Anmeldelse: AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X3D: den korte anmeldelse

Flere gange under testningen af AMD Ryzen 7 5800X3D gennemgik vi vores noter både én og to gange og tvivlede på vores egne evner til at notere reelle tal. Det viste sig med yderligere test, at tallene var korrekte, og når det hele kom til stykket, var der ingen tvivl: AMD har leveret en af de bedste gaming-processorer nogensinde.

Ryzen 7 5800X3D er på mange måder en slags rygcover mod Intel, der med høj fart er på vej tilbage på scenen med Alder Lake. Dette er især tydeligt i Core i9-1200K (opens in new tab), som er rettet mod pc-entusiaster og gamere, hvis eneste mål er FPS.

Ovennævnte er den chip, Ryzen 7 5800X3D forsøger at straffe, og selvom der ikke er tale om en knockout, er det imponerende nok, at den overhovedet formår at følge med. Nogle gange slår 5800X3D den bedste mainstream-processor på markedet (opens in new tab). Det er mildt sagt chokerende. Den klarer sig faktisk også næsten lige så godt som de bedste AMD-processorer, på trods af at der er tale om en 7-serie CPU, og ikke en Ryzen 9. I praksis gør det hele resten af AMD-sortimentet irrelevant – set fra et gaming-perspektiv, vel at mærke.

Hvis du beskæftiger dig med indholdsproduktion (3D-modellering, filmklip og så videre), udvikler software eller lignende, vil Ryzen 7 5800X3D ikke tilbyde noget meget mere, end hvad du får med andre Ryzen-processorer. Ydeevnen, der findes i 3D V-Cache-teknologien, imponerer i syntetiske tests, men i faktiske spil, på de højeste indstillingsniveauer, overgår Ryzen 7 5800X3D ikke sine rivaler.

I betragtning af at Ryzen 7 5800X3D heller ikke gør meget for at blive brugt til andre opgaver end gaming, kan du beskrive dette mere som en processor, der kan give din eksisterende gaming-pc et ordentligt løft billigt, frem for en processor som en ny maskine bør baseres på.

Hvis du er en gamer, der allerede har et AM4-bundkort og en Ryzen-baseret gaming-pc klar, så kan vi roligt anbefale at opgradere til AMD Ryzen 7 5800X3D hurtigst muligt. Ydeevneforskellen i spil er større, end de fleste andre opgraderinger kan matche, hvis du allerede har et anstændigt grafikkort og mere end 8 GB RAM.

Hvis du ikke allerede har en AM4-baseret maskine, er det stadig svært at retfærdiggøre at købe hele molevitten bare for at bruge denne processor, da du i praksis kan lægge et par tusinde ind for at få en Alder Lake-maskine, som begge har lignendegaming-ydelse samt en række andre fordele.

Det er værd at understrege, at AMD Ryzen 7 5800X3D er en livline for AMD, nu hvor Alder Lake er ude, et pusterum, der giver AMD-gamere mulighed for at holde ud i forventning om Zen 4-æraen. Da 3D V-Cache allerede er så imponerende, bliver det meget spændende at se, hvordan den nye teknologi er integreret i næste generations processorer.

AMD Ryzen 7 5800X3D har samme størrelse som forgængeren. (Image credit: Future)

AMD Ryzen 7 5800X3D: pris og tilgængelighed

Hvornår er den tilgængelig? Siden 20. april 2022

Siden 20. april 2022 Hvor meget koster den? Vejledende udsalgspris er 3.690 kr.

Vejledende udsalgspris er 3.690 kr. Skal jeg have et nyt bundkort? CPU'en fungerer med de fleste AM4-bundkort baseret på X470 og B450 chipsæt (eller bedre)

AMD Ryzen 7 5800X3D blev lanceret den 20. april 2022, og den vejledende udsalgspris er 3.690 kr. Dette er kun få kroner fra prisen Ryzen 7 5800X havde ved lanceringen (faktisk er prisen lidt lavere), så 3D V-Cache teknologien har tydeligvis ikke medført de helt store ekstra omkostninger for AMD.

Det er svært at tale om ydeevnen på AMD Ryzen 7 5800X3D uden at tale om prisen, da man får så meget for pengene, især hvis man allerede har en AMD-maskine. Hvis du længe har ønsket dig en opgradering, men ikke har haft penge til at skifte til Intel – hvilket betyder at du skal købe et nyt bundkort, og formentlig ny hukommelse – så er AMD Ryzen 7 5800X3D værd at overveje.

