultratynd telefon. (Image credit: Philip Berne / Future)

Det er måske ikke nogen overraskelse, at iPhone 17 Air kommer med et mindre batteri end normalt. Hvis kabinettets tykkelse bliver mindre, er det logisk, at der er mindre plads til et batteri, der driver enheden.

Tidligere læk har satte batteristørrelsen for iPhone 17 Air til 2.800 mAh, hvilket stemmer overens med den nye information. Der har dog også cirkuleret rygter om forbedret batteriteknologi som skulle kunne muliggøre længere batterilevetid trods mindre batterier.

Det er også værd at nævne, at batterikapacitet ikke er hele sandheden, når det gælder batteritid, selvom det naturligvis spiller en stor rolle. iPhones har normalt mindre batterier end de bedste Android-telefoner, men kan maksimere batteritiden ved hjælp af effektivt design og softwareoptimeringer. Husk, at intet af dette er bekræftet, før Apple officielt præsenterer det.

