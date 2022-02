Anmeldelse: Asus Vivobook 13 Slate OLED

To minutters anmeldelse

En PC og OLED TV i ét. Det er Asus' ord, ikke vores. Og noget af en påstand for Asus Vivobook 13 Slate OLED at leve op til. Faktisk er det noget af en påstand for enhver enhed at levere på, men især en 13-tommer tablet-konverterbar pc.

Uanset hvad, så har Vivobook 13 Slate OLED helt sikkert masser af muligheder, hvoraf det mest oplagte er et 13,3-tommer OLED-panel med en kraftig 550 nits maksimal lysstyrke. Konkurrencen på det pc-baserede skifermarked går generelt stadig med LCD-skærmteknologi. Den er også meget slank og med ret smalle rammer, et tyndt chassis og flot byggekvalitet. Alt til en god pris.

Du får også masser af inputmuligheder ud over touchskærmen. Både Asus Pen 2.0 og et aftageligt tastatur er en del af den omfattende standardpakke. Andre højdepunkter inkluderer quad-højttaler Dolby Atmos-lyd, Wi-Fi 6, dobbeltkameraer, to højhastigheds-USB-C-porte, en MicroSD-kortplads, hurtig opladning og mere.

Og fik vi nævnt, at 1080p OLED-panelet tilbyder fuldt ud 100 % dækning af det krævende DCI-P3 cinema color space, noget selv professionelle skrivebordsskærme kæmper for at opnå, plus 0,2 ms responstider? Ja, der er masser at holde af.

Der er dog et par detaljer. Tag CPU'en. Det er en quad-core Intel-chip, der er i stand til over 3GHz, hvilket lyder godt, indtil du indser, at Intel Pentium Silver N6000 er baseret på Intels Atom-linje af CPU'er. Du kunne tænke på det som at have fire effektivitetskerner a la Intels nye Alder Lake-processorer. Bortset fra, at kernerne i Pentium Silver N6000 er ældre end effektivitetskernerne i Alder Lake og ikke nær så kraftige.

Som følge er ydeevnen temmelig langsom. Installation af store apps tager lang tid på trods af 256 GB SSD og 8 GB DDR4-hukommelse. Indlæsning af rigtige apps tager også masser af tid. Og glem alt om noget grafisk intensivt. Pentium-chippens integrerede grafik er svag.

Det fremtrædende OLED-panel er ikke helt så fantastisk, som du måske håber på. Som håndholdte enheder går (som inkluderer denne i det mindste en del af tiden), giver Vivobooks 1080p opløsning middelmådig pixeltæthed på en 13-tommer skærm. For at gøre tingene værre, er det uklart, om Vivobook-panelet har konventionelle RGB-subpixels. OLED-paneler har det normalt ikke.

Under alle omstændigheder er Vivobook-skærmen ikke særlig skarp og gengiver ikke skrifttyper så sprødt. Til afhjælpning ser video godt ud takket være fordelene ved OLED-teknologi, herunder fremragende betragtningsvinkler, mere eller mindre uendelig kontrast og superhurtig respons.

Den ellers uimponerende Pentium-chip gør også et godt stykke arbejde med at afkode videostreams med høj bithastighed, også 4K YouTube. Det tilbyder også en anstændig batterilevetid på omkring ni timer til videoafspilning, selvom ARM-drevne tablets til sammenlignelige priser typisk holder en del længere.

Alt i alt, set ud fra et forbrugsperspektiv, har denne maskine en hel del kørende for sig. Det faktum, at den er langt billigere end premium Windows tablets som Microsoft Surface Pro 8, bidrager ligeledes til appellen. Men Vivobooks svage ydeevne og begrænsningerne af dens OLED-skærm giver et blandet indtryk generelt.