AMD Ryzen 7 5800X3D – specifikationer Prosess: 7 nm

Socket: AM4

Kerner: 8

Tråde: 16

Klokkefrekvens: 3,8 GHz

Boostfrekvens: 4,7 GHz

L3-cache: 32 MB + 64 MB (3D V-Cache), totalt 100 MB

TDP: 105 W

PCIe: 4.0

Maksimal mængde RAM: 128 GB Dual-Channel DDR4-3200

Ulåst: Nej

Udover at du i praksis får Ryzen 9-ydelse (i spil) til Ryzen 7-prisen, kan du sætte en AMD Ryzen 7 5800X3D direkte ned i et eksisterende AM4 bundkort, og det sparer du selvfølgelig en del på. 5800X3D har også samme tykkelse som de tidligere processorer (AMD klarede dette ved at file ned tykkelsen af de originale kerner), så den hele passer ind i den samme gamle Ryzen varmespreder, og dermed kan du også bruge den køleløsning, du allerede har.

Alt i alt er det med andre ord ikke nogen mærkelig investering du skal lave for at bruge denne processor, og regner du med et nyt bundkort, ny køleløsning med mere, kan du i praksissagtens få AMD Ryzen 7 5800X3D til den halve pris af en Core i9-12900K.

Alt ovenstående er naturligvis prisgivet ved at leve i en verden uden konflikter, pandemier og andre lyksagligheder, som ikke har nogen indflydelse på aktier, priser og generelt. Lige nu er der ikke noget at sige til, at du ikke kan få denne CPU til den vejledende udsalgspris, men vi kan selvfølgelig ikke garantere, at den holder.

AMD markedsfører sin 3D V-Cache-teknologi beskedent på emballagen, i forhold til hvor meget ydeevne den tilbyder. (Image credit: Future)

AMD Ryzen 7 5800X3D: Funktionalitet

Bygget på den samme Zen 3-arkitektur som Ryzen 7 5800X

Første processor med 3D V-Cache-teknologi

Understøtter ikke DDR5 eller PCIe 5.0

For det meste er den underliggende Zen 3-arkitektur i AMD Ryzen 7 5800X3D den samme som i Ryzen 7 5800X (opens in new tab) (oktakerne med 16 tråde), så meget af denne test vil være det samme, som man kan sige om forgængeren. Hvis du leder efter mere generel information om 5000-serien, så tag et kig på denne test (skrevet af vores britiske kolleger).

Det, der adskiller Ryzen 7 5800X3D fra tidligere AMD-processorer, er naturligvis den cache, som AMD har bygget. Virksomheden har valgt at kalde teknologien 3D V-Cache. Dette er en slags separat integreret kredsløb, der sidder på oversiden af

en underliggende Core Complex Die (CCD) i en 5800X processor (selve processorkernen er blevet tyndere, så cachen kan passe på oversiden).

Den nye cache-chip hviler over processorkernerne og er forbundet til CCD'ens L3-cache, hvilket i praksis giver CPU'en adgang til tre gange så meget cache. Dette er stadig en fysisk udvidelse, så den længde signalerne skal rejse (for det meste lodret) introducerer en vis ekstra forsinkelse sammenlignet med den sædvanlige L3-cachemængde.

Samtidig betyder den større mængde cache, at processoren i mindre grad skal hente data fra endnu langsommere instanser (for eksempel RAM), så selv med lidt mere forsinkelse i L3 sparer du samlet set en masse tid.

Der er ikke meget, der adskiller Ryzen 7 5800X3D og Ryzen 7 5800X på ydersiden. (Image credit: Future)

Den anden store fordel ved at stable den fine elektronik højt op er, at AMD i samarbejde med TSMC har formået at samle cache-chipletten med de øvrige processordele på en måde, der får den samlede størrelse til at passe i samme pakke som 5800X.

Det betyder, at du i praksis blot kan udskifte en eksisterende AM4-processor, uden at tænke på fysiske størrelsesforskelle. Du tager den gamle processor ud, sætter den nye i, opdaterer BIOS, og så er du i gang. På papiret er det kun X470 og B450 bundkort og senere, der er fuldt kompatible med 5800X3D, men AMD arbejder konstant (sammen med bundkortproducenterne) på at gøre bundkortene klar til processoren.

At den fysiske størrelse er den samme betyder også, at eksisterende køleløsninger stadig er kompatible, og at du reelt kun skal skifte kølepasta.

