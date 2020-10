Optagelserne til Stranger Things sæson 4 er kommet i gang igen – er en præmiere næste år sandsynlig?

Indspilningerne af Stranger Things sæson 4 begyndte tidligere på året, men som stort set alle dine yndlings Netflix-tv-shows blev de sat i bero, da coronavirus-udbruddet satte ind i marts. Produktionen nåede langt nok til at producere en teaser trailer med en tilbagevendt Hopper (David Harbour), men det var så det hele.

Nu, næsten syv måneder senere, ser det ud til, at optagelserne til fjerde sæson er blevet genoptaget. Stranger Things' officielle Twitter-konto lagde en opdatering ud, hvor man ser et klaptræ i anvendelse. Det antyder, at der arbejdes på nye afsnit af showet igen nu.

Tjek det nedenfor:

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pSOctober 1, 2020

Kommer Stranger Things sæson 4 i 2021?

Det virker nu meget sandsynligt, at vi får fjerde sæson af Stranger Things at se i 2021. Netflix annoncerede aldrig en udgivelsesdato for showet, men 2020 må anses for usandsynligt. Normalt går der lidt over et år mellem Stranger Things' sæsoner, så da tredje sæson nu landede i juli 2019, så det er muligt, at skaberne havde håbet på en Halloween-lancering i år.

Det er klart, at det ikke er på kortene denne gang. Måske skulle man tage sig en maraton med de første tre sæsoner i stedet? Hvis du har brug for noget andet gyserrelateret på Netflix, mens du venter, lander The Haunting of Bly Manor på streamingtjenesten den 9. oktober.