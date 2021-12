Anmeldelse: Microsoft Surface Go 3

Surface Go 3 er det billigste Surface-produkt på markedet, og den lave ydelse, den korte batterilevetid og de tykke skærmkanter afslører, hvorfor den er så billig. Den har dog det bedste webcam til prisen, hvilket betyder, at den er et godt valg for alle, der har mange videoopkald. Men de fleste vil være bedre tjent med en Chromebook.

Anmeldelsen kort

Surface Go 3 er Microsofts seneste forsøg på at få sin serie af Windows-tablets og bærbare computere ud til et mere prisbevidst publikum, især nu hvor hjemmearbejde og -undervisning er blevet så udbredt. Og selv for folk, der ikke behøver at lave meget seriøst arbejde hjemmefra, er det ret tiltalende at have en lille Windows 1-enhed som denne, som du nemt kan tage med dig, uanset hvor du går hen, og det kunne potentielt gøre den til en god konkurrent til iPad mini.

Men selv om introduktionsprisen på kun 3.490 kr. lyder tiltalende, skal du lægge mindst 799,95 kr. til beløbet, hvis du vil have tastatur-coveret med, og selv da står du tilbage med en enhed til over 4.000 med hardware, der knap nok er i stand til at håndtere de bedste Windows 11 funktioner. 4 GB er ikke længere nok til at klare det på andet end en Chromebook.

Du kan få den med op til en Intel Core i3-processor og 8 GB RAM, men med en pris på 5.190 kr. - igen uden Microsofts Type Cover - begynder det at give mindre mening sammenlignet med andre billige Windows-bærbare. Bærbare computere, som til den pris vil have specifikationer, der er langt mere velegnede til den multitasking, som vi alle har brug for i disse dage.

Der er også nogle ting, som Surface Go 3 gør utroligt godt. Hængslet på bagsiden er stadig lige så solidt som altid, og den har et af de bedste webkameraer, vi har set i en bærbar computer uanset pris - og da slet ikke en med en startpris på 3.490 kr. Hvis det vigtigste, du skal bruge din computer til, er videoopkald, og du vil have en enhed, der kan gøre det på farten, så er Surface Go 3 faktisk et godt valg. Du skal bare ikke forvente at kunne lave meget andet, mens du taler.

Men samlet set er dette en enhed, som er lidt svær at anbefale. Den fungerer helt sikkert, og den er brugbar for loyale Windows-brugere, der ikke ønsker at bruge ChromeOS eller iPadOS. Men til prisen vil en Chromebook eller en iPad på entry-level simpelthen være bedre for de fleste, da disse styresystemer er langt bedre til at levere en fornuftig ydelse med de på den low-end specifikationer, du får her.

Pris og tilgængelighed

Spec sheet Surface Go 3 modeller og priser:

Intel Pentium 6500Y, 4GB RAM 64 GB eMMC: 3.490 kr.

Intel Pentium 6500Y, 8GB RAM 128 GB SSD: 4.590 kr.

Core i3, 8GB RAM 128 GB SSD: 5.190 kr.

Surface Go 3 er tilgængelig nu til en pris, der begynder ved 3.449 kr. Til den pris får du en Intel Pentium 6500Y-processor, 4 GB RAM og et 64 GB eMMC-lagerplads. eMMC hukommelsen er langsommere end SSD. Det er en utrolig billig pris for en Surface-enhed, men vores bedste råd er at lade være med at købe den.

Du bør i stedet som minimum gå efter mellem-versionen som har lidt bedre specifikationer. Her ligger prisen på 4.590 kr. Så får du samme processor, men med 8 GB RAM og en rigtig SSD - med 128 GB lagerplads, går det hele lidt hurtigere. Ikke alene bør du have mindst 8 GB RAM med Windows 11, men den SSD vil indlæse programmer så meget hurtigere end det eMMC-drev, der findes i den billigste udgave.

Køber du versionen med de bedste specifikationer er prisen 5.190 kr. Så får du den stærkeste version med en dual-core Intel Core i3 CPU, 8 GB RAM og den samme SSD med 128 GB. Og, ja, hvis du har brug for noget mere kraftfuldt end det, bør du bare vælge Surface Pro 8, som ser så meget bedre ud på alle tænkelige måder. Den er endnu ikke dukket op i Danmark, men kommer i løbet af 2022. Startprisen på Surface Pro 8 er 9.290 kroner.

Under testen har vi virkelig undret os over, hvorfor Microsoft overhovedet har lavet Surface Go 3. For det er svært at se, hvorfor nogen skulle købe denne computer, når du sagtens kan finde en billig bærbar i samme prisklasse, som giver brugerne en bedre oplevelse på stort set alle punkter?