Desværre er den nye processor ikke særlig overclockbar. AMD's 3D V-Cache er ret nøjeregnende, når det kommer til frekvens og spænding, så det er ikke muligt at ændre alle indstillinger manuelt, som med forgængeren. Det er dog muligt at overclocke hukommelsen og Infinity Fabric-delen, så man sidder ikke helt fast.

Ydelse

Ryzen 9-ydelse til Ryzen 7-pris

Ydeevne til andet end gaming udnytter ikke 3D V-Cache

Ikke optimalt til indholdsproduktion og kreative erhverv

AMD Ryzen 7 5800X3D's ydeevne er ret imponerende, i hvert fald sammenlignet med lignende processorer. Hvis du søger at opgradere fra en Zen 2-processor, er det både godt og skidt – men det hele bliver lidt mere kompliceret, hvis vi sammenligner det med de nyeste CPU'er fra både AMD og Intel.

Ryzen 7 5800X3D og Ryzen 7 5800X er nogenlunde lige afstemt i mange af vores tests, og i nogle tilfælde er forskellene så små, at det i praksis kan være et spørgsmål om tilfældigheder, især når det kommer til andre applikationer end spil.

AMD ville nok have protesteret og sagt, at Ryzen 7 5800X3D er en ren gaming-processor, og det er trods alt her, chippen for alvor rykker og bruger 3D V-Cache-teknologien.

I langt det meste software er cache ikke et særligt vigtigt element. Processoren henter en masse data fra RAM, lægger dem i cache-området og bruger, hvad den har brug for. Hvis det er et regneark eller små kodestykker, så skal der et par omgange RAM til, da meget af arbejdet vil involvere læsning og skrivning af den samme mængde data i cachen.

Sådan er det ikke med gaming. Spilbehandling er kaotisk og uforudsigelig, og det hele afhænger af, hvad spilleren gør. Dette kan medføre, at nye mængder data hentes fra hukommelsen, såsom AI-rutiner og objekthåndtering. At indlæse alt dette i et cache-område kan medføre, at al pladsen bliver spist op, før næste portion galskab skal hentes, hvilket får processoren til konstant at skulle kommunikere med RAM. Hvis du har 100 MB cache at tage af, har du plads til langt mere spilindhold, før du løber tør, og resultatet er en højere FPS.

Vi testede en række spil med den kraftigste hardware, vi havde liggende, blandt andet et RTX 3090 Ti grafikkort, 32GB RAM og en Samsung 980 Pro M.2 SSD, så de processorer, vi testede, havde så meget spillerum som muligt. Vi testede også på lave grafikindstillinger, hvilket i praksis betyder, at eventuelle flaskehalse ikke er knyttet til videokortet.

Med denne hardware var vi i stand til virkelig at se 3D V-Cache-teknologien gå amok og sprænge forbi ydeevnen fra AMD Ryzen 9 5950X og Intel Core i9-12900K i næsten hvert eneste spil, vi prøvede.

Tallene var så mistænkelige, at vi ærligt talt var nødt til at køre testene flere gange, bare for at være sikre på, at vi ikke havde rodet med den ene eller anden indstilling. Resultaterne matchede i sidste ende det, vi oprindeligt kom frem til, så bundlinjen er simpelthen, at Ryzen 7 5800X3D håndterede det meste med en rasende høj hastighed.

Image 1 of 4 AMD Ryzen 7 5800X3D slår på overbevisende vis konkurrerende chips i «Total War: Warhammer III» (Image credit: Future, Infogram ) Image 1 of 4 AMD Ryzen 7 5800X3D ligger også langt foran i «Dirt 5», og begraver de seneste Intel-prosessorene (Image credit: Future, Infogram ) Image 1 of 4 Ryzen 7 5800X3D ligger godt foran rivalene i Dubai-testen i «Hitman 3» (Image credit: Future, Infogram ) Image 1 of 4 ... og i «Final Fantasy XIV: Endwalker»-testen har AMD Ryzen 7 5800X3D et heftig forsprang (Image credit: Future, Infogram ) Image 1 of 4

Sandsynligheden er stor for, at du ikke sætter alle indstillinger til det laveste, og spiller i 1080p, efter at have investeret sparsomme fire tusinde kroner i en ny processor. Vi kørte derfor de samme gaming-tests i 4K og med de højeste indstillinger – alt fra ray tracing til teksturkvalitet blev hævet til de absolut højeste niveauer.

