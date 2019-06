Raspberry Pi 4 har 3x hurtigere CPU og understøtter dual 4K-skærme for kun 35 dollars

Raspberry Pi 4 er blevet lanceret og er seneste generation af den vældig populære minicomputer med meget hurtigere processor, inc. et udvalg af modeller med forskellige mænger af RAM. Prisen starter på 35 dollars (ca. 229 kroner).

Den nye CPU er en 1.5GHz quad-core ARM Cortex-A72 (64-bit), som er tre gange hurtigere end sin forgænger. Pi Foundation lover desuden, at den kan trække hele to 4K-skærme.

Bemærk desuden, at det nye bundkort har to micro-HDMI-porte i stedet for den større standardudgave, så du må købe en adapter, hvis du vil bruge normale HDMI-kabler – de koster heldigvis ikke ret meget – eller et officielt 4kp60 micro-HDMI til HDMI-kabel. Derudover får du to USB 3.0-porte sammen med to USB 2.0-porte, en Gigabit Ethernet-port. På den trådløse front er der 802.11ac dual-band Wi-Fi og Bluetooth 5.0.

Du kan vælge imellem kort med 1GB, 2GB eller 4GB LPDDR4 SDRAM.

Ydelse som en stationær PC

Det primære salgsargument for det nye kort er langt hurtigere boot-tider, og en generelt meget bedre ydelse end Pi 3. Rent faktisk kan den nye Pi levere samme ydelse som en stationær PC i den billigere ende, men naturligvis til en langt lavere pris.

Folkene bag Raspberry Pi udtrykker det således : ”For første gang kan vi byde på PC-lignende ydelse til de fleste brugere, imens vi bevarer mulighederne for tilpasning og hacking som i den klassiske Raspberry Pi-serie.”

Basisudgaven af Raspberry Pi 4 Model B med 1GB of RAM koster 35 dollars (ca. 229 kroner).

Udgaven med 2GB koster 45 dollars (ca. 300 kroner), og udgaven med 4GB RAM koster 55 dollars (ca. 360 kroner).