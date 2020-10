Netflix skruer igen op for streaming-kvaliteten i Europa

Fordi COVID-19 har spærret de fleste af os inde, har mange måttet ty til streaming-platforme for at få tiden til at gå under hjemmekarantænen. Det har betydet, at en gigant som Netflix skar ned på kvaliteten, for at sikre nok båndbredde til alle. Nu ser det dog ud til, at Netflix igen opererer normalt, i hvert fald i Europa.

Informationen stammer fra data indsamlet af det danske medie FlatPanelsHD, som noterer, at den tidligere båndbredde på 15Mb/s til 4K HDR-indhold på Netflix nu er tilbage til normalen. Brugere i Norge, Tyskland og andre europæiske lande rapporterer om tilsvarende stigninger.

Tjenesten er dog ikke helt tilbage til det normale overalt – afhængig af hvor i Europa du befinder dig, og du kan derfor stadig støde på en begrænsning af båndbredden, når du vil streame film og serier.

I en udtalelse til FlatPanelsHD siger Netflix, at de arbejder sammen med internetudbyderne om at øge kapaciteten på netværket. I april blev kapaciteten ifølge en repræsentant for streaming-tjenesten firdoblet.

Bedre forhold

Selvom du måske ikke får helt så mange pixels på skærmen, og ej heller i så hurtigt et tempo, som før Covid-10, udtaler Netflix, at de midlertidige begrænsninger vil blive fjernet, som ”forholdene bliver bedre”.

Oprindeligt forpligtede Netflix sig til, efter henvisning fra EU, om at reducere sit pres på den fælles infrastruktur over en periode på 30 dage – et træk som ville reducere dataforbruget med omkring en tredjedel. De 30 dage er nu gået.

På grund af de smarte komprimeringsalgoritmer som Netflix bruger, har du måske dårligt mærket en forskel, imens du har siddet hjemme i sofaen og gennemført Netflix. De højere bitrates skulle snart vende tilbage.

Pandemien har udover at påvirke streaming-tjenester også påvirket tech-industrien som helhed. Årets største lanceringer er enten blevet aflyst eller rykket online, og den fremtidige åbning af vore samfund kan meget vel komme til at afhænge af apps til kontaktsporing.

Kilde: The Verge