Ikke overraskende forsvandt nogle af de skøre præstationstal, så 400 FPS skal kigges efter med lidt mere realistiske grafikindstillinger, men selv i de mest krævende scenarier formår Ryzen 7 5800X3D at overraske positivt.

I "Total War: Warhammer III"-testen (battle) klarede Ryzen 9 5950X og 5900X 57 FPS med alle indstillinger på det højeste ved 4K. Ryzen 7 5800X3D matchede derimod 9-serien med 57 FPS.

"Dirt 5"-testen klarede sig på samme måde, hvor alle tre processorer klarede 94 FPS ved 4K og ultraindstillinger. 5950X og 5900X klarede henholdsvis 134 og 133 FPS i Dubai-testen i "Hitman 3" ved 4K og ultraindstillinger, men 5800X3D tog føringen blandt af 9-serien med sine 141 FPS ved samme opløsning og indstillinger.

Hvad med Alder Lake? I "Total War: Warhammer III" battle-testen klarede top Intel-modellen 53 FPS med ovenstående indstillinger, sammenlignet med 57 FPS, da vi brugte 5800X3D. Fire FPS er ikke noget særligt, men 5800X3D klarede sig også fire FPS bedre i Dubai-testen i "Hitman 3", og var blot én FPS efter i9-12900K i "Dirt 5". 5800X3D scorede også 150 point mere i "Fantasy XIV: Endwalker"-testen (henholdsvis 19163 og 19019 point).

Historien gentog sig med Intel Core i5-12600K, da begge Alder Lake-chips lå omtrent lige med Ryzen 7 5800X3D, og vi må næsten understrege, at Alder Lake-processorerne havde fordel af at bruge 32 GB DDR5-4800-hukommelse, kontra 32. GB DDR4-3200 hukommelse, der sad i Ryzen 7 5800X3D-opsætningen.

At processoren har fået en opgradering i form af 3D V-Cache betyder, at Ryzen 7-chippen i praksis er den samme som de bedste Ryzen 9-modeller på markedet, og den formår endda at følge med Intels næste generation. processor, i hvert fald til gaming. Kort sagt: hvis du leder efter en ny AMD-processor i din gaming-rig, har du fundet den. Dette er den CPU, du leder efter, og den har faktisk en lavere MSRP end Ryzen 7 5800X havde ved lanceringen.

Bør jeg købe en AMD Ryzen 7 5800X3D?

(Image credit: Future)

Køb den, hvis ...

Du leder efter den bedste gaming-processor for pengene

Du får simpelthen mest for pengene med 5800X3D, hvis du allerede har en AMD-maskine.

Du ønsker ikke at opgradere hele din maskine

Takket være kompatibiliteten med AM4-sokkelen, vil du være i stand til at sætte 5800X3D direkte ind på det bundkort, du (potentielt) allerede har, uden noget fiksfakseri.

Du leder efter det seneste skrig, teknologisk set

Arbejdet bag AMD's 3D V-Cache er ærligt talt fascinerende. Dette er kun begyndelsen på fremtiden inden for stabling af CPU-komponenter.

Køb den ikke, hvis ...

Du bruger din pc til andre ting end gaming

Selvom gaming-ydelsen er fænomenal, kan 5800X3D ikke følge med Ryzen 9 5900X- og Ryzen 9 5950X-processorerne i andre kategorier, og Alder Lake er bare at glemme i den henseende.

Du leder efter DDR5- og PCIe 5.0-understøttelse

Desværre understøtter Zen 3-platformen hverken DDR5 eller PCIe 5.0, som indtil videre kun kan findes forbundet med Intels Alder Lake-chips.

Du i virkeligheden har brug for en helt ny maskine

Hvis du virkelig skal opgradere bundkortet, køleren, PSU'en og alt det andet, så er det ikke den processor, du skal bygge op omkring. I så fald er det bedre at satse på i9-12900K eller en Ryzen 9 5900X.

Gode alternativer

(Image credit: Future)

AMD Ryzen 9 5900X

I vores test fulgte AMD Ryzen 9 5900X godt med Ryzen 7 5800X3D i forhold til opfattet spilydelse ved realistiske indstillinger og opløsninger (høj/ultra i højere end 1080p.) Ryzen 9 5900X koster i praksis 500-600 kr. mindre end Ryzen 7 5800X3D lige nu og er generelt en hurtigere processor. Hvis du leder efter en CPU, der er god til mere end bare pc-spil, er Ryzen 9 5900X en god mulighed, der passer i samme AM4-sokkel som AMD Ryzen 7 5800X3D .

Først anmeldt i april 2022