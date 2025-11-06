Motorola lancerer super tynd smartphone - Motorola edge 70

Motorola har lanceret tre nye produkter i Danmark: Motorola Edge 70, Moto G57 Power og Moto Buds Bass. Den nye Motorola Edge 70 fremstår som en af markedets tyndeste smartphones med en tykkelse på 5,99 mm. Moto G57 Power fokuserer på batterilevetid og robusthed, mens Moto Buds Bass tilbyder lang spilletid og støjreduktion i kompakt format.

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70: Tynd konstruktion og AI-funktioner

(Image credit: Motorola)

Motorola Edge 70 er fremstillet i aluminium og har en bagside inspireret af nylon, mens Pantone-valgte farver og farveaccenter omkring kameralinserne bidrager til det visuelle ret unikke udtryk. Mobilen har IP69-certificering, Gorilla Glass 7i og opfylder otte militære holdbarhedsstandarder. Dermed er der altså tale om en virkelig holdbar mobil.

Mobilen er udstyret med tre 50 MP-kameraer: et hovedkamera med 4K-videooptagelse, et ultravidvinkel- og makroobjektiv samt et frontkamera. En dedikeret lyssensor skal forbedre eksponeringen i varierende lysforhold. Kameraoplevelsen suppleres af Moto AI og en Photo Enhancement Engine med funktioner som Action Shot og Group Shot.

Telefonen anvender Snapdragon 7 Gen 4-platformen og drives af et 4.800 mAh silicium-carbon-batteri, der ifølge producenten giver op til 50 timers brug. Opladning sker med 68W TurboPower via kabel eller 15W trådløst. Motorola oplyser, at Edge 70 vil modtage fire store Android-opgraderinger og sikkerhedsopdateringer frem til 2031.

Motorola fremhæver en række bæredygtige tiltag, herunder plastfri emballage, anvendelse af genanvendt plast i konstruktionen og forbedret energieffektivitet. Motorola Edge 70 er tilgængelig fra 5. november i farverne Bronze Green (mørkegrøn), Gadget Gray (grå) og Lily Pad (pastelgrøn).

Moto G57 Power

Moto G57 Power: Stor batterikapacitet og 5G-ydelse

(Image credit: Motorola)

Moto G57 Power er en prisbillig mobil, der er målrettet brugere, som ønsker høj batterikapacitet til en lavere pris. Telefonen har et 7.000 mAh batteri med silicium-carbon-teknologi og understøtter 30W opladning. Battery Care-systemet styrer energiforbruget ved at overvåge baggrundsaktivitet.

Hovedkameraet har en 50 MP Sony LYTIA-sensor og suppleres af et 8 MP ultravidvinkelkamera og et 8 MP frontkamera. Moto AI sørger for intelligent billedbehandling, og Google Fotos-værktøjer kan bruges til yderligere justeringer.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Enheden anvender Snapdragon 6s Gen 4-processoren og understøtter 5G-forbindelse. RAM Boost tillader op til 24 GB RAM, og lagring tilbydes op til 256 GB. Skærmen måler 6,72 tommer og har FHD+ opløsning med en opdateringshastighed på 120 Hz. Water Touch-teknologi gør skærmen brugbar selv med fugtige fingre. Lydoplevelsen forbedres med Dolby Atmos og stereohøjttalere.

Designet er certificeret efter MIL-STD-810H-standarden og beskyttet af Gorilla Glass 7i. En IP64-klassificering angiver beskyttelse mod støv og stænk.

Moto Buds Bass

Moto Buds Bass: Lang spilletid og justerbar støjreduktion

(Image credit: Motorola)

Moto Buds Bass er trådløse ørepropper med op til 9 timers spilletid pr. opladning og op til 43 timer med det medfølgende opladningsetui. Ørepropperne har tre mikrofoner og anvender CrystalTalk AI til at forbedre opkaldskvaliteten.

Den 12,4 mm store driver er optimeret til bas og understøtter Hi-Res Audio. Ørepropperne har aktiv støjreduktion på op til 50 dB, og funktioner som Transparency Mode giver mulighed for at høre omgivelserne efter behov. Ørepropperne er også vandafvisende.

Pris og tilgængelighed

Pris og tilgængelighed

Alle tre produkter er tilgængelige fra november.

Motorola Edge 70: 5.999 kroner

Moto G57 Power: 2.190 kroner

Moto Buds Bass: 449 kroner

Et særligt tilbud med Motorola Edge 70 og udvalgt tilbehør – herunder Moto Tag, Moto BudsLoop Green, Moto Watch Fit og en 68W oplader – er tilgængeligt via motorola.com frem til sidste uge af december 2025.