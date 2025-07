Rygterne talte sandt: Den længe ventede produktlancering - Made by Google - finder sted den 20. august kl. 19:00 dansk tid, og det ser ud til at blive en begivenhed fyldt med spændende nye produkter.

Der bliver en stor sommer for Android. Samsung lancerede sine nyeste foldbare mobiler på Samsung Unpacked den 9. juli, og nu annoncerer Google så, at de lancerer spritnye Pixel-gadgets, herunder nye telefoner, nye ure og, ja, nye øretelefoner.

Det kan blive et meget stort år for Pixel-serien. Vi forventer ikke kun Pixel 10-telefonerne, men også en ny Pixel 10 Pro Fold, som nu har en svær opgave foran sig i konkurrence med den 4,2 mm tynde Samsung Galaxy Z Fold 7, men i det mindste vil de begge køre Android 16.

Hvad angår Pixel 10-telefonerne, har en lind strøm af rygter tegnet et ret klart billede af, hvad der kommer. Telefonerne vil sandsynligvis holde sig tæt til sidste års mere markante redesign, men med forbedringer, der kan få telefonerne til at se mere forfinede ud. Skærmteknologien kan blive opgraderet, og der går rygter om, at kameraerne, især til makrofotografering, også kan blive forbedret.

Alle telefonerne forventes at køre på Googles Tensor 5-chip. Google har endnu ikke overgået Apple eller Qualcomm i SoC-kapløbet, men måske bliver dette år anderledes.

Modeludvalget forventes at holde sig tæt til det, vi havde i 2024, og omfatte Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL og Pixel 10 Pro Fold. På sidstnævnte forventes en ændring i form af et meget større batteri på 5.015 mAh, hvilket vil være betydeligt større end det, man får med Galaxy Z Fold 7.

Vi forventer også et nyt og muligvis redesignet Pixel Watch 4, men vi har ikke mange detaljer ud over størrelsen (41 mm og 45 mm) og de forskellige farver og remme, den muligvis vil være tilgængelig i.

Her vil vi rigtig gerne se Google lanceret en premium eller ultra-version af deres ure. Derfor vil det være fantastisk, hvis Google også lancerer et ur, der er mere eksklusivt og hårdført. Men det siger rygterne indtil videre ikke noget om.

Vi har til gengæld en ret stærk formodning om, at du på den næste Pixel Watch vil få direkte adgang til Gemini Live, da den mulighed allerede er lanceret på Samsung Galaxy Watch 8.

Pixel Buds er mere af et mysterium, men vi kan gætte på, at de måske bliver mindre og får flere sensorer for mere indbygget intelligens.

Uanset hvad Google afslører, ser vi frem til de nye produkter og glæder os til at kigge nærmere på dem.