Pris og tilgængelighed

CPU: 1.1GHz Intel Pentium Silver N6000 (quad-core, 4MB cache, op til 3.3GHz)

Grafik: Intel UHD integrated

RAM: 8GB DDR4 RAM

Skærm: 13.3-tommer 1080p OLED

Lager: 256GB M.2 NVMe SSD

Optical drive: N/A

Porte: 2x USB-C, MicroSD

Forbindelse: Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2

Kamera: 5MP front, 13MP rear

Vægt: 0.78 kg

Størrelse: 12.20 x 7.48 x 0.31 tommer (30.99 x 19.00 x 0.79 cm; W x D x H)

Til priser fra 6.399.- ser Asus Vivobook 13 Slate OLED ud som en god værdi. Det er en fuldfunktions-pc i tablet-konverterbart format, komplet med aftageligt tastatur og inputpen. Den får også OLED-skærmteknologi, hvilket giver en meget tiltalende samlet pakke. Ulempen er en svag Intel Pentium-processor. Til denne pris kan du ikke få alt.

For færre penge kan du få Microsofts mindre 10-tommer Surface Go med en komplet pakke af tilbehør og en lignende CPU. For de samme penge kan du få Go med en mere kraftfuld Intel Core M3-chip, men du skal betale ekstra for et tastatur og en inputpen. Entry-level Microsoft Surface 7 Pro kan fås for en lignende pris, men kommer med meget få dikkedarer. Alt dette betyder, at der kan laves en sag for Vivobook i værdimæssig henseende som en medieforbrugsenhed. Men for alt, der ligner en rigtig computer, er den mindre overbevisende.

Design

Slankt design og fantastisk byggekvalitet er bestemt en del af Asus Vivobook 13 Slate OLED's kerneappel. Tablet-delen er virkelig kompakt med slanke rammer omkring det 13,3-tommer OLED-panel og meget flot sat sammen. Den er kun 8 mm tyk, vejer lidt over trekvart kilo og har et 50 WHr batteri.

Chassiset indeholder også et quad-højttalersystem med Dolby Atmos understøttelse. Med hensyn til samlet volumen er den rimelig effektiv. Men lydkvaliteten er meget tynd og blid.

Alligevel er clip-on tastaturet rimeligt taktilt til enhedstypen med 1,4 mm tastvandring og et flot, stort pegefelt, mens Asus Pen 2.0 kan prale af en 266Hz sample rate.

Det magnetiske støtteben er også nemt at bruge og fungerer godt. Kombinationen af støttebenet og clip-on tastaturet er fantastisk til skriveborde og andre borde, men ligesom med alle lignende løsninger, fungerer det ikke nær så godt på skødet.

Sammen med pennen og strømforsyningen giver det en hel del at fylde i din taske, selvom USB-C-opladningen betyder, at du kan dele en enkelt strømforsyning på tværs af flere enheder.

En bærbar computer med en berøringsskærm er bestemt en mindre kompliceret computerenhed. Du skal virkelig ville have funktionaliteten. Porte-mæssigt får du et par højhastigheds USB-C-stik plus en MicroSD-kortlæser. Det er nok rigeligt til denne type enhed.

At være i stand til at tilslutte mindst én perifer enhed under opladning er det mindste, du kan ønske. Andre steder får du et 5MP fremadvendt kamera plus et andet 13MP kamera på bagsiden.

Ydeevne

Benchmarks Her er, hvordan Asus Vivobook 13 Slate OLED klarede sig i vores suite af benchmark tests: 3DMark: Night Raid: 3,903; Fire Strike: 1,100; Time Spy: 386

Cinebench R20 Multi-core: 628 point

GeekBench 5: 686 (single-core); 1,913 (multi-core)

PCMark 10 (Hjemmetest): 2,632 point

PCMark 10 Batterilevetid: 7 timer og 29 minutter

Batterilevetid (TechRadar filmtest): 9 timer



Hvis Asus Vivobook 13 Slate OLED har en svaghed, er det Intel Pentium Silver N6000 CPU. På papiret lyder en quad-core Intel-chip, der er i stand til over 3GHz, som rigeligt til denne type enhed. I praksis er det baseret på Intels laveffektklasse af processorer, tidligere kendt som Atom.

