Google siger, at Android 17 »kommer snart« – her er de 5 vigtigste nye funktioner, du kan glæde dig til

Android 17's første betaversion skulle have været udgivet i dag, men blev udsat i sidste øjeblik. Årsagen til udsættelsen er uklar, men Google har udtalt til 9to5Google at den »kommer snart«.

Derefter kunne den endelige version dukke op omkring juni, så uanset om vi er modige betatestere eller foretrækker fejlfri software, behøver vi nok ikke vente ret længe på at få fingrene i Android 17's nye funktioner.

Men hvilke nye funktioner kan vi forvente? Vi ved sandsynligvis ikke endnu alt, hvad Android 17 vil indeholde, men vi har en ret god idé om nogle af de ting, Google arbejder på. Nedenfor gennemgår vi fem funktioner, der er værd at se frem til i den næste store Android-opdatering.

1. Material 3 Expressive

Eksempel på Google Material 3 Expressive 4. (Image credit: Google)

Du tror måske, at Material 3 Expressive blev lanceret som en del af Android 16 – og det er sandt, men kun for Pixel-brugere. Nu forventes Material 3 Expressive at nå ud til betydeligt flere telefoner som en del af Android 17.

Dette er en større visuel omlægning med nye animationer, nye ikonformer, nye sløringseffekter og layoutændringer.

Da producenterne alligevel har tendens til at sætte deres eget præg på Android, får vi ikke nødvendigvis nøjagtig samme version som på Pixel-telefoner, men opdateringen betyder stadig, at mange Android-grænseflader vil komme til at se meget anderledes ud i forhold til i dag.

2. Motion Cues

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Motion Cues er en funktion, der kan hjælpe med at reducere køresyge, når du bruger en Android-enhed i et køretøj i bevægelse. Det gør den ved at vise prikker på skærmen, der bevæger sig i forhold til telefonens bevægelse, hvilket gør det tydeligere for hjernen, om telefonen bevæger sig eller ej — hvilket igen kan reducere kvalme.

Vi ved ikke med sikkerhed, om funktionen vil blive lanceret som en del af Android 17, men Google arbejder angiveligt på den, og det ser ud til, at Motion Cues kan være klar til tiden til denne store Android-opdatering.

3. Adaptive apps

Apps vil snart se bedre ud på Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En funktion, der specifikt forventes i Android 17, er, at apps skal være mere tilpasningsdygtige til forskellige skærmstørrelser.

Med andre ord vil udviklere ikke længere kunne låse apps til bestemte størrelser eller retninger, hvilket betyder, at apps mere pålideligt vil fylde hele skærmen på en tablet eller foldbar telefon i stedet for at blive vist i et vindue, som det nogle gange er tilfældet i dag.

Dette bør være en vigtig opgradering for alle, der for eksempel har en Samsung Galaxy Z Fold 7 eller en Android-tablet.

4. Mere jævnere kameraovergange

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hvis du har en Android-telefon med flere kameraer, har du måske bemærket en kort pause, når du skifter mellem linser – dette er mere mærkbart på nogle telefoner end andre, men i mange tilfælde gør det linseskift langt fra glidende. Dette bør dog ændre sig med Android 17.

Google tilføjer et professionelt kamerainterface, der skal give meget mere jævne overgange mellem linser. Så hvis du f.eks. vil skifte fra vidvinkel til ultravidvinkel og derefter springe til tele, bør det være muligt at gøre det uden frysninger eller forsinkelser.

5. Versatile Video Coding

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Endelig tilføjer Google understøttelse af Versatile Video Coding (VVC)-standarden med Android 17. Denne standard – også kendt som H.266 – er en videokomprimeringsmetode, der gør det muligt at gemme materiale på mindre lagerplads uden at miste meget kvalitet, hvilket er et stort fremskridt i forhold til den tidligere HEVC-standard (H.265).

Så hvis du filmer meget og har haft problemer med at vælge mellem at spare lagerplads eller bevare den originale kvalitet af dine videoer, kan Android 17 være løsningen.

Det skal dog siges, at funktionen også kræver, at enheden understøtter VVC, så ikke alle Android 17-telefoner og -tablets vil have denne mulighed.