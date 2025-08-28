Jeg er iPhone-fan, men disse 5 ting fra lanceringen af Pixel 10 gjorde mig misundelig

Jeg har været en glad iPhone-ejer siden 3GS tilbage i 2009, og ja, jeg har opgraderet siden da. Ikke en eneste gang i løbet af de 16 år har jeg været seriøst fristet til at skifte til Android eller en Pixel-telefon. Men da jeg så lanceringen af Google Pixel 10 i denne uge, var det første gang i lang tid, at jeg i det mindste begyndte at overveje en fremtid uden Apple-produkter.

Googles nye Pixel-telefoner er langt fra perfekte, og jeg er stadig langt fra at skifte. Men det var den overordnede tone i begivenheden (set fra et teknologisk perspektiv, ikke den pinlige del med berømthederne), der fik mig til at mærke et skift i momentum for smartphones. Pixel-telefoner vil fortsat være en niche sammenlignet med iPhones, men Google ved, at AI er deres æra – og lanceringen af Pixel 10 viste, at deres selvtillid er velbegrundet.

Pixels er de mest iPhone-lignende telefoner på Android – i stedet for prangende specifikationer og benchmark-kampe handler de om funktioner. Det er disse funktioner, plus Googles uventede fokus på reparerbarhed og sjove tilbehør, der fangede min opmærksomhed som langvarig Apple-fan.

Her er de fem ting, jeg mener, Apple skal reagere på ved lanceringen af iPhone 17 i september.

1. Brugbare AI-funktioner

Den store forbehold her er, at vi ikke ved præcis, hvor godt Googles nye AI-funktioner, såsom Magic Cue, rent faktisk vil fungere i praksis. Jeg har mistet overblikket over, hvor mange gange Google har lovet os problemfri AI-magi, kun for at det falder fra hinanden i den virkelige verden (dette gælder især, hvis man bor i små sprogområder som Danmark. red).

Mit indtryk fra lanceringen af Pixel 10 er dog, at Google har nogle rigtig gode ideer og, vigtigst af alt, er i den bedste position til at få succes. Tag for eksempel Magic Cue – det beskrives som den AI-smartphoneassistent, vi alle har ønsket os i de senere år, der dukker op med relevante filer eller kalenderposter, når vi sender beskeder eller ringer til venner.

(Image credit: Google)

Selvom jeg er iPhone-bruger, lever jeg stadig i høj grad i Googles verden som bruger af Kalender, Kort og Gmail. Jeg bruger endda Gmail-appen i stedet for Apple Mail på min iPhone. Så ideen om en AI-assistent, der kan binde alle disse tjenester sammen, er tiltalende – og jeg kan ikke rigtig se, at Apple Intelligence vil gøre det bedre end Gemini i den nærmeste fremtid. Rygter tyder endda på, at Apple overvejer at samarbejde med Google Gemini for at få mere AI på iPhones.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Mange af Googles AI-funktioner, såsom stemmeoversættelse, fungerer godt direkte på enheden. Det har længe føltes som om Apple halter bagefter på de områder inden for AI, der tiltaler mig mest, og det er ikke Genmojis og Image Playground. Lanceringen af Pixel 10 understreger virkelig det budskab.

2. Foldbart eksperiment

Google ved godt, at det ikke er førende inden for foldbare telefoner, men jeg synes, det er godt, at de i det mindste er villige til at kaste sig ind i kampen og gentage forsøget. Som du kan læse i vores kollegers første kig på Google Pixel 10 Fold, er den ikke banebrydende, og den er stadig et par skridt bag Samsung Galaxy Z Fold 7 på grund af Samsungs lavere vægt, tykkelse og bedre kameraer.

Men den blotte eksistens af en foldbar model gør Pixel 10-serien mere spændende. Hvis jeg var på Team Pixel i stedet for Apple, ville det være betryggende at vide, at selvom Google ikke er en mester inden for foldbare telefoner, så forbedrer de i det mindste deres teknologi og får den feedback fra den virkelige verden, de har brug for, for en dag at kunne lave en rigtig god Pixel Fold. Måske.

(Image credit: Google)

Efter så mange år hos Apple ved jeg, at de har deres egen måde at arbejde med ny teknologi på. De venter, indtil andre har løst de indledende problemer offentligt, før de overhaler alle med den polerede version, som andre har kæmpet for at udvikle. I det mindste i teorien.