I bedste fald kan man argumentere for, at Pentiums kerner er effektivitetsorienterede som dem i den nye Alder Lake desktop-processor. I virkeligheden er de ikke engang så gode. Det giver en træg oplevelse. Installation og åbning af apps tager en del tid. For eksempel tog det omkring 20 minutter at indlæse Metro Exodus, før den straks styrtede ned omkring en fjerdedel af vejen gennem benchmark-testen. Og ja okay, et krævende spil som det er irrelevant på denne enhedstype, men det er et tegn på Vivobooks betydelige begrænsninger.

Selv Windows 11 UI kan til tider føles haltende, selvom en ting, som Vivobook er god til, er videoafspilning, inklusiv krævende 4K-streaming. For den type indholdsforbrug er dette en overbevisende enhed. Det er især sandt takket være den fantastiske kontrast og farver fra OLED-skærmen. Asus' påstand om, at Vivobook kan fungere som et tv er et stræk, men at se film og tv er bestemt en fornøjelse.

Når det er sagt, er 1080p-panelet mindre overbevisende på Windows skrivebordet. OLED-panelet mangler lidt skarphed og gengiver ikke skrifttyper synderligt sprødt. Dels er det grundet pixeltæthed - 1080p på et 13,3-tommers panel er ikke det store efter tablet-standarder. Men det kan også skyldes ikke-RGB subpixel struktur i OLED-panelet, som, hvis det er til stede, aldrig er en god ting til gengivelse af skrift.

Batterilevetid

Asus Vivobook 13 Slate OLED klarer sig omkring ni timer til videoafspilning, hvilket er et anstændigt resultat for en x86-drevet computerenhed, der kører Windows i modsætning til for eksempel en Android tablet med en ARM-chip.

Problemet er, at den overordnede computeroplevelse hæmmes af den energisvage Intel-CPU. Så du får ikke rigtig en fuld pc-oplevelse.

Du ville uden tvivl være bedre stillet enten med et mere kraftfuldt system med en Intel Core eller AMD Ryzen CPU eller med en ARM-baseret tablet, der var endnu mere bærbar og endnu længere holdbar. Asus Vivobook 13 Slate OLED har i sidste ende ikke helt en tilfredsstillende balance mellem levetid og ydeevne.

Køb den hvis...

Du elsker OLED-teknologi

Asus hævder, at Vivobook er den første konvertible Windows laptop med et OLED-panel. Det ser bestemt godt ud til videoafspilning med fantastisk kontrast og farver.

En konvertibel tablet er det, du ønsker

Asus Vivobook 13 Slate OLED er en full-feature konvertibel enhed komplet med et tastatur og inputpen inkluderet, for ikke at nævne det lækre 13,3-tommer OLED-panel.

Du vil have noget for pengene

Asus Vivobook 13 Slate OLED har en konkurrencedygtig pris givet det samlede funktionssæt. Hvis du primært ønsker at se video, kan dette være en fantastisk enhed, omend med begrænset ekstra nytte.

Køb den ikke hvis…

Du vil have brugbar applikationsydelse

Intel Pentium chippen er ærlig talt svag og leverer en skuffende samlet oplevelse i Windows. Installation og kørsel af apps tager lang tid, og selv brugergrænsefladen kan føles træg.

Du er seriøs omkring pen computing

Asus Pen 2.0 er en fin detalje. Men den svage ydeevne af Intel CPU'en gør den lidt overflødig. At køre Photoshop er for eksempel ikke en god oplevelse.

Du tror, OLED er ufejlbarlig

I denne applikation er OLED muligvis ikke den bedste mulighed. Video ser godt ud, men overordnet sprødhed og skrifttypegengivelse er ikke stærke sider ved 13,3-tommer 1080p OLED-panelet.