Microsoft lanserer ny versjon av et av deres mest undervurderte arbeidsverktøy – gratis

Det later til at Microsoft ønsker at brukere skal få muligheten til å organisere dagen bedre. Nå tilbyr selskapet en gratis-variant av en de mindre kjente arbeidsverktøyene i sortimentet.



Selskapet sier at brukere med Microsoft-konto nå kan prøve en lettvektsversjon av Microsoft Lists-appen, uten at det koster en krone, slik at man kan prøve programmet og se om det har noe for seg.



Microsoft Lists er laget med tanke på små bedrifter og individuell bruk. Den nye «testversjonen» ser ut til å gi en god oversikt over alle viktige gjøremål på ett enkelt sted.

Microsoft Lists-test

«Det er på tide å frigjøre deg selv fra koordineringskaos», skrev Microsoft i et blogginnlegg sammen med annonseringen av nyheten. «På tide å frigjøre hjerneplass og bli mer effektiv. Kort og godt er det på tide å prøve Microsoft Lists – MSA Preview.»



Applikasjonen var tidligere kun tilgjengelig ved å abonnere på Microsoft 365. Selskapet sier at den nye «testversjonen» er basert på kjernefunksjonene i den eksisterende tjenesten, men at det også har blitt lagt til noen nye verktøy, inkludert faner, deling fra såkalte Person-kolonner, muligheten til å legge til bilder som synes med en gang, med mer.



Microsoft mener Lists kan være til hjelp med en rekke oppgaver, alt fra arbeidsrelaterte gjøremål, som for eksempel intern planlegging av arrangementer, jobbsøknader og nyansettelser, men også mer hjemmeorienterte aktiviteter som ferieplanlegging og organisering av matoppskrifter.



Appen lar brukere dele alle planer med medarbeidere, familie og venner, og kan skreddersys til å bruke en rekke formater, slik at innholdet fremstår slik brukeren selv vil.

Selskapet tilbyr 200 000 gratislisenser, og her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Som ovennevnt må du ha en Microsoft-konto for å bruke programmet. Når man bruker denne versjonen av appen kan man prøve opptil 50 lister, med opptil 2000 oppføringer (per liste.) Det er også en begrensning på 200 MB når det gjelder videoer, bilder og andre filer man kan lagre per liste.



Kunder som planlegger bruk av Microsoft Lists med både en bedriftskonto og en personlig Microsoft-konto må skifte mellom disse for å se de respektive listene.



«Vi gleder oss til å se hva slags informasjonsporingsløsninger dere lager under testen, og hvordan dere deler det», la selskapet til.