Er jeg sikker på, at de vil gøre dette med foldbare enheder? Ikke helt, når man tænker på Apple Vision Pro og Apple Intelligence, som bestemt ikke lever op til forventningerne. Der går rygter om, at iPhone Fold vil løse mange af de problemer, der er forbundet med foldbare enheder (skærmfolder, svage hængsler og mere), men det vil vise sig, om det holder.

3. AI-sundheds-coach

Sundhed og fitness er det område, hvor jeg er mest begejstret for AI's personlige potentiale. Selvom jeg længe har nydt at svømme i åbent vand og deltage i triatlon, har jeg aldrig været en rigtig data-nørd, når det kommer til puls eller VO2 max – og derfor tiltaler Googles nye AI-sundhedscoach mig virkelig.

Desværre fik vi ikke mange detaljer at vide, men konceptet er spændende – en personlig AI-sundhedscoach, der er trænet i dine trænings-, søvn- og ernæringsdata og kan foretage små justeringer af dine planer baseret på dine målinger og hvordan du har det.

A New, Personalized Health Coach is Coming to Fitbit - YouTube Watch On

Jeg har altid kæmpet med konflikten mellem træningsplaner og virkeligheden, hvor skader, dårlig søvn og andre faktorer ofte har saboteret mine gode intentioner og ført til længere pauser. I teorien kunne den nye AI-sundhedscoach til den redesignede Fitbit-app løse dette – for eksempel ved at lade mig chatte med assistenten om øvelser til min stive ryg eller den bedste træningsmulighed for en krop, der lider af søvnmangel.

Gør Apple noget lignende? Næsten helt sikkert, med rygter om Project Mulberry, der for nylig antyder, at en AI-sundhedscoach vil være en del af en fornyet Apple Health-app. Men igen er jeg ikke overbevist om, at Apple er bedst rustet til at vinde her – Googles AI-coach er drevet af Gemini, og indtil videre har Apples intelligensfunktioner været ret kedelige.

4. Zoom-kamera på alle modeller

Jeg har længe købt Pro-modellerne af iPhone, da kameraerne er vigtige for mig – men jeg forstår ikke, hvorfor zoomkameraer stadig skal være forbeholdt de dyrere modeller. Pixel 10-serien har fjernet denne forskel, idet selv basismodellen er udstyret med et 5x telekamera.

Dette afspejler Pixel-serien som helhed på en god måde. De er meget mere tilgængelige for den gennemsnitlige fotograf end iPhones, som ifølge rygterne igen vil forbeholde deres zoomkameraer til Pro-modellerne i iPhone 17-serien. Selv som Pro-ejer føles det lidt nærigt.

(Image credit: Google)

Dette ønske om at gøre fotografering mere tilgængeligt for alle er også grundlaget for Camera Coach, en ny AI-funktion, der fortæller dig, hvordan du bedst komponerer og tager fotos. Det er ikke en funktion, jeg selv ville bruge, men jeg kan godt lide konceptet og er glad for, at det findes.

Når det er sagt, kan jeg ikke lide alle Googles AI-kamerafunktioner. Deres nye 100x Pro Res Zoom (ikke at forveksle med Super Res Zoom) føles som om den overskrider grænsen for, hvor mange AI-genererede detaljer der bør være i vores fotos. Den fungerer endnu ikke på mennesker, og Pro Res Zoom-fotos er mærket som »redigeret med AI-værktøjer«, men det føles stadig lidt overdrevet for mig.

5. Pixel Watch 4 bliver lettere at reparere

Jeg har været Apple Watch-bruger i lang tid, men det nye Pixel Watch 4 har overgået det med en meget cool funktion. Så længe du har den rigtige skruetrækker i nærheden, kan du selv udskifte batteriet eller skærmen derhjemme.

Det er imponerende, at denne vigtige funktion ikke påvirker urets vandtæthed. Den eneste ulempe er, at Google har været nødt til at flytte opladningsstikkene til siden af enheden, hvilket betyder endnu en ny opladningsstation. Men stationen ser faktisk ret stilfuld ud, og reparationsmuligheden er en stor fordel samlet set.

(Image credit: Google)

Jeg forventer, at Apple Watch vil matche Pixel Watch 4's anden store nye funktion – satellitforbindelse uden telefon til nødsituationer – men jeg er mindre sikker på, at vi vil se større designændringer i dette års Apple Watch 11.

Rygterne peger på et større redesign af Apple Watch 12, men der er stadig ingen snak om reparerbarhed. Dette er endnu et område, hvor det føles som om Apple halter bagefter, men jeg håber at blive glædeligt overrasket i september.