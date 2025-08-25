Google Pixel Watch 4 er landet – her er de 4 nye funktioner, vi glæder os mest til at se

Google har endelig afsløret sin nye Google Pixel Watch 4 sammen med sin seneste serie af telefoner og hovedtelefoner, og den ser bestemt ud til at være det bedste Pixel Watch til dato – måske det bedste Android-ur i 2025.

Med to størrelser, forbedringer af både hardware og software samt en række nye funktioner kunne det virkelig blive et hit, der overbeviser mig om at skifte. Jeg bruger normalt et af bedste Garmin-ure, men jeg er virkelig begejstret for nogle af de funktioner, der kommer til Pixel Watch-serien denne gang.

Især nummer 4 på vores liste er noget, der længe har stået på vores ønskeliste for de fleste smartwatches, og det er en funktion, som ikke engang Apple, Samsung eller Garmin har formået at opnå. Vi håber virkelig, at de lader sig inspirere af Google – dette har alt, hvad der skal til for at ændre spillereglerne i branchen.

Her er fire nye funktioner, der kommer til Pixel Watch 4, som vi glæder os til at se nærmere på, når uret endelig lanceres i oktober. Lad os kigge på nyhederne.

1. Den buede skærm

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Pixel Watch 4 har en ny, mere buet skærm. Den klassiske sorte dråbeform har altid givet Pixel Watch-serien et unikt udseende, men skærmen buer nu endnu mere, hvilket markerer afslutningen på det gamle flade format.

Det er ikke kun glasset: Hele skærmen under glasset er også buet, hvilket betyder, at det skulle være meget nemmere at kigge hurtigt på dit håndled, da vi kan se det fra siden.

Det giver også mere overfladeareal med en 16 % smallere ramme og 10 % mere skærmplads samlet set. Brugeroplevelsen har fået en softwareopdatering, der passer til det nye Material 3 Expressive-designsprog på Pixel-telefoner, og er blevet justeret for at udnytte det øgede cirkulære overfladeareal.

Vores kollega Jake Krol har haft lejlighed til at teste uret kortvarigt og påpeger, at kuplen får uret til at stikke en del ud fra håndleddet, men det er et unikt design, som vi ser frem til at se nærmere på.

2. Forbedret batterilevetid

Endelig er det største problem med Pixel Watch-serien blevet løst: Batterilevetiden. Android-ure og mange af de bedste Apple Watches har stort batteriforbrug på grund af deres lyse skærme og den processorkraft, der kræves for at køre et lille telefonlignende operativsystem på håndleddet.

Tidligere var Google Pixel Watch 3 begrænset til 24 timer med Always-on Display-funktionen aktiveret, men Pixel Watch 4 ifølge Google kan klare seks ekstra timer, hvilket giver i alt 30 timer med Always-on Display aktiveret.

Uden Always-on forventer vi at få et par hele dage ud af den, forudsat at Raise to Wake-funktionen er følsom og responsiv nok.

3. Ladestander

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Af årsager, som vi vil diskutere nedenfor, er Google Pixel Watch 4 blevet redesignet, så den oplades imens den ligger på siden i stedet for at ligge fladt på opladeren. Dette er et rigtig sjovt redesign, der bare giver mening: At forvandle Pixel Watch til et smart vækkeur er ret genialt.

Man placerer simpelthen Pixel Watch 4 på siden i opladeren, og så vender skærmen. Med kronen på toppen ligner det et gammeldags vækkeur og passer perfekt på natbordet.

Man behøver dog ikke oplade det hele natten: Ifølge rapporter går det fra helt afladet til 50 % på kun 15 minutter, hvilket hurtig giver strøm til den næste løbetur eller træning i fitnesscentret, hvis batteriet er lavt.

4. Udskiftelige dele

Dette er en fantastisk nyhed for alle, der håber på en mere bæredygtig smartwatch-industri, og et skridt, der bør inspirere Apple og Garmin til at følge en lignende designfilosofi – begge virksomheder hævder at have miljøvenlige referencer såsom CO2-neutral produktion og etisk brug af materialer.

Pixel Watch 4 er designet til at kunne skilles ad og få udskiftet batteri eller skærm, i stedet for at være en fuldstændig låst enhed, som vi er nødt til at smide væk, hvis den går i stykker. Det er utroligt gode nyheder og noget, der bør forlænge urets levetid og reducere mængden af elektronikaffald.

Google vil understøtte Pixel Watch 4 med reservedele i to år efter, at dets livscyklus er afsluttet – så selv når Google stopper med at producere uret om et par år, vil vi stadig kunne få reservedele. Vi mener, at alle forsøg på at reducere forbrugerteknologiens miljøpåvirkning og forbedre et produkts levetid fortjener ros.