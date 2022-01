Microsoft Edge gjenoppliver en klassisk funksjon – utvilsomt verdt en kikk

Microsoft prøver å gjenopplive RSS med en ny funksjon i Edge som går under navnet Followable Web.



Den nye funksjonen er tilgjengelig for alle medlemmer av Edge Canary-kanalen (en tjeneste der man kan bruke tidlige testversjoner av nettleseren), og lar brukere «følge» nettsider, slik at man kan få en kuratert liste over de seneste oppdateringene.



Nettstedene brukerne følger vises i et panel på den ene siden av nettleseren, men vil man se en fullstendig liste over sidene man følger må man navigere seg inn til Collections-menyen.



Implementeringen av den nye funksjonen skjer gradvis, selv for brukere av Microsoft Edge Canary, så det er ingen grunn til panikk om funksjonen ikke er aktivert i nettleseren din. Hvis du er interessert i å prøve testversjonen av Edge, så kan du laste den ned her.

Gjør RSS et comeback?

Really Simple Syndication, eller RSS, var tidligere en av de mest populære måtene å få oversikt over nettstedene man besøkte. Gjennom bruken av RSS-lesere (egne applikasjoner eller utvidelser) kunne brukere raskt og enkelt få en kurert liste over det seneste innholdet fra sine favorittsider på nettet. Bruken av RSS skulle likevel vise seg å være kortvarig.



Ved å lage nye plattformer for deling og spredning av nettinnhold førte den økende populariteten til sosiale medier-giganter som Facebook og Twitter til at RSS' glansdager var talte. Den «algoritme»-baserte fremferden til Google News og Microsoft News bidro også med en alternativ modell som gav brukere ferskt innhold.



Nå som problemene i hvordan disse tjenestene finner og presenterer innhold i stadig større grad eksponeres (ekkokamre, villende informasjon, og så videre), er det mange som ønsker å ha større kontroll over informasjonen de blir servert.



Det later til at RSS er klar for et comeback, særlig nå som den nye Followable Web-funksjonen legges til i Edge. Microsoft er heller ikke den eneste programvaregiganten som jobber på en RSS-funksjon i nettleseren sin. Google er også i ferd med å utvikle lignende funksjonalitet i Chrome.

Kilde: WindowsLatest