Microsoft udgiver en ny version af virksomhedens måske mest undervurderede produktivitetsværktøj

Microsoft ønsker at hjælpe os alle med at føle os mere organiserede og klar til den kommende dag ved at tilbyde muligheden for gratis at teste et af virksomhedens mindst kendte produktivitetsværktøjer.

Virksomheden har afsløret, at brugere med en Microsoft-konto nu gratis kan teste den nye version af Microsoft Lists for at se, hvordan den kan hjælpe i hverdagen.

Microsoft Lists henvender sig både til mindre virksomheder og enkeltpersoner, og den nye preview-version er beregnet til at give et klart og enkelt overblik over, hvad der er planlagt for din dag.

Forhåndsvisning af Microsoft-lister

"Det er tid til at frigøre dig selv fra forvirringen af koordination," skrev Microsoft i et blogindlæg, der dækkede nyhederne. "Tid til at tømme din hjerne og blive mere organiseret. Kort sagt, det er tid til at teste forhåndsvisningsversionen af Microsoft Lists."

Tidligere eksisterede Lists kun som en del af abonnementstjenesten Microsoft 365, og virksomheden siger, at den nye preview-version er designet omkring kernen af den eksisterende tjeneste, men også indeholder nogle nye værktøjer, herunder fanevisning, mulighed for at dele, tilføje billeder og mere .

Microsoft mener, at Lists kan være en god hjælper på mange måder, lige fra virksomhedsspecifikke opgaver som planlægning af arrangementer, jobansøgninger og introduktion af nye medarbejdere til mere hjemmefokuserede aktiviteter såsom ferieplanlægning eller indsamling af opskrifter.

Appen giver brugerne mulighed for at dele deres planer med kollegaer, familie og venner, samtidig med at de kan tilpasse det hele fra en lang række forskellige formater, så brugeren kan få præcis, hvad de ønsker fra programmet.

Microsoft tilbyder 200.000 gratis konti baseret på først-til-mølle-princippet, og du skal bruge en Microsoft-konto for at tilmelde dig for at teste pre-release-versionen. Under igangværende tests er det muligt at oprette op til 50 forskellige lister med op til 2000 varer pr. liste. Der er dog også en grænse på 200 MB pr. liste for filer, videoer og billeder.

Kunder, der planlægger at bruge Microsoft Lists med en virksomhedskonto og en personlig Microsoft-konto, skal skifte mellem de forskellige kontotyper for at se de respektive kontolister.

"Vi ser frem til den slags fordele, som brugerne kan skabe under preview-versionen, og hvordan den kan deles med andre," siger Microsoft.