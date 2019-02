Valve lukker ned for Steams video marketplace

Valve har besluttet at stoppe salget af videoindhold igennem deres online butik til PC-spil, Steam, i et forsøg på at flytte fokus tilbage på platformens kernekompetence.

Imens de fleste af Steams 90 millioner besøgende om måneden primært bruger platformen til at købe og spille spil, har Valve også eksperimenteret, ved at udvide indholdet, så der også var film og dokumentarudsendelser, udover det sædvanlige udbud af trailere og billedgallerier.

Det er dog klar ud fra Valves blog-postering , at meget få af Steams brugere har benyttet sig af dette videobibliotek: ”Henover de sidste par år, har vi arbejdet på at udvide Steam til at indeholde mere end spil og software, ved at bygge en videoplatform, som understøtter betalt og gratis videoindhold.

Ved at undersøge hvad Steams brugere rent faktisk kigger på, er det blevet os klart, at vi skal fokusere vores kræfter på at tilbyde indhold, som enten er direkte relateret til spil eller er tilbehør til spil eller software, som sælges på Steam.”

Hvis du allerede har købt nogen videoer igennem Steam, kan du være helt rolig – du har stadig adgang til dit købte indhold. Alle tilbageværende videoer vil nu kunne findes ”via det associerede spil eller softwares side, eller igennem en søgning, bruger-tags, anbefalinger og lignende.”

For lidt, for sent

Elefanten i lokalet er naturligvis Epic Games Store : en direkte konkurrent til Steam fra udviklerne af Fortnite, designet til at bryde med Valves monopol på markedet for PC-spil.

Epics onlinebutik giver spiludviklerne hele 30% af fortjenesten ved salg af spil, mod kun 11% i Steams butik, og håber desuden at opbygge et tættere bånd imellem spillerne og udviklerne.

Steam har længe kæmpet med organiserinegn af sit store spilbibliotek, hvor selv de største spil kæmper om opmærksomheden i et hav af indie-titler og andre AAA-titler.

At fokusere på det de gør bedst, vil være en god start for Steam, som måske samtidig er bekymret for hvad den nye dreng i klassen kan finde på – men det handler måske om, at Valve marketplace simpelthen er blevet for stort til at få den overhaling, som der skal til, for at konkurrere på dagens marked.

Via Engadget