Otte Motorola-telefoner får Android Pie

Har du spekuleret på, om din Moto-telefon mon får en bid af Android Pie? Vi kender svaret nu, for Motorola har afsløret, hvilke modeller, der får opdateringen.

Selskabet fortæller, at Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6 og Moto G6 Play alle vil blive opdateret til Android Pie.

Vi har ikke fået oplyst nogen tidsramme, men opdateringerne begynder tilsyneladende "dette efterår", så nogle af telefonerne på listen vil angiveligt få Android Pie inden for de næste få måneder.

Bemærkelsesværdige udeladelser

Ingen af telefonerne på listen kommer som en overraskelse, men til gengæld er det overraskende, at visse andre ikke er kommet med på listen. Det gælder ikke mindst Moto E5-serien, som blev lanceret i år, samt Moto G5- og Moto G5S-serierne, som landede i 2017.

Det står ikke klart, om listen er endegyldig, eller om andre telefoner, såsom de nævnte, bliver opdateret senere. Men Motorola har aldrig lovet at understøtte disse modeller på længere sigt, så hvis du har en af Motorolas mobiler i den billigere ende, eller en af de lidt ældre telefoner fra G-serien, så ser det i hvert fald ikke ud til, at du får Android Pie inden for en overskuelig fremtid.

Og det er en skam, for Android Pie kommer med en masse lækre opdateringer. Ejere af telefoner, der får Pie, kan se frem til en raffineret grænseflade, potentielt længere batteritid og mere til.

Via PocketNow