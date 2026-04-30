Motorola har netop lanceret fire foldbare mobiler, herunder Razr Ultra 2026-serien og Razr Fold, der skal konkurrere med Samsungs Galaxy Fold 7

Motorola har netop annonceret tre nye klaptelefoner og den store foldbare Motorola Razr Fold

Telefonerne kan forudbestilles nu

Motorola Razr Ultra 2026 er uden tvivl højdepunktet med en 7-tommers foldbar skærm og tre 50 MP-kameraer

Motorola har en travl tid, da de netop har lanceret flere nyheder, herunder mobiltelefoner og øretelefoner.

I spidsen står Motorola Razr 2026-familien, som omfatter basismodellen Motorola Razr 2026, Motorola Razr Plus 2026 og Motorola Razr Ultra 2026 samt den tidligere annoncerede Motorola Razr Fold.

Motorola Razr 2026 har en 6,9-tommer 1080 x 2640 foldbar skærm, en 3,6-tommer 1056 x 1066 cover-skærm, et MediaTek Dimensity 74350X-chipsæt, 8 GB RAM, 128 GB lagerplads, et 4.800 mAh batteri med 30 W opladning, et 50 MP vidvinkelkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og et 32 MP frontkamera.

Motorola Razr Plus 2026 har en lignende hovedskærm og kameraer, men dens 1272 x 1080 cover-skærm er større, på 4 tommer, og den har et overlegen Snapdragon 8s Gen 3-chipsæt, 12 GB RAM, 256 GB lagerplads og et 4.500 mAh batteri med 45 W opladning.

Motorola Razr Ultra 2026 har den en 7-tommer 1224 x 2992 foldbar skærm, en 4-tommer 1272 x 1080 cover-skærm, et Snapdragon 8 Elite-chipsæt, 16 GB RAM, 512 GB lagerplads, et 5.000 mAh batteri med 68 W opladning og et sæt af tre 50 MP kameraer.

Image 1 of 3 Motorola Razr 2026 (Image credit: Motorola) The Motorola Razr Plus 2026 (Image credit: Motorola) The Motorola Razr Ultra 2026 (Image credit: Motorola)

Alle nyheder kan forudbestilles nu hos Motorola, som dog ikke skriver, hvornår de bliver leveret. Men det bliver højst sandsynlig i begyndelsen af maj. Den almindelige razr 2026 koster 6.799 kroner, Motorola razr plus 2026 8.999 kroner og razr ultra 2026 10.999 kroner.

Motorolas hidtil største foldbare telefon

Så er der Motorola Razr Fold, som er Motorolas første foldbare telefon i bogformat, og dermed en direkte konkurrent til den fantastiske Samsung Galaxy Z Fold 7.

Motorola Razr Fold (Image credit: Motorola)

Razr fold er faktisk ikke helt nyt, da det allerede blev præsenteret på CES 2026, men nu er der fastsat en pris, og du kan allerede nu forudbestille telefonen hos Motorola.

Den vejledende udsalgspris ligger på 15.999 kroner, men i lanceringsfasen får du rabat på Motorola razr fold, så du slipper med 14.199 kroner - en besparelse på 1.800 kroner. Samtidig får du gratis forsendelse og mulighed for at vælge et Motorola ur eller øretelefoner gratis oven i købet.

Razr fold har en 8,1-tommer 2484 x 2232 foldbar skærm, en 6,6-tommer 2520 x 1080 cover-skærm, et 6.000 mAh batteri, et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera, der også kan tage makrobilleder, og et 50 MP 3x teleobjektiv.

Der er også et 32 MP-kamera på cover-skærmen og et 20 MP-kamera på den foldbare skærm. Derudover understøtter Motorola Razr Fold en stylus, og den har et Snapdragon 8 Gen 5-chipsæt parret med 16 GB RAM og 512 GB lagerplads.