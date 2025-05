Android 16 er på vej - her er de 5 mest nyttige nyheder, du måske er gået glip af

Lanceringen af Android 16 nærmer sig med hastige skridt, og Google har for nylig fremvist softwaren med et nyt Material 3 Expressive-design. Med både Googles egne afsløringer og lækager har vi et ret klart billede af, hvad vi kan forvente af funktioner, men nogle har fået mere opmærksomhed end andre.

Så nedenfor har vi samlet fem af de mest spændende bekræftede funktioner, som ikke har fået så meget opmærksomhed - hvilket betyder, at mange måske har overset dem.

Bemærk, at funktionerne nedenfor primært handler om sikkerhed, da det er det, Google indtil videre har valgt at fokusere på i sine præsentationer af Android 16.

Det er også muligt, at nogle af disse funktioner vil blive lanceret tidligere, eller at du måske skal vente på en Android 16.x-opdatering for at få nogle af dem.

1. Følsomme meddelelser bliver automatisk skjult

(Image credit: Google)

En lille, men potentielt meget nyttig sikkerhedsfunktion i Android 16 er den automatiske skjulte visning af følsomme meddelelser på låseskærmen.

Det gælder især engangskodeord (OTP'er), som kun vises, når telefonen er låst op - hvilket gør det sværere for uautoriserede personer at se dem.

Disse meddelelser er dog ikke altid blokeret. De er kun skjult i »højrisikoscenarier«, f.eks. når enheden ikke er forbundet til Wi-Fi og ikke er blevet låst op for nylig - hvilket indikerer, at den kan være blevet tabt eller stjålet.

2. Beskyttelse mod svindlere med sikkerhedsfunktioner under opkald

(Image credit: Google)

Svindlere finder hele tiden nye måder at narre brugerne på, men med Android 16 bliver det lidt sværere, da opdateringen indeholder sikkerhedsfunktioner, der forhindrer brugerne i at ændre indstillingerne for app-tilgængelighed under et opkald.

Funktionen gør det også umuligt at aktivere tilstanden »Installer ukendte apps«, mens et opkald er i gang.

Svindlere overtaler ofte folk til at aktivere disse indstillinger for at få adgang til deres telefon, så ved at blokere det under opkald skabes et ekstra lag af beskyttelse.

3. Menuen med hurtige indstillinger får et nyt udseende

(Image credit: Google)

En ikke-sikkerhedsmæssig funktion er et redesignet Quick Settings-menuen, som i Android 16 får nye animationer ikoner og som ændre størrelse.

Selv om Google ikke officielt har vist det frem, der det lykkedes Android Authority at aktivere den Quick Settings-menu med ét klik til Wi-Fi og Bluetooth i en Android 16-beta.

Alt i alt betyder det, at hurtigindstillingerne kan tilpasses mere, og at det bliver hurtigere at få adgang til vigtige indstillinger.

4. Bedre beskyttelse mod ondsindede apps

(Image credit: Google)

Ondsindede apps kan kompromittere din telefons sikkerhed, men Android 16 gør det nemmere at identificere dem. Den indfører bl.a. nye regler direkte på enheden, som scanner efter tekst eller binære mønstre for hurtigt at kunne genkende forskellige typer malware og advare, før du overhovedet installerer en app, hvis den viser sådanne tegn.

Derudover vil Android 16 opdage og advare, hvis en app ændrer ikoner - et trick, der nogle gange bruges af ondsindede apps for at gøre det sværere at finde og fjerne dem efter download.

5. Gør det sværere at misbruge Remote Lock

(Image credit: Google)

Endelig gør Android 16 det muligt at tilføje et sikkerhedsspørgsmål til Remote Lock-funktionen.

Med fjernlås kan du låse din telefon fra en anden enhed, hvilket er nyttigt, hvis den bliver stjålet eller tabt. Men på nuværende tidspunkt kan en person, der har adgang til en webbrowser, hvor din Google-konto er logget ind, låse telefonen ved kun at bruge telefonnummeret.

Det vil blive noget sværere for uvedkommende at gøre, når det kræver et sikkerhedsspørgsmål. Det er måske ikke så sandsynligt, at nogen, som har adgang til din mobil på måde, vil låse den, hvis det ikke er nødvendigt. Men med et ekstra sikkerhedsspørgsmål bliver det meget sværere for nogen at gøre det i fremtiden.