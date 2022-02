Mission: Impossible 7 og 8 bliver Tom Cruises sidste i rollen som Ethan Hunt

Ifølge meldinger fra insidere på de kommende projekter bliver Mission: Impossible 7 og 8 de sidste i franchisen med Tom Cruise i hovedrollen.

Variety rapporterer, at de næste 2 film i serien, der er under planlægning bliver en "afsked med Cruises Ethan Hunt-karakter" og en kulmination på de 6 tidligere Mission Impossible-film.

Cruise spillede første gang rollen som Hunt tilbage i 1996 og sidste gang han var med var i Mission: Impossible – Fallout i 2018. Franchisen er kendt for at hæve baren med hver film, og den har indtjent over 3,5 milliarder dollars på verdensplan i sin 25-årige lange historie.

Men den igangværende Covid-19-pandemi har kraftigt påvirket produktionen af de 2 næste (og muligvis sidste) film i serien. I januar meddelte Paramount, at de havde valgt at udskyde udgivelsen af Mission: Impossible 7 fra september 2022 til 14. juli 2023, som så skubber udgivelsesvinduet for Mission: Impossible 8 frem til 28. juni 2024.

Optagelserne på 7’eren er nu afsluttet, og det har kostet svimlende 290 millioner dollars. Ifølge en insider, som er citeret i Varietys rapport havde Cruise efter sigende et ønske om at være færdig med den 8. film, før den 7. har premiere.

Mission: Impossible 7 slutter med en cliffhanger, så det siger sig selv at Cruise og den mangeårige franchiseinstruktør Christopher McQuarrie vil sikre sig at begge projekter definitivt ser dagens lys. Og med den tumultariske produktionshistorie omhandlende de 2 film, kan vi ikke bebrejde dem.

Ifølge den oprindelige plan skulle optagelserne af Mission: Impossible 7 starte i Venedig i februar 2020, men produktionen blev afbrudt hele 7 (ja, SYV!) gange, da Covid-19-restriktionerne i Italien ændrede sig hver måned.

Der var også planer om at filme Mission: Impossible 7 og 8 samtidig, og selvom det var muligt, opgav man den idé på grund af komplikationerne med pandemien.

Ifølge Variety er produktionen på 8’eren langt om længe ved at gå i gang i Sydafrika.

Større og bedre

(Image credit: Paramount )

Hvad kan fans så forvente af de (angiveligt) sidste 2 film med Tom Cruises i hovedrollen som Mission Impossibles uovervindelige vovehals?

Efter at stjernen kravlede rundt på Dubais Burj Khalifa uden en sikkerhedsline i Ghost Protocol, klamrede sig til ydersiden af et fly i Rogue Nation og sprang ud fra et i Fallout, er det svært at forestille sig, hvordan Cruise og hans team kan toppe det.

Vi har dog mindst én idé om, hvad ét af de stunts, vi får at se i Mission: Impossible 7 bliver. I et interview fra 2021 med Deadline hentydede Cruise til en scene, hvor skuespilleren kører en motorcykel ud over en klippekant i Norge.

"Dette er langtfra den farligste ting, jeg har prøvet," indrømmede Cruise og tilføjede, at stuntet er noget, han har "ønsket at gøre, siden [han] var en lille dreng."

Hvis det er farligere end at holde vejret under vand i 6,5 minut, som Cruise gjorde i Rogue Nation tilbage i 2015, har Mission Impossible-fans helt sikkert noget at se frem til næste sommer.