Design

Designet er virkelig flot, og formfaktoren på Microsoft Surface Go 3 gør den meget mobil (Image credit: Peter Hoffmann)

Ligesom alle de andre Microsoft Surface-enheder er Surface Go 3 en virkelig smuk lille bærbar computer, så her har Microsoft ramt helt rigtigt. Den er utrolig tynd med en tykkelse på kun 8,3 mm og vejer kun 544 gram, hvilket gør supernem at bære rundt på, hvis du ikke ønsker at gå ud med en klodset rygsæk, hver gang du lige vil sidde på en cafe og arbejde, imens du nyder en latte.

Vores model er i den klassiske sølvfarvede Surface-æstetik med Windows-logoet i en smuk kromfinish på bagsiden af enheden. Så uanset, hvordan du vender og drejer den, er Microsoft Surface Go 3 flot og smuk at se på.

Skærmen er ganske udmærket og opløsningen i fuld HD fungerer fint i den størrelse. (Image credit: Peter Hoffmann)

Der er ikke sket mange ændringer i Surface Go's design siden Surface Go 2, hvilket betyder, at skærmen har nogle lidt tykke kanter. Det er en tablet-pc, og så skal man selvfølgelig have noget at holde i, men det kan altså godt lade sig gøre, uden de tykke kanter. Det har andre producenter for længst løst, og kigger du på Surface Pro 8, så har den også væsentligt tyndere skærmkanter. Men der er selvfølgelig tale om en billig pc, så her kan man ikke forvente, at Microsoft ruller deres bedste teknologier ud.

Du får en 10,5 tommer stor skærm på 1920 x 1280p. Det er udmærket uden at være prangende, når man husker på, at selv mobiltelefoner kommer med på 2K og 4K skærme i dag. Men det vil selvfølgelig også være noget, der vil skrue prisen i vejret. Så selv om skærmen er udmærket, får du ikke den oplevelse af et knivskarpt og knasende sprødt billede her.

Microsoft Surface Go 3 fylder ikke meget i tasken eller på skrivebordet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skærmen er ikke specielt lysstærk, og farverne er ikke gengivet helt præcist. Når man ser animerede serier som Sailor Moon eller Bob's Burgers, kan man tydeligt se, at denne skærm har mangler på dette område. Ingen af disse shows har virkelig brug for en skærm med høj opløsning, men de er ekstremt farverige og viser, hvor overfladisk farvegengivelsen her er. Farverne virker en smule udvaskede og intetsigende, hvilket ikke er verdens undergang, men det er lidt skuffende på en "PixelSense"-skærm.

Højttalerne er tilsvarende. De giver en ganske fornuftig oplevelse, hvis du bare vil se en enkelt YouTube-video eller se lidt Netflix i din fritid, men de er ikke ligefrem gode til at lytte til musik. De er dog placeret tæt på toppen af skærmen, når Surface Go 3 er i laptop-tilstand, hvilket betyder, at der er minimal forvrængning. En af fordelene ved en tablet.

(Image credit: Future)

En tablet, er det eneste du får, når du betaler for en Surface Go 3. Den leveres nemlig uden Microsofts Type Cover, og det er helt klart noget, der gør den mindre brugbar. Hvis du skal bruge den til arbejde eller skole, er tastaturet ret væsentligt. Vi er nok lidt gammeldags, men vi mener stadig, at et tastatur og en mus stadig er den bedste måde at navigere i Windows på, og det gælder også Windows 11, selv med alle de forbedringer, som Microsoft har inkluderet.

Hvad angår selve Type Coveret (det billigste koster 799 kr.), har det ikke ændret sig og er lige så godt som det plejer at være. Det er stadig overraskende behageligt at skrive på i betragtning af den lave profil. Med et tastatur, der er lavet til en så lille enhed, skal man dog lige vænne sig til, hvor tæt tasterne sidder sammen.

Type Cover har også en trackpad, og den fungerer fint. Men på Surface Go 3 er det hurtigere at bruge touchskærmen i stedet, især hvis du blot skal rulle ned i et dokument eller på en webside eller trykke på en knap. Men selv om touchskærmen er hurtig og nemt at bruge, så er det stadig svært at se, hvordan man skal kunne bruge denne computer til noget fornuftigt uden Type Coveret. Derfor burde Microsoft simpelthen inkludere det som standard. Det holdt de op med for flere år siden, men vi har tænkt os at blive ved med at brokke os over det, indtil de begynder at inkludere det igen. Selv om det nok ikke bliver lige med det samme.

Selv om Type Coveret er uundværligt til Surface Go 3, er det ikke det eneste tilbehør, der er centralt for Surface-oplevelsen - der er også Surface Pen. Denne er heller ikke inkluderet, men den er ærligt talt et af de største salgsargumenter for enhver Surface-enhed, og den føles fremragende, uanset om du skriver noter ned eller laver skitser i Photoshop. Ja, Surface Pen er en utrolig dyr tilføjelse (859,90 kr.), og den er heldigvis ikke livsnødvendig. Men den er rar at have, hvis du har råd til det.

(Image credit: Future)

Hvad angår porte, er der ikke meget at komme efter, hvilket nok er forventeligt på så en tablet-pc i denne størrelse. På en af de smalle sider af tabletten sidder der tre porte: Du får en Surface Connect-port, en USB-C port og et 3,5 mm lydstik. På siden af den bærbare computer finder du en tænd/sluk-knap og volumen-knappen. Lydstyrkeknapperne er sandsynligvis tænkt til at blive brugt, når Surface Go 3 er i tablet-mode. Men den fungerer også fint i laptop-tilstand.

Ydelse

Den Surface Go 3, som vi anmelder her, har en Intel Core i3-10100Y-processor, 8 GB RAM og en 128 GB SSD. Så det er bestemt ikke er den hurtigste enhed i verden. Processoren er en 2-core, 4-thread blæserløs chip med en basisfrekvens på kun 1,3 GHz, hvilket betyder, at den skal på overarbejde, så snart du beder den om at udføre en hvilken som helst form for multi-tasking. Og du ikke engang at overveje at bruge denne maskine til mere krævende opgaver.

I Cinebench R23 scorer Surface Go 3 blot 1.277 point, hvilket er næsten fire gange langsommere end Surface Pro 8. Det er meget, når Surface Pro 8 i USA kun koster cirka det dobbelte.

I PCMark 10 får vi en score på blot 2.596 point, hvilket er den laveste score, vi nogensinde har set i den test. Der er ærligt talt ikke meget ved en bærbar computer, hvor ydelsen er så lav, at det kan mærkes, når du laver løser små dagligdags opgaver.

Og kan faktisk mærkes, at Surface Go 3 har slatne specs. Når vi bare kigger på, f.eks. én webside og chatter i Slack, så klarer Surface Go 3 sig fint. Men så snart du prøver at installere en app eller køre nogen form for medier - som Spotify - i baggrunden, kan du mærke, at computeren ind imellem bliver langsommere.

Det var ikke så stort et problem for et par år siden, før vi alle begyndte at skulle lave hjemmearbejde og arbejde væk fra kontoret. Men nu, hvor vi efterhånden er afhængige af at kunne klare alle opgaver - gerne på én gang - uanset hvor vi er, så er computere, der kan håndtere multitasking blevet nærmest uundværlige.

For nu hvor vores pc'er er en af de vigtigste måder, hvorpå vi interagerer med verden, køber vi ikke længere enheder til et enkelt formål, og det gælder stort set for alle. Pandemien har gjort multitasking så vigtigt, og det er virkelig en skam, at denne enhed lægger så meget vægt på designet i stedet for det interne. Vi ville meget hellere have set en mindre prangende æstetik, hvis det betød, at den ikke blev langsommere, når den udfører simple hverdagsopgaver, som vi alle løser hver eneste dag.

Vi ved ikke, om dette er et problem med Windows 11, men det er ikke ligefrem nyt. Windows er med tiden blevet mere og mere hardwareintensivt for at drive mere prangende animationer, men det betyder, at en enhed med lavt strømforbrug som Surface Go 3 simpelthen ikke fungerer så godt, som den skal. Og det er en af grundene til, at vi ikke vil anbefale Surface Go 3. Hvis du køber en bærbar med dette ydelsesniveau eller i denne prisklasse, så vil vi anbefale en Chromebook. Chromebooks har godt nok lignende specifikationer, men softwaren er så velfungerende, at du rent faktisk får mere ydelse for pengene, selv om specifikationerne er ens.

Kamera og mikrofon

(Image credit: Peter Hoffmann)

Microsoft har tydeligvis lagt meget vægt på at gøre optimere oplevelsen, når du holder online-møder. Det fungerer fremragende på Surface Go 3, hvilket ikke er så overraskende, da Microsoft Teams er en central del af Windows 11 generelt.

Webkameraet på denne computer er helt fantastisk og fanger nemt alle detaljer i vores ansigt uden at udvande farverne eller skabe overdrevne farver i baggrunden.

Vi har foretaget en masse videoopkald med Surface Go 3, både via Teams selv og via Google Hangouts og Discord, og vi har ikke hørt en eneste klage. Mikrofonen er også ganske enkelt fremragende, den opfanger vores stemme uden forvrængning, og vi behøver ikke gentage os selv, fordi de andre på mødet har svært ved at forstå, hvad vi siger.

Og selvfølgelig understøtter webkameraet Windows Hello, og det er den bedste integration, vi endnu har set. Det logger os utrolig hurtigt ind, selv når vi har en ansigtsmaske på hagen og med eller uden briller.

Videoopkald er en stor del af alle vores liv i disse dage, og Microsoft virkelig gjort det godt her. Det er det ene område, hvor Surface Go 3 virkelig udmærker sig og leverer langt over forventning til prisen. Hvis du foretager mange videoopkald, og du vil have noget bærbart, der har et godt webcam, vil Surface Go 3 være et fremragende valg.

Billede 1 af 2 Tastaturet sidder magnetisk fast og er en smule hævet for at give en bedre skrive-vinkel. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 2 Det er også muligt at bruge tastaturet, når det ligger helt fladt. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid

Surface Go 2 havde ikke ligefrem verdens bedste batterilevetid, men den var fin nok. Her er Surface Go 3 en kæmpe skuffelse, for den er blevet dårligere på dette område. I PCMark10-batteritesten, som emulerer en masse arbejdsbelastninger i den virkelige verden som tekstredigering og videoopkald, holder enheden blot 6 timer og 25 minutter.

Det er normalt, hvad vi ser i en bærbar gaming-bærbar computer med superstærk grafik og en skærm med høj opløsning, ikke i en tablet med en blæserløs chip med lavt strømforbrug og en 1080p-skærm. En så kort batterilevetid er ærlig talt pinlig for en tablet som denne, og det er heller ikke kun benchmarken. Bare ved at sidde på en cafe og skrive en artikel (i Microsoft Word) oplevede vi, at batteriet faldt fra 100 % til 73 % på cirka 30 minutter.

Vi havde skærmen på fuld lysstyrke, men det er stadig en chip fra Y-serien og burde absolut have længere batterilevetid. Et af de vigtigste salgsargumenter for denne serie af Intel-processorer er dens strømeffektivitet, så vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor batteritiden er så dårlig her - og det er ikke en Windows 11-ting, for de andre Surface-enheder holder meget længere.

Ser vi på Surface Laptop Studio, så holder den f.eks. strøm i op til 11-12 timer, og her er der tale om en bærbare computer har en Tiger Lake H35-processor med høj ydelse. Der er simpelthen ingen undskyldning for den elendige batterilevetid i Surface Go 3.

Software og funktioner

En af de vigtigste grunde til at købe en Surface-enhed er, at du får en slags ren version af Windows, som du ikke finder andre steder, medmindre du selv bygger en pc. Der er ingen bloatware her, kun en ren og simpel Windows 11-installation. Det er noget vi altid har elsket ved Microsoft Surfacemodellerne, og især i denne prisklasse er det ikke noget du kan regne med hos andre producenter.

Normalt, når du køber en bærbar Windows-bærbar så billigt, bliver du oversvømmet med en masse ubrugelig bloatware, der fylder din skærm med pop-ups og reklamer - det er utroligt irriterende at skulle bruge tid på, især hvis du ikke er super fortrolig med at grave rundt i Windows 11-indstillingsappen.

I stedet giver Surface Go 3 dig et stort set tomt lærred, så du selv kan vælge, hvordan du vil have Windows til at fungere for dig. Det er en af de vigtige missioner hos Microsofts, og derfor er Windows 11 stadig så åben som den er. Nu er den model, vi anmelder her, den kommercielle version, som leveres med en ulåst version af Windows 11 Pro, hvilket betyder, at vi er i stand til at installere, hvad vi vil, uden at skulle deaktivere noget.

For de fleste mennesker, der køber denne tablet fra hylderne i deres elektronikbutik - lokalt eller online - vil den bærbare computer blive leveret med Windows 11 Home i S-Mode. Det betyder, at du ikke bare kan installere apps, du falder over tilfældige steder på nettet, og på den måde er det en mere sikker computer. Men hold op, hvor er det irriterende, at man kun kan installere apps fra Microsoft Store, der stadig er umulig at finde rundt i, og som tit mangler de mest brugte apps. Heldigvis er det muligt at deaktivere S-Mode i Indstillinger, og vi har en engelsk guide her.

(Image credit: Future)

Køb den hvis…

Du vil have en Surface-enhed til billige penge

Surface Go 3 er en billig enhed, og hvis du primært vil bruge den som en tablet, er det den billigste måde at få adgang til Microsoft-hardware på.

Du har mange online-møder og video-opkald

Til prisen er webkameraet og mikrofonen på Surface Go 3 simpelthen fantastisk. Du kommer til at se godt ud og lyde lækkert i alle dine online-møder.

Køb den ikke hvis...

Du har behov for at løse tunge opgaver

Intel Core i3-10100Y i Surface Go 3 er en utrolig svagtydende processor, og det er den stærkeste af de tre chip, du kan vælge i denne enhed. Selv hvis du bare skal lave lidt let fotoredigering, vil denne Windows-tablet sandsynligvis få